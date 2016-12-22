Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 декабря 2016
  • 22
  • :
  • 53
Все области
-1º Туман
днем 6º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

В Казахстан из Саудовской Аравии экстрадирован подозреваемый в хищении 600 млн тенге22.12.2016
Криминал  17:39

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстан из Саудовской Аравии экстрадирован подозреваемый в хищении 600 млн тенге, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

По информации ведомства, сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольств Казахстана в Королевстве Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана Мухит Омар для привлечения к уголовной ответственности. Это является результатом достигнутых договоренностей казахстанской стороны с партнерами из Саудовской Аравии, передает Kazakhstan Today.

"Он обвиняется в том, что, являясь председателем правления одного из ТОО, совершил хищение бюджетных средств в сумме около 200 млн тенге, причинив материальный вред государству в лице АО "Национальный инновационный фонд", а также частному предпринимателю на сумму свыше 150 млн тенге и АО "НурБанк" в сумме 240 000 000 тенге. Общая сумма ущерба составила около 600 млн тенге", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время М. Омар водворен в следственный изолятор Астаны.

В пресс-службе также напомнили, что 26 октября текущего года в рамках официального визита президента РК Нурсултана Назарбаева заключены межгосударственные договоры с Королевством Саудовская Аравия о выдаче и о передаче осужденных лиц. От казахстанской стороны документы подписаны генеральным прокурором Асановым.
Просмотров: 2362
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
22.12.2016   17:39
В Казахстан из Саудовской Аравии экстрадирован подозреваемый в хищении 600 млн тенге
22.12.2016   14:38
Фото: www.liveinternet.ru
Подпольное казино закрыли на территории МЦПС "Хоргос"
22.12.2016   14:26
В Актобе трое участковых ограбили бухгалтера ТОО на 4,5 млн тенге, прикрываясь липовой спецоперацией
22.12.2016   10:36
В Павлодаре мошенник под видом сотрудника коммунальных служб выманивал у горожан деньги
22.12.2016   09:33
В Актобе судят офицеров войсковой части, ставшей объектом нападения радикалов
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика