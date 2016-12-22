Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстан из Саудовской Аравии экстрадирован подозреваемый в хищении 600 млн тенге, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

По информации ведомства, сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольств Казахстана в Королевстве Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана Мухит Омар для привлечения к уголовной ответственности. Это является результатом достигнутых договоренностей казахстанской стороны с партнерами из Саудовской Аравии, передает Kazakhstan Today.

"Он обвиняется в том, что, являясь председателем правления одного из ТОО, совершил хищение бюджетных средств в сумме около 200 млн тенге, причинив материальный вред государству в лице АО "Национальный инновационный фонд", а также частному предпринимателю на сумму свыше 150 млн тенге и АО "НурБанк" в сумме 240 000 000 тенге. Общая сумма ущерба составила около 600 млн тенге", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время М. Омар водворен в следственный изолятор Астаны.

В пресс-службе также напомнили, что 26 октября текущего года в рамках официального визита президента РК Нурсултана Назарбаева заключены межгосударственные договоры с Королевством Саудовская Аравия о выдаче и о передаче осужденных лиц. От казахстанской стороны документы подписаны генеральным прокурором Асановым.

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