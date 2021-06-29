Мошенники обзванивают казахстанцев от имени сотрудников ЦОНов

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - В Казахстане участились случаи телефонного мошенничества, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с участившимися случаями мошеннических действий, "Правительство для граждан" предупреждает, что сотрудники ЦОНа не обзванивают клиентов и не просят погасить долги или сверить паспортные данные", - сообщили в государственной корпорации "Правительство для граждан".

Работники госкорпорации также не имеют доступа к базам данных должников, не могут заблокировать банковские счета или поставить запрет на выезд за границу. Вся коммуникация с клиентами осуществляется только через Единый контакт-центр 1414.

Через SMS-уведомления клиентам сообщают о имеющейся брони, истечении срока действия документов или готовности госуслуги.

Просим казахстанцев быть бдительными и не передавать посторонним лицам свои паспортные данные или цифровые подписи. Получив доступ к вашему личному кабинету, злоумышленники могут использовать вашу личную информацию в корыстных целях", - подчеркнули в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства