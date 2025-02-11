10.02.2025, 16:30 15881

В Костанае водитель такси и его друг напали на пассажира  

Проводится досудебное расследование
В Костанае водитель такси и его друг напали на пассажира
Фото: Depositphotos
Костанай. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из жилых районов Костаная водитель такси и его друг напали на пассажира, сообщает Polisia.kz.

Потерпевший, который отдыхал в развлекательном заведении, вызвал такси. Водитель приехал с другом, и в ходе поездки между пассажирами произошел конфликт. В результате таксист и его друг избили потерпевшего и забрали смартфон", - говорится в сообщении.


Подчеркивается, что сотрудники полиции установили личности злоумышленников - двух местных жителей в возрасте 19 и 22 лет.


Они успели продать похищенный телефон за 100 тысяч тенге, разобрав его на запчасти. По факту грабежа проводится досудебное расследование, также проверяется их возможная причастность к совершению аналогичных преступлений", - добавили в полиции.


Ранее в Кызылорде избили и ограбили таксиста.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:КостанайМужчинатаксиНападение

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10.02.2025, 19:46 10781

В ДП СКО прокомментировали информацию о задержании сотрудника ПС КНБ по делу о наркотиках

Житель Астаны подозревается в поставке синтетики
В ДП СКО прокомментировали информацию о задержании сотрудника ПС КНБ по делу о наркотиках
Фото: Depositphotos
Петропавловск. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Telegram-канале ZTB появилась информация, о задержании в Петропавловске младшего сержанта Пограничной службы КНБ РК, 37-летнего Б. К., прибывшего в город работать закладчиком в интернет-магазине.

27-летний житель Астаны подозревается в поставке синтетических наркотиков в Петропавловск. Мужчину задержали с поличным сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО. Полицейские изъяли у него около 520 граммов α-PvP и "мефедрона", а также 10 граммов гашиша. По данному факту полиция проводит расследование", - говорится в ответе за запрос в ДП региона.


Напомним, Министерство внутренних дел РК за месяц заблокировало в Казахстане 1257 наркосайтов, в том числе 15 дроп-карт. Также за январь выявлено более 700 правонарушений, связанных с наркотиками.
 
10.02.2025, 19:26 12126

В Шымкенте судья получил на 7,5 лет за мошенничество

Приговор также вынесли в отношении еще двух человек
Шымкент. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента в отношении судьи и еще двух человек вынесен приговор по факту мошенничества, сообщает пресс-служба суда.

А. пообещал супруге знакомого, привлекавшегося к уголовной ответственности, оказать содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы. По просьбе А. подсудимый Д. обратился к М. по этому вопросу. После чего А., Д. и М. введя в заблуждение, под этим предлогом похитили деньги К. в особо крупном размере.

  • М. назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
  • Д. - 6 лет 8 месяцев лишения свободы, с запретом заниматься адвокатской деятельностью сроком на 7 лет.
  • А. - 5 лет лишения свободы.

Осужденным отбывание наказание определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

По обвинению в подстрекательстве к даче взятки Д., А. и М. оправданы, так как установлено, что подсудимые не склоняли потерпевшую к даче взятки и инициатива передачи денежных средств исходила от последней.

Приговор не вступил в законную силу.
 
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Теги:МошенничествоСудПриговор
10.02.2025, 15:33 17876

Число киберпреступлений против пожилых растет в Казахстане

Важно, чтобы каждый гражданин позаботился о безопасности своих пожилых родственников и регулярно информировал их о схемах обмана
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В свете участившихся случаев обмана среди пенсионеров, полиция Алматы настоятельно рекомендует всем гражданам обучать своих пожилых родственников основам безопасности.

Полиция Алматы информирует о увеличении случаев интернет-мошенничества, затрагивающих пожилых людей, сообщает Polisia.kz.

Как правило, мошенники звонят пожилым людям, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, и сообщают о проведении важной спецоперации. В таких разговорах они настоятельно требуют выполнять свои указания и не обсуждать ситуацию с кем-либо. В результате пожилые люди теряют свои сбережения, а иногда даже вынуждены оформлять кредиты, якобы по просьбе мошенников. Важно, чтобы каждый гражданин позаботился о безопасности своих пожилых родственников и регулярно информировал их о схемах обмана", - отметил начальник управления по противодействию киберпреступлениям департамента полиции города Алматы Анес Калдыбаев.


В полиции также обратила внимание на способы, которыми мошенники пытаются обмануть граждан.

Если вам звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности банков, сотовых операторов или другими государственными структурами и просят продиктовать SMS-коды или другую личную информацию, немедленно завершите разговор и заблокируйте номер, а затем сообщите о происшествии в ближайший правоохранительный орган. Никогда не передавайте свои личные данные или данные о банковских счетах третьим лицам. Помните, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют ваши данные по телефону. Не передавайте другим лицам свои банковские карты и не сдавайте в аренду свои ИП, так как ими могут воспользоваться в корыстных целях, и вы можете быть привлечены к уголовной ответственности в качестве пособника. Если вам звонят инвестиционные брокеры и предлагают выгодные инвестиции в криптовалюту или фондовый рынок, знайте, что в большинстве случаев это мошенники", - предостерегли полицейские.

 
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Теги:Пожилыемошенники
10.02.2025, 11:52 23746

Незаконный майнинг на десятки миллионов тенге: в Астане осудили трех жителей столицы

У осужденных конфисковано майнинговое оборудование стоимостью порядка 880 млн тенге, а также 4 автомобиля
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Трех жителей столицы оштрафовали на 143,2 млн тенге за незаконный майнинг, сообщает пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.

По данным суда, правонарушители организовали подпольную майнинговую ферму в гараже, установили трансформаторную подстанцию и с августа 2021 года по май 2024 года занимались незаконным майнингом биткоинов и эфириумов.

Все трое признаны виновными в организации и пособничестве незаконной предпринимательской деятельности. Каждый из них оштрафован и приговорен к штрафу 5 тыс. МРП (19 660 000 тенге). Им также запрещено заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на 5 лет.

Также у осужденных конфисковано майнинговое оборудование стоимостью порядка 880 млн тенге, а также 4 автомобиля. В общей сложности они должны будут возместить государству ущерб в 143,2 млн тенге.

Ранее сообщалось, что незаконные майнинговые фермы заработали в Казахстане порядка 440 млн тенге.

 
10.02.2025, 11:29 25696

Двух жителей Талдыкоргана оштрафовали на 1,1 млн тенге за взлом баз Минздрава

Правонарушители незаконно завладели учетными записями медицинских работников
Двух жителей Талдыкоргана оштрафовали на 1,1 млн тенге за взлом баз Минздрава
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности при координации прокуратуры завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей области Жетісу по факту незаконного доступа в информационные системы Министерства здравоохранения, сообщает пресс-служба ведомства.

Суд Талдыкоргана признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 и статьей 208 УК РК, и приговорены к штрафам в размере 300 МРП (1 179 600 тенге. - Прим.ред).

Следствие установило, что правонарушители незаконно завладели учетными записями медицинских работников и осуществили неправомерный доступ к информационным системам "Регистр прикрепленного населения" и "Damumed" Министерства здравоохранения РК, рассказали в КНБ.

Ранее сообщалось, что базы телефонных номеров казахстанцев продают в Сети.
 
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Теги:ТалдыкорганКНБМинздравбазавзлом
10.02.2025, 10:27 29141

Прокуратура Жамбылской области проводит расследование в отношении замначальника отдела полиции

Расследование проводится по факту укрытия тяжкого преступления
Прокуратура Жамбылской области проводит расследование в отношении замначальника отдела полиции
Фото: Polisia.kz
Тараз. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорами Жамбылской области начато досудебное расследование по факту укрытия тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратурой начато досудебное расследование по части 2 статьи 433 УК в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории. Укрытие осуществлялось путем не регистрации заявления об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований, касающегося кражи 10 700 000 тенге, совершенной на территории района", - говорится в сообщении.


В совокупности добытых доказательств деяние подозреваемого квалифицировано по пункту 2) части 3 статьи 433 УК (укрытие тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемый сотрудник полиции задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".

Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.

Прокуратура подчеркивает важность соблюдения учетно-регистрационной дисциплины при регистрации правонарушений и предупреждает, что за укрытие преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - отметили в ведомстве.

 
09.02.2025, 15:15 49876

В Караганде у россиянина изъяли почти 2000 sim-карт

Также у мужчины изъяли Sim-box с 128 слотами
Караганда. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Карагандинской области совместно с представителями МВД РК, при координации прокуратуры области, в одной из съемных квартир Караганды задержали 20-летнего гражданина России за незаконное хранение и использование оборудования Sim-box, сообщает "Вечерняя Караганда".

В результате обыска по месту временного проживания подозреваемого изъяты:

  • устройство Sim-box с 128 слотами;
  • два Wi-Fi роутера;
  • усилитель сигнала;
  • 1857 SIM-карт операторов Altel/Tele2 и Activ.

В настоящее время с привлечением IT-специалистов проводится исследование трафика в режиме онлайн для установления инициаторов и конечных получателей звонков. По предварительным данным, с номеров, использованных в Sim-box, осуществлялись телефонные звонки по территории Казахстана, а также в Россию и страны Европы.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники.

Ранее сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества.
 
08.02.2025, 19:32 66516

В Кызылорде избили и ограбили таксиста

Подозреваемые задержаны
В Кызылорде избили и ограбили таксиста
Фото: Polisia.kz
Кызылорда. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Кызылординские полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, сообщает Polisia.kz.

Злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр города. Когда водитель повез их к указанному месту, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у водителя телефон и наличные деньги и выбросили его на дорогу. Отогнав автомобиль в безлюдное место, они скрылись с места происшествия", - сообщили в МВД.


В городе был объявлен план "Перехват". В результате кызылординские полицейские совместно с оперативниками города Шымкент задержали двоих подозреваемых - жителей Алматинской области. Сейчас они находятся под стражей, в отношении них проводится досудебное расследование.

В минувшем году в Алматы жестоко убивших таксиста подростков лишили свободы на 12 лет. Несовершеннолетние не захотели платить водителю за проезд и нанесли ему смертельные ножевые ранения.
 

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