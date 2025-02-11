В Костанае водитель такси и его друг напали на пассажира  

Приговор также вынесли в отношении еще двух человек

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Шымкент. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента в отношении судьи и еще двух человек вынесен приговор по факту мошенничества, сообщает пресс-служба суда.





А. пообещал супруге знакомого, привлекавшегося к уголовной ответственности, оказать содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы. По просьбе А. подсудимый Д. обратился к М. по этому вопросу. После чего А., Д. и М. введя в заблуждение, под этим предлогом похитили деньги К. в особо крупном размере.





М. назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Д. - 6 лет 8 месяцев лишения свободы, с запретом заниматься адвокатской деятельностью сроком на 7 лет.

А. - 5 лет лишения свободы.





Осужденным отбывание наказание определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





По обвинению в подстрекательстве к даче взятки Д., А. и М. оправданы, так как установлено, что подсудимые не склоняли потерпевшую к даче взятки и инициатива передачи денежных средств исходила от последней.





Приговор не вступил в законную силу.