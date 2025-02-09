В Кызылорде избили и ограбили таксиста

Также у мужчины изъяли Sim-box с 128 слотами

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Караганда. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Карагандинской области совместно с представителями МВД РК, при координации прокуратуры области, в одной из съемных квартир Караганды задержали 20-летнего гражданина России за незаконное хранение и использование оборудования Sim-box, сообщает " - В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Карагандинской области совместно с представителями МВД РК, при координации прокуратуры области, в одной из съемных квартир Караганды задержали 20-летнего гражданина России за незаконное хранение и использование оборудования Sim-box, сообщает " Вечерняя Караганда ".





В результате обыска по месту временного проживания подозреваемого изъяты:





устройство Sim-box с 128 слотами;

два Wi-Fi роутера;

усилитель сигнала;

1857 SIM-карт операторов Altel/Tele2 и Activ.





В настоящее время с привлечением IT-специалистов проводится исследование трафика в режиме онлайн для установления инициаторов и конечных получателей звонков. По предварительным данным, с номеров, использованных в Sim-box, осуществлялись телефонные звонки по территории Казахстана, а также в Россию и страны Европы.





Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники.



