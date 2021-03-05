В Костанайской области убили двух пенсионеров

Как сообщает alau.kz, этот факт полицейскими зарегистрирован по пунктам 1, 7, 8 части 2 статьи 99, пункту 4 части 3 статьи 192 УК РК.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны 31- и 32-летние подозреваемые. Установлено, что один из злоумышленников хорошо знал пострадавших, так как ранее проживал в данном селе.
Подозреваемые приехали из Костаная в село, чтобы ограбить пенсионеров. Требуя деньги, мужчины нанесли пенсионерам ножевые ранения.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
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