В Нур-Султане мужчина похитил из бардачка иномарки 12,6 млн тенге

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - В столице задержан подозреваемый в совершение кражи на сумму свыше 12,6 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В департамент полиции обратилась жительница столицы, по словам которой из бардачка ее автомашины марки "Lexus RX330" была совершена кража 12,6 млн тенге.

На момент кражи заявительница с семьей находилась в отъезде. Перед тем как уехать из города, машина была поставлена на охраняемый паркинг. Сотрудники полиции вышли на подозреваемого - 31-летнего уроженца Талдыкоргана", - сообщили в пресс-службе ДП.

Как удалось установить, после совершения кражи мужчина выехал из столицы и находился в Алматы. 13 февраля он был задержан столичными полицейскими и доставлен в Нур-Султан.

В настоящее время задержанный дал признательные показания. На момент задержания он уже успел истратить всю сумму. По данному факту ведется досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания", - уточнили в ведомстве.

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