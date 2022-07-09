В Павлодаре задержаны участники ОПГ наркоторговцев

ПАВЛОДАР. 8 ИЮЛЯ - Пресечена преступная деятельность членов организованной преступной группы, специализировавшейся на распространении психотропных веществ на территории города Павлодара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Злоумышленники специализировались на распространении синтетических наркотиков, сообщает департамент полиции Павлодарской области.
В ходе операции удалось изъять из незаконного оборота свыше 3,2 килограмма "синтетики" и не допустить в реализацию более 10 000 разовых доз синтетического наркотика альфа-PVP", - проинформировал начальник ДП региона Василий Скляр.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в Павлодаре 7 подельников в возрасте от 18 до 36 лет посредством интернет-ресурсов бесконтактным способом реализовывали психотропные вещества.
Сбытчики ни с кем из потенциальных покупателей не контактировали напрямую. Связь поддерживали с помощью социальных сетей, где путем закладок оставляли очередную дозу для реализации", - отметили в полиции.
Еще двое фигурантов, 32 и 26 лет, задержаны в результате слаженных действий специально созданной оперативной группы из числа опытных сотрудников. Установлено, что они являются основными организаторами и поставщиками психотропных веществ в городе Павлодаре.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 262 УК Республики Казахстан (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них). 9 фигурантов дела водворены в изолятор временного содержания", - добавили в полиции.