29.07.2023, 10:19 60681
В "Правительстве для граждан" прокомментировали задержание главы филиала в Абайской области
Фото: КНБ РК
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" прокомментировали задержание директора филиала в Абайской области.
По данной ситуации сообщаем следующее. Департамент внутренней безопасности НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в рамках своей компетенции на постоянной основе проводит мероприятия по выявлению коррупционных рисков. Так, по ситуации в Абайской области сообщаем, что информация по директору филиала была передана в правоохранительные органы нашими сотрудниками ранее. Данная работа проведена совместно", - сообщили в Госкорпорации.
Напомним, в Абайской области задержан директор филиала НАО "Государственная Корпорация "Правительство для граждан". Он подозревается в коррупционном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса (Получение взятки в значительном размере).
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09.08.2023, 19:22 416
Резонансное убийство: в Арыси застрелили двух спортсменов
По некоторым данным, оба подозреваемых являются уроженцами Арыси, им по 19 лет
Фото: otyrar.kz
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Туркестан. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Двое мужчин пришли в дом к известному в городе спортсмену и открыли огонь. В результате два человека погибли на месте, еще двое попали в больницу с ранениями, сообщает Отырар.
Один из погибших, хозяин дома Алмас Жолдасов, бывший спортсмен, боксер, призер и чемпион многих соревнований. Последние 20 лет он жил в Алматы, но часто бывал в Арыси, где строил дом. Местные жители рассказывают, что он помогал молодым спортсменам. Вот и в этот раз с ним был 23-летний Жандаулет Кабылов. Он тоже погиб. Свидетели говорят, у обоих были огнестрельные ранения в голову.
Еще двое мужчин, находившиеся во дворе дома, получили ранения. Один из них - друг хозяина дома, полицейский, официально он был в отпуске. Оба пострадавших в больнице.
Полицейские ищут подозреваемых третьи сутки: останавливают подозрительные автомобили, проверяют документы у водителей, и осматривают транспорт.
По некоторым данным, оба подозреваемых являются уроженцами Арыси, им по 19 лет.
В настоящее время сформирована специальная оперативно-следственная группа и принят план их поимки. Принимаются необходимые меры по установлению и задержанию подозреваемых. Обстановка происшествия уточняется", - рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП Туркестанской области Ермек Сарсенбаев.
8 августа семнадцатилетнего подростка застрелили во время массовой драки в селе Байдибек би в Алматинской области.
Беременная врач зарезала своего супруга и заявила, что сделала это в порядке самообороны. В одном из экибастузских инстаграм-пабликов опубликовано видео ее обращения к президенту страны, в котором она рассказывает свою историю.
7 августа в Алматинской области медсестру смертельно ранили на рабочем месте.
09.08.2023, 17:25 1821
Избиение подростка в Павлодарской области: дело завели по нескольким статьям
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По делу об избиении школьника в Павлодарской области появились новые подробности, сообщила правозащитница Дина Тансари.
Вчера говорила с заместителем начальника департамента полиции Павлодарской области, он сообщил, что двое подозреваемых под домашним арестом. Дело заведено по нескольким статьям; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, доведение до самоубийства, вымогательство", - написала правозащитница на своей странице в Сети.
Напомним, 24 июля 14-летний подросток попал в больницу со множественными травмами после массовой драки. Дело об избиении взял на контроль Комитет по охране прав детей.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В соцсетях люди требуют наказать зачинщиков. В этом же месяце в Петропавловске группа пьяных жителей жестоко избила подростков.
В июне жестокому буллингу подвергли школьника в Караганде. Девятиклассника избивали палками и тушили об него окурки.
Ранее сообщалось, что в Казахстане буллинг в соцсетях будет регулироваться законом. Владельцев онлайн-платформ обязуют блокировать аккаунты с информацией о киберзапугивании детей и контентом против государственного строя. Соответствующий законопроект принял во втором чтении мажилис и направил его на рассмотрение в сенат.
09.08.2023, 10:53 8786
Мошенники обманули своих знакомых и родственников на 340 млн тенге
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Членов преступной группы, обманувших своих знакомых и родственников на 340 млн тенге, осудили в Шымкенте, сообщает Polisia.kz.
От противоправных действий мошенников пострадали 235 жителей Шымкента и Туркестанской области. Со слов заявителей, они оформили товарные и денежные кредиты по просьбе своих знакомых, друзей или дальних родственников. Злоумышленники убедили жертв, что от них требуется только подписание договора при получении займа, а дальнейшее погашение долга будет их заботой. За оказанную "помощь" потерпевшим полагалось вознаграждение - 10-12% от одобренной суммы. Об обмане каждый из доверчивых граждан догадался, только когда начались звонки от банков с упоминаниями о непогашенных ежемесячных платежах", - проинформировали в полиции.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК "Мошенничество". Полицейские провели масштабную работу по поимке аферистов. Задержаны 11 человек от 23 до 43 лет.
В результате принятых мер оперативники задержали группу из 11 человек, двое из которых работали менеджерами в банках. У каждого из них была своя обязанность: кто-то помогал в оформлении кредитов, другие занимались обналичиванием средств, а третьи перепродавали взятую в рассрочку дорогую технику. Общая сумма нанесенного ими ущерба составила почти 340 млн тенге. Собранные в ходе расследования материалы уголовного дела с обвинительным актом следователи направили в суд", - сообщили в полиции.
За совершенные преступления виновные осуждены от 3 до 5 лет.
Ранее в Агентстве по регулированию финансового рынка рассказали об основных схемах мошенников.
09.08.2023, 09:47 10436
Сбивший насмерть двух человек и оставивший на дороге ребенка в коляске водитель задержан в СКО
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сбивший насмерть двух человек и оставивший на дороге ребенка в коляске водитель задержан в Северо-Казахстанской области, сообщает Polisia.kz.
Напомним, тела мужчины и женщины, а также живой малолетний ребенок в коляске были обнаружены ночью 5 августа на обочине автодороги между селами Каракога и Надежка.
Ребенок был доставлен в центральную районную больницу на машине скорой помощи. При осмотре у малыша 2022 года рождения травм не обнаружено. Сейчас ребенок находится в детском отделении ЦРБ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в селе Образец обнаружена автомашина Toyota Land Cruiser с характерными механическими повреждениями. Установлен и задержан владелец автомашины: 39-летний житель Петропавловска. Мужчина пояснил, что совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП", - сообщили в полиции.
По данным полиции, проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя водителем Toyota Land Cruiser.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", статье 347 УК РК "Оставление места дорожно-транспортного происшествия" и по части 1 статьи 119 УК РК "Оставление в опасности". Назначены экспертизы, идет следствие", - проинформировали в полиции.
08.08.2023, 20:47 20766
Полицейские обнаружили у жителя Тараза героин в особо крупном размере
Фото: polisia.kz
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Тараз. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках ОПМ "Қарасора-2023" в Таразе задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.
Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при координации прокуратуры города.
В ходе личного обыска в кармане брюк подозреваемого обнаружено 6 свертков, при обыске дома - еще 10 свертков. Итого 1,065 грамма героина.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.
Ранее департаментом по противодействию наркопреступности МВД совместно с департаментом полиции Павлодарской области в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий пресечен канал "транзита" крупной партии героина через Республику Казахстан.
В Казахстане на борьбу с наркоманией и наркобизнесом выделят 53 млрд тенге. Ежегодный объем незаконного оборота наркотиков составляет порядка 20-25 тонн, из которых более 95% приходится на наркотики каннабисной группы, около 5% - на синтетические наркотики, менее 1% - на опий, героин и иные вещества.
08.08.2023, 13:37 27986
Подростка застрелили во время массовой драки в Алматинской области
Массовая драка произошла ночью на территории местного рынка, в ней участвовали около 70 человек с битами и оружием в руках
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Конаев. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Семнадцатилетнего подростка застрелили во время массовой драки в селе Байдибек би в Алматинской области.
Конфликт случился между учащимися и выпускниками двух школ. Сельчане рассказывают, в побоище участвовало около 70 человек. Многие пришли с дубинками и битами, а кто-то даже принес огнестрельное оружие", - сообщает телеканал КТК.
По словам матери убитого юноши, Марлен мечтал стать поваром, учился на втором курсе колледжа в Алматы.
Домой в село Байдибек би приехал на каникулы и помогал по хозяйству. Мать говорит, юноша лег спать. Внезапно ему позвонил друг, и подросток отправился на встречу. А через полчаса родителям сообщили, что Марлена больше нет", - сообщает телеканал.
Родственники подростка требуют наказать виновных.
По словам очевидцев, массовая драка произошла ночью на территории местного рынка. В ней участвовали около 70 человек с битами и оружием в руках. Всем участникам инцидента было от 17 до 20 лет.
Среди участников потасовки были учащиеся и выпускники двух школ. Массовая драка закончилась трагедией. Марлен получил девять огнестрельных ранений. Студент с трудом добрался до дома соседей, перелез через забор и упал на землю. Соседка увидела пострадавшего парня и сразу же вызвала скорую. Но было уже поздно, Марлен скончался до приезда врачей.
Сельчане выдвигают несколько версий случившегося. Одни говорят, что драка произошла из-за денег. Вторые считают, из-за личной неприязни. А третьи уверены: учащиеся и выпускники двух школ выясняли, кто здесь главный", - отмечает источник.
По факту возбуждены два уголовных дела, по статье 99 УК РК "Убийство" и по статье 293 УК РК "Хулиганство". Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Напомним, 24 июля 14-летний подросток попал в больницу со множественными травмами после массовой драки. Дело об избиении взял на контроль Комитет по охране прав детей.
Позже в фонде "Не молчи" рассказали еще об одной жертве буллинга со стороны подростков из Павлодара.
Стоит отметить, что в Казахстане существенно ухудшилась криминогенная обстановка и участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс. В соцсетях люди требуют наказать зачинщиков.
В этом же месяце в Петропавловске группа пьяных жителей жестоко избила подростков.
В июне жестокому буллингу подвергли школьника в Караганде. Девятиклассника избивали палками и тушили об него окурки.
Ранее сообщалось, что в Казахстане буллинг в соцсетях будет регулироваться законом. Владельцев онлайн-платформ обязуют блокировать аккаунты с информацией о киберзапугивании детей и контентом против государственного строя. Соответствующий законопроект принял во втором чтении мажилис и направил его на рассмотрение в сенат.
08.08.2023, 12:22 29911
Неуплату налогов почти на 7 миллиардов тенге выявили в Павлодарской области
Уклоняться от уплаты налогов недобросовестным предпринимателям за вознаграждение помогали члены организованной преступной группы
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Павлодар. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Члены организованной преступной группы в Павлодарской области за материальное вознаграждение помогали недобросовестным предпринимателям уклоняться от уплаты налогов на сумму 6,8 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Доказано, что лидер ОПГ и 9 ее членов оформили на подставных лиц 26 аффилированных компаний, от имени которых в течение 4 лет выписали фиктивные счета-фактуры на сумму более 18 млрд тенге. Услугами данной преступной группы воспользовались 225 предприятий, в том числе энергопередающая компания, которая завышала свои расходы, что позволило незаконно повысить тариф на электроэнергию", - рассказали в АФМ.
В результате ликвидации ОПГ регистрация подконтрольных фирм признана недействительной, контрагентам-покупателям выставлены уведомления об уплате налогов на сумму более 560 млн тенге, а также снижен тариф для потребителей электроэнергии с возмещением более 580 млн тенге.
Приговором суда лидер ОПГ приговорен к 8 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, остальным ее членам назначено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в конце июля в Костанайской области выявили преступную группу, которая с 2022 года с помощью фиктивных сделок по реализации мяса похитила более 1,6 млрд тенге бюджетных средств.
08.08.2023, 11:20 31291
Количество правонарушений в сфере торговли людьми выросло почти вдвое в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам первого полугодия 2023 года в стране было зарегистрировано 111 уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми. Это почти вдвое больше (на 91,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее распространенные правонарушения в секторе относились к организации или содержанию притонов для занятия проституцией и сводничеству: 67 случаев - сразу в 2,1 раза больше, чем годом ранее, сообщает Ranking.kz.
Часто правоохранительные органы сталкивались также с торговлей несовершеннолетними: 17 случаев против 5 случаев годом ранее.
Помимо этого, за полгода были зарегистрированы и другие правонарушения в секторе: 8 случаев торговли взрослыми людьми, 7 случаев вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией, 7 случаев вовлечения взрослых в занятие проституцией, 5 случаев незаконного лишения свободы с целью эксплуатации.
Эти статистические данные говорят о серьезности проблемы торговли людьми в стране. Подобный рост количества уголовных правонарушений вызывает озабоченность и требует усиления борьбы с этим явлением со стороны правоохранительных органов и общества в целом.
В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, зарегистрировали в Алматы: 17 случаев против 5 случаев годом ранее.
Далее идут Акмолинская и Кызылординская области: по 8 случаев в каждом из регионов. В пятерку антилидеров по количеству подобных правонарушений также попали Алматинская, Жетысуская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области: по 7 случаев.
Меньше всего правонарушений в секторе зарегистрировали в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях: по 1 случаю в каждом из регионов.
Сотрудник Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК заявил, что ежегодно органы внутренних дел республики регистрируют более 100 преступлений, связанных с торговлей людьми. Основные каналы вывоза граждан Казахстана - Королевство Бахрейн и Южная Корея.
По итогам первого полугодия 2023 года численность жертв уголовных правонарушений, относящихся к статье "Торговля людьми", увеличилась до 17 человек (годом ранее - 3 человека). Жертвами торговли несовершеннолетними стали 15 человек против 4 человек годом ранее; жертвами вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией стали 8 человек - столько же, сколько и годом ранее. От вовлечения взрослых в занятие проституцией пострадали 4 человека, от организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества - 1 человек против 5 человек годом ранее.
Установленная сумма материального ущерба от торговли людьми составила 500 тысяч тенге, от вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией - 300 тысяч тенге, от торговли несовершеннолетними - 6,6 млн тенге, от вовлечения взрослых в занятие проституцией - 100 тысяч тенге. Примечательно: притом что зафиксированные суммы весьма невелики, в прошлом году ни по одной из перечисленных статьей не было обозначено вообще никакого материального ущерба.
Стоит отметить, что в Казахстане наблюдается ухудшение криминогенной обстановки.
Участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Также отмечается рост преступлений в отношении детей. За январь-май текущего года было зарегистрировано 1080 правонарушений в отношении несовершеннолетних, на 7,6% больше, чем годом ранее.
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