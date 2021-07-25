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В Шымкенте арестовали подпольный цех по производству разрыхлителя и сухого молока

24.07.2021 5860
ШЫМКЕНТ. 24 ИЮЛЯ - Подпольный цех по производству разрыхлителя для теста и сухого молока обнаружили в Шымкенте, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Продукцию производили в почти промышленных объемах. На складе также обнаружили коробки для расфасовки готового товара, технику и упаковки", - сообщает телеканал Otyrar

 

За цехом представители компании "CYKORIA" охотились около полугода. К ним стали поступать жалобы от покупателей с претензией о том, что продукция стала некачественной. В неделю в цехе производили сухого молока на 5-6 миллионов. Ущерб от производства разрыхлителя составлял в месяц около 10 млн тенге. При этом упаковки для продукции закупали из стран ближнего зарубежья. Туда же и поставляли готовую продукцию. Так, поддельный разрыхлитель из Шымкента нашли не только на местных рынках, но и в соседнем Кыргызстане", - сообщает телеканал. 

 

Внутрь кладут в основном соду, натрия хлорид и лимонную кислоту. И они подделывают это. На базаре доступно, можно купить и подделывать. Упаковочные материалы приводят из стран СНГ, из Узбекистана, Ташкента. Злоумышленник, который производит эту продукцию был задержан, сейчас проходят следственные действия", - рассказал сотрудник экономической безопасности компании Ахмет Аманбаев. 

 
Помещение для цеха и склада арендовали. Сухое молоко и разрыхлитель расфасовывали по упаковкам на грязном полу. Товар реализовывали на рынках "Акбар", "Жибек жолы" и других. Упаковка подделок практически не отличалась от оригинала.
 
На производстве работали несовершеннолетние, которым владельцы подпольного цеха организовали общежитие в этом же помещении. В день им платили за работу до 3 тыс. тенге. 

Сейчас с несовершеннолетними работает ювенальная полиция. Организаторов подпольного цеха ждет штраф или уголовное наказание. 
 

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