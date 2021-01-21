В Шымкенте директора школы осудили за взяточничество во время карантина

Шымкент. 20 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте директора школы приговорили к восьми годам лишения свободы за систематическое получение взяток от учителей в период карантина, передает Kazakhstan Today.

Экс-руководитель школы №34 во время суда была признана виновной по трем статьям уголовного кодекса: в марте-мае 2020 года она неоднократно растрачивала и похищала вверенное ей имущество, мошенническим путем присваивала дополнительную оплату учителей - требовала от них взятки за то, чтобы они выходили в отпуск без отпускных и не потеряли работу.

Кроме того, женщина присвоила средства, которые были выделены на горячее питание для детей из малообеспеченных семей.

Свою вину бывшая директор не признала. Суд учел, что Калтаева не осознала тяжести совершенного ею преступления, не признала свою вину, наличие отягчающих обстоятельств и отсутствие смягчающих обстоятельств. С учетом того, что коррупция с ее стороны была систематической, женщину лишили свободы на восемь лет. После оглашения приговора она была взята под стражу в зале суда.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства