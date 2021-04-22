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В Шымкенте обнаружили в арыке тело женщины

21.04.2021 6319
ШЫМКЕНТ. 21 АПРЕЛЯ - Тело, по некоторым данным, заметили прохожие в микрорайоне Асар, недалеко от дома №25. Очевидцы же и вызвали сотрудников полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На вид женщине 40-45 лет. На месте происшествия работают криминалисты, сообщает паблик interpol_kz.
 
На бездомную женщина не похожа, она была одета в футболку и пижамные штаны. Следов крови рядом с телом не было, как и видимых признаков насилия.
 
Полицейские опрашивают свидетелей инцидента, обходят ближайшие дома. Личность погибшей пока не установлена.
 
 

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