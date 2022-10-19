В Шымкенте огласили приговор чиновницам, похитившим свыше 600 миллионов тенге
18.10.2022, 18:05 9401
Шымкент. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесли приговор чиновницам, которых обвиняют в присвоении 609 миллионов тенге из государственного бюджета, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного уголовного горсуда.
В 2018-2021 годах начальник отдела, главный бухгалтер управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента Асанбекова, главный бухгалтер подразделения этого управления "Мәдениет үйі" концерттік ұйымы" Баймашева, бухгалтер Дауренова, частный предприниматель Амиркулова группой лиц по предварительному сговору присвоили 609 млн 285 тысяч тенге государственных средств", - говорится в сообщении.
В суде также сообщили, что чиновницы пытались подкупить сотрудников Агентства по противодействию коррупции с целью сокрытия преступления.
Приговором суда все экс-чиновницы признаны виновными.
Суд назначил: Асанбековой - 8 лет, Баймашевой - 7 лет 6 месяцев, Амиркуловой - 7 лет лишения свободы; Дауреновой - 7 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
При этом Есболова и Аманкулова освобождены от уголовной ответственности за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
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Насильник малолетней девочки получил 22 года тюрьмы в Павлодаре
19.10.2022, 12:53 1251
Павлодар. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Павлодара приговорен к 22 годам лишения свободы за изнасилование малолетней дочери бывшей сожительницы.
Как сообщили в суде, 52-летний подсудимый неоднократно насиловал дочь своей бывшей сожительницы, происходящее снимал на камеру мобильного телефона.
В судебном заседании подсудимый вину свою не признал, в содеянном не раскаялся. Вместе с тем в ходе судебного заседания подсудимый признал полностью то, что он совершил иные насильственные действия сексуального характера, и показал, что, действительно, в указанный период времени 10 сентября и 24 декабря 2021 года совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней", - сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.
Приговором суда извращенцу по совокупности статей назначили лишение свободы на 22 года. Отбывать наказание обязали в колонии строго режима. Также он должен будет выплатить 8 миллионов тенге морального вреда. Вердикт не вступил в законную силу, сообщает irbistv.kz.
Как сообщалось ранее, с 2017 года в Казахстане растет уровень сексуального насилия над несовершеннолетними, несмотря на ужесточение законодательства. Только по официальным данным, в год регистрируется около 800 таких случаев.
Покушение на убийство в Сатпаеве: задержаны подозреваемые
19.10.2022, 09:48 2996
Фото: Depositphotos
Сатпаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержаны двое участников инцидента с применением огнестрельного оружия в городе Сатпаеве.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух молодых людей, 18 и 20 лет: один был за рулем, другой, предположительно, произвел выстрел по потерпевшему. Задержанный дал признательные показания", - сообщает Polisia.kz.
По предварительной версии, перед ТРЦ "Ulytau Mall" произошла ссора между молодыми людьми, которая переросла в драку.
Покидая место драки на автомашине, один из них выстрелил в 24-летнего мужчину и на автомобиле скрылся с места происшествия. Потерпевший с огнестрельным ранением был доставлен в медицинское учреждение", - проинформировали в полиции.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 24-99 УК РК "Покушение на убийство".
Вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Личности остальных участников этого инцидента установлены, предпринимаются меры к их задержанию", - добавили в полиции.
Как сообщалось ранее, в Сатпаеве днем на глазах у прохожих неизвестный выстрелил в молодого человека. Пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в областную многопрофильную больницу Жезказгана.
У пациента огнестрельные ранения. Повреждены правое бедро и половые органы. Кроме того, имеется ножевое ранение на спине, между лопатками. Кости не задеты", - сообщили в управлении здравоохранения.
В Актобе осудили бывшего начальника СИЗО за взятку
18.10.2022, 20:57 7126
Актобе. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 сентября 2022 года Ә., будучи начальником учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области, получил 450 000 тенге в качестве взятки за перевод подсудимого Д. из помещения камерного типа в казарму во время отбывания наказания и обеспечения его работой в будущем, сообщает пресс-служба суда № 2 Актобе.
Судом № 2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении Ә., обвиняемого в получении взятки (статья 366, часть 2, УК).
В судебном заседании подсудимый вину полностью признал. Вина подсудимого подтверждается результатами негласных следственных действий и признательными показаниями.
Прокурор просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.
Санкция статьи 366, часть 2, УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимого, судом признано чистосердечное раскаяние, наличие малолетнего ребенка. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность подсудимого, - нарушение принятой им присяги.
Суд, принимая во внимание, что Ә. совершено коррупционное правонарушение, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Пьяный акмолинец "заминировал" жилой дом в Кокшетау
17.10.2022, 19:51 16356
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 октября на линию "102" центра оперативного управления УП Кокшетау поступило сообщение от неизвестного мужчины, который сообщил, что на территории жилого дома заложено взрывное устройство.
Район предполагаемого минирования был оцеплен, людей, находившихся в этой зоне, эвакуировали. В результате поисковых мероприятий специалисты - кинологи со служебными собаками и саперы-взрывотехники взрывное устройство не обнаружили, сообщает пресс-служба МВД РК.
Полицейские сразу же установили местного жителя, сообщившего о бомбе. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и таким образом решил обратить на себя внимание бывшей сожительницы, работающей в одном из магазинов по указанному адресу.
По данному факту полиция возбудила досудебное производство по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
В Жамбылской области ликвидировали ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием
17.10.2022, 17:16 19206
Фото: Polisia.kz
Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области ликвидировали организованную преступную группу из 5 человек с крупной партией наркотиков, сообщает Polisia.kz.
С начала мая этого года ОПГ занималась заготовкой, транспортировкой и сбытом наркотических средств растительного происхождения (марихуана, гашиш) в другие регионы страны.
14 октября после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий осуществлено одновременное задержание всех участников организованной преступной группы, также в ходе обысков изъяли крупную партию наркотиков общим весом свыше 100 кг, автомат АКСУ и более 30 патронов калибра 5,45 миллиметра", - сообщили в полиции.
В отношении членов данной ОПГ начаты досудебные расследования по части 3 статьи 297УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта) и статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
В настоящее время все задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Кроме того, 16 октября сотрудники полиции на территории областного центра обнаружили схрон оружия, где были изъяты автомат Калашникова, двуствольное охотничье ружье ТОЗ-63, обрез двуствольного ружья 16-го калибра ИЖ-58 и свыше 90 патронов калибра 5,45. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
Всего с начала года в Жамбылской области из незаконного оборота изъято 605 единиц огнестрельного оружия, из них 376 - похищенные из объектов ОВД, еще 229 относятся к иному криминальному оружию. Изъято 130 автоматов, 219 различных пистолетов (в том числе 60 ПМ), 7 гранатометов, 1 пулемет, 58 нарезных и 190 гладкоствольные ружей, 154 гранаты и 22 990 боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в столице задержаны трое вооруженных членов ОПГ.
В Жамбылской области пограничники задержали кыргызстанца с наркотиками
Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области пограничники задержали кыргызстанца, у которого обнаружили более 10 килограммов психотропных веществ, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
13 октября Пограничной службой КНБ на автомобильном пункте пропуска "Кордай" Жамбылской области пресечена попытка провоза контрабанды крупной партии наркотиков" - информирует КНБ.
Сообщается, что при проведении досмотра в транспортном средстве под управлением гражданина Кыргызской Республики обнаружено свыше 10 килограммов психотропного вещества.
По данному факту начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау у жителя Астаны изъяли свыше 250 закладок и пакет с мефедроном.
Житель Туркестанской области получил 9 лет тюрьмы за убийство знакомого во время пьяной ссоры
17.10.2022, 12:26 20601
Фото: Depositphotos
Туркестан. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - К 9 годам лишения свободы приговорили 35-летнего жителя Туркестанской области, который до смерти избил знакомого во время распития алкоголя, сообщили в департаменте полиции региона.
В мае 2022 года в управление полиции города Туркестан поступило сообщение от одного из жителей о том, что в доме его соседа происходит ссора. Получив сообщение, полицейские оперативно выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств.
При входе в дом, где произошла ссора, полицейские обнаружили тело мужчины средних лет.
При проверке полицейские установили и доставили в управление полиции подозреваемого в смерти человека. Во время допроса подозреваемого установлено, что он вместе со знакомым употреблял спиртные напитки. В результате совместного распития алкоголя между ними произошла ссора. В результате один из них несколько раз ударил другого и нанес травмы. После чего потерпевшей упал без сознания и скончался на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.
В отношении задержанного провели досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", а преступление было полностью доказано. Собранные материалы с обвинительным актом направили в суд.
В итоге суд признал 35-летнего подсудимого виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы.
Двадцать вагонов с ГСМ пытались незаконно вывезти из Казахстана
15.10.2022, 12:56 37726
Фото: Telegram/КНБ РК
Уральск. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничной службой Комитета национальной безопасности РК на железнодорожном пункте пропуска "Жайык" Западно-Казахстанской области предотвращен незаконный вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана, сообщает пресс-служба КНБ.
Транспортировка 20 железнодорожных цистерн с топливом осуществлялась грузовыми железнодорожными составами под видом растворителя битумных лаков уайт-спирита", - говорится в сообщении.
Задержанный груз по компетенции передан в департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения.
Пограничная служба напоминает о действующих в Казахстане временных ограничениях на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?