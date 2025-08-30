В Шымкенте полицейский на автомобиле насмерть сбил женщину

Рассказать друзьям

Шымкент. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте на улице Желтоксан полицейский совершил наезд на женщину, в результате чего она скончалась, сообщили в департаменте полиции Шымкента.





По информации полиции, трагический случай произошел 28 августа. Женщина неожиданно выбежала из-за деревьев и попыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте.





Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, нарушений правил дорожного движения со стороны водителя не установлено. Он находился в трезвом состоянии и соблюдал скоростной режим", - отметили в ДП.





В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение.



