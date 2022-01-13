В Шымкенте с начала беспорядков задержаны более 3,5 тыс. человек

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НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ -С момента развертывания блокпостов в Нур-Султане на предмет наличия запрещенных веществ проверено около 50 тысяч автомашин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В городе Нур-Султан и на блокпостах изъято два гладкоствольных ружья "Сайга", учебно-тренировочная граната РГД-5, пистолет марки CZvz.27, травматический пистолет, бронежилет, боеприпасы, 11 бит, пять резиновых палок, кастеты, дубинки, ножи, аэрозольный пистолет, наручники и перцовый баллончик, рассказали в комендатуре столицы.





По всем фактам проводится проверка.

На одном из блокпостов выялено и пресечено два факта незаконного хранения наркотических средств. Сотрудники полиции остановили машину, в ходе проверки которой выявлен 26-летний пассажир, подозреваемый в совершении кражи в Павлодаре в июне, сообщает телеканал "КТК".

Также задержан 36-летний пассажир другой автомашины, который совершил аналогичное преступление в Караганде.

Подозреваемые задержаны и переданы инициаторам розыска.

За весь период, по информации комендатуры, проверено 4649 объектов жилья, сдаваемого в аренду, и 420 хостелов для предовращения противоправных действий и выявления нарушений миграционного законодательства.

В ходе проверок выявлено 1372 нарушения миграционного законодательства, выдворено из страны 38 иностранных граждан. За нарушение режима ЧП по статье 476 КоАП привлечено к административной ответственности 318 лиц, из них 30 арестовано, 137 оштрафовано.

Пресечены в период режима ЧП 10 фактов вождения транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, все водители по решению суда арестованы.