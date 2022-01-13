В Шымкенте с начала беспорядков задержаны более 3,5 тыс. человек

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По его словам, на сегодня 366 из задержанных привлечены к административной ответственности, сообщает Polisia.kz.
В отношении 271 задержанного приняты решения об аресте, 40 оштрафованы, 55 получили предупреждения. В отношении 73 граждан возбуждены уголовные дела, все они водворены в изолятор временного содержания.
Как информирует Жумаханбетов, на установленных на границах города блокпостах проверено более 14 тысяч автомашин, задержаны девять лиц. При осмотре автомашин изъято два газовых пистолета.
Как сообщалось ранее, 6 января в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан указом президента на всей территории республики введен режим чрезвычайного положения.
Напомним также, что в городах Алматы, Шымкенте и Таразе во время беспорядков предпринимались попытки нападения на акиматы, были выбиты стекла, двери, причинен другой материальный ущерб.