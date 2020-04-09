В Шымкенте задержаны подозреваемые в разбойном нападении на АЗС

Шымкент. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Шымкенте полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на автозаправочную станцию "Аvto Gaz Stations", совершенного в ночь на 31 марта 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Так, примерно в 03.30 двое подозреваемых в масках ворвались в АЗС и, угрожая ножом, привязали скотчем оператора к стулу, после чего взяли около 90 000 тенге и скрылись, сообщила пресс-служба департамента полиции города Шымкента.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции управления полиции Абайского района нападавшие были задержаны. Вещественные доказательства - нож и скотч изъяты.

По факту начато досудебное расследование по статье 192 (Разбой) УК РК.

В ходе следственных действий установлена причастность задержанных к совершению кражи на территории Енбекшинского района.

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