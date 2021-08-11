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В Темиртау конфликт во дворе дома закончился стрельбой

10.08.2021 10315
ТЕМИРТАУ. 10 АВГУСТА - В Темиртау во дворе дома произошел конфликт, в результате которого было применено травматическое оружие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ночь на 9 августа в Старогородской отдел полиции поступило сообщение, что в Центральную городскую больницу с различными травмами доставлен 27-летний житель города. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что произошел конфликт на бытовой почве, где применено травматическое оружие. По данному факту был ориентирован весь личный состав УП города Темиртау, сообщает Polisia.kz. 
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили всех участников конфликта. Задержаны четверо подозреваемых мужчин в возрасте 20-37 лет. Полицейские выяснили: инициатором конфликта стал 30-летний мужчина, который признался, что во дворе дома во время ссоры с потерпевшим произвел в него выстрел из травматического оружия. В данное время он водворен в изолятор временного содержания, оружие изъято", – сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов. 

 
По данному факту в полиции зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). В настоящее время проводится оперативное мероприятие по задержанию остальных участников инцидента. Ведется расследование.
 

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