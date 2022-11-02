В Туркестане выявили подпольный цех по изготовлению стирального порошка

Фото: Polisia.kz
Туркестан. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции, в котором подделывали известные марки стиральных порошков, сообщает Polisia.kz.
Полицейские установили четырех мужчин, в том числе организатора изготовления контрафактной продукции. Трое из них являются жителями Туркестана, один - гражданин Узбекистана", - проинформировали в полиции.
При обыске во дворе дома оперативники обнаружили порошкообразное вещество, расфасованное в мешки по 40 килограммов, в количестве около 200 штук. Кроме того, изъяты электронные весы, машинки для запайки и другие вещественные доказательства. Общий вес порошкообразного вещества составил более 8 тонн.
Установлено, что подозреваемые расфасовывали порошок в полиэтиленовые пакеты, подделывая известные марки стиральных порошков.
Данный факт зарегистрировали по статье 222, часть 1, УК РК (Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара).