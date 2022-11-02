В Туркестане выявили подпольный цех по изготовлению стирального порошка

Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В августе текущего года в Шымкенте ликвидирована преступная группа из 11 человек, промышлявшая содержанием секс-притонов и вовлечением в проституцию несовершеннолетних. Об этом на форуме по вопросам противодействия торговле людьми в Республике Казахстан рассказал глава департамента по борьбе с оргпреступностью МВД Канат Нурмагамбетов.

В августе пресечена деятельность организованной преступной группы в составе 11 человек в Шымкенте, которая занималась торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией, содержанием притонов и вовлечением лиц, включая несовершеннолетних, в проституцию. В целом доказана их причастность к совершению 23 преступлений, установлено 18 потерпевших, в том числе шесть несовершеннолетних. Буквально на днях была изобличена еще одна ОПГ, занимавшаяся торговлей людьми", - рассказал Нурмагамбетов.

По его словам, ежегодно в РК регистрируется более 100 досудебных расследований по преступлениям с торговлей людьми. В 2019 году было зарегистрировано 182, в 2020 году - 111, в 2021 году - 103, за 9 месяцев текущего года - 79.

Пресекается противоправная деятельность организованных групп, в том числе транснациональных, занимающихся вербовкой и эксплуатацией жертв торговли людьми. В 2019 году была пресечена деятельность двух ОПГ по торговле людьми, в 2020 году - одной, в 2021 году - двух, в 2022 году - шести. Ликвидируются каналы вывоза казахстанцев с целью эксплуатации в Королевство Бахрейн, Южную Корею и другие страны.



