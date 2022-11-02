Система Orphus

В Туркестане выявили подпольный цех по изготовлению стирального порошка

01.11.2022, 14:21 17596
В Туркестане выявили подпольный цех по изготовлению стирального порошка
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции, в котором подделывали известные марки стиральных порошков, сообщает Polisia.kz.
 

Полицейские установили четырех мужчин, в том числе организатора изготовления контрафактной продукции. Трое из них являются жителями Туркестана, один - гражданин Узбекистана", - проинформировали в полиции.

 
При обыске во дворе дома оперативники обнаружили порошкообразное вещество, расфасованное в мешки по 40 килограммов, в количестве около 200 штук. Кроме того, изъяты электронные весы, машинки для запайки и другие вещественные доказательства. Общий вес порошкообразного вещества составил более 8 тонн.
 
Установлено, что подозреваемые расфасовывали порошок в полиэтиленовые пакеты, подделывая известные марки стиральных порошков.
 
Данный факт зарегистрировали по статье 222, часть 1, УК РК (Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара).

 

новости по теме

Шымкентские полицейские задержали шестерых браконьеров

02.11.2022, 18:55 1151
Шымкент. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 октября природоохранная группа управления местной полицейской службы ДП Шымкента совместно с участковыми инспекторами полиции Каратауского РУП провели рейдовое мероприятие, сообщает Polisia.kz.
 
В ходе рейда спецгруппа заметила шестерых мужчин, занимающихся незаконной охотой. Ни у одного из них не было разрешения на охоту.
 
Составлены протоколы по ч. 1 ст. 382 КоАП РК "Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты". Также полицейские подробно разъяснили задержанным, что незаконная охота влечет привлечение к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 

В Казахстане с начала года завели 100 уголовных дел за распространение заведомо ложной информации

02.11.2022, 18:14 1971
В Казахстане с начала года завели 100 уголовных дел за распространение заведомо ложной информации
Фото: Рolisia.kz
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за девять месяцев зарегистрировано 100 досудебных расследований по статье "Распространение заведомо ложной информации", сообщил в ответе на депзапрос генеральный прокурор Берик Асылов.
 

Из них в суд направлено 7 дел, прекращено 46 дел, приостановлено досудебное расследование по 28 уголовным делам, расследуется 19 дел", - проинформировал Берик Асылов.

 
Он также сообщил, что 7 октября текущего года первый заместитель генерального прокурора провел межведомственное совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы обеспечения безопасности и правопорядка, в том числе профилактика преступлений вышеуказанной категории.
 

Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле", - заверил генеральный прокурор.

 

Деньги и имущество на сумму более 630 млрд тенге вернули государству - Генпрокуратура

02.11.2022, 18:04 2641
Деньги и имущество на сумму более 630 млрд тенге вернули государству - Генпрокуратура
Фото: twitter/Berik Asylov
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссией по возврату активов возвращено государству денег и имущества на сумму более 630 млрд тенге, сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.
 

По актам прокуроров в таможенной сфере бюджет пополнен на 57 млрд тенге, в собственность государства вернули 140 тысяч гектаров земли на 5 млрд тенге", - написал на своей странице в Сети Берик Асылов.

 
Он также сообщил, что в суды предъявлены иски о возврате госимущества на 13,5 млрд тенге.
 

Верховным судом удовлетворено 16 протестов. По ним ожидаем поступления в казну еще 23 млрд тенге. Работа продолжается", - добавил генеральный прокурор Казахстана.

 

Похищенные в январских беспорядках ружья изъяли в Алматы

02.11.2022, 17:39 3086
Фото: Polisia.kz
Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ходе трех спецопераций изъяли 13 ружей, похищенных в январских беспорядках с оружейных магазинов, сообщает Polisia.kz.
 
По оперативным данным, некоторые ружья злоумышленники успели продать, другую часть - спрятали.
 

Схроны найдены. Дислоцировались они в безлюдных местах в разных частях города. В тайниках также обнаружены оптические прицелы и другой охотничий инвентарь", - проинформировали в полиции.

 
По изъятому оружию назначены экспертизы. Уголовные дела зарегистрированы следственным управлением ДП города Алматы.
 
Ранее сообщалось, что схрон с оружием обнаружен в Акмолинской области.
 

В Астане у наркокурьера изъято более 30 кг гашиша

02.11.2022, 16:28 4286
В Астане у наркокурьера изъято более 30 кг гашиша
Фото: КНБ РК
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности в ходе реализованной многоэтапной специальной операции пресечен устойчивый канал поставок в столицу наркотических средств канабисной группы, сообщили в пресс-службе КНБ РК.
 

29 октября т.г. с участием подразделений департамента полиции задержан наркокурьер, в транспортном средстве которого обнаружено около 15 кг гашиша, доставленных из южных регионов страны. Проведенным обыском по месту проживания задержанного дополнительно изъято 17 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны. Общий вес обнаруженных наркотиков составил 32 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны", - сообщили в КНБ.

 
По данному факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщалось ранее, двух наркосбытчиков с крупной партией "синтетики" задержали в Костанае.
 

Арсенал оружия изъяли у сельчанина в Актюбинской области

02.11.2022, 15:33 5216
Арсенал оружия изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Фото: Polisia.kz
Актобе. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два обреза, травматические пистолеты и патроны обнаружили у сельчанина в Актюбинской области.
 

31 октября в ходе проверки оперативной информации в котельной комнате заведения под диваном сотрудники полиции обнаружили черную тряпочную сумку с одноствольным обрезом 16-го калибра, двуствольным обрезом 12-го калибра, 22 патронами и двумя травматическими пистолетами. По изъятым оружиям назначена судебно-баллистическая экспертиза", - сообщает Polisia.kz.


В отношении 25-летнего владельца заведения начато досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов". Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

 

Неизвестные украли 50 метров кабеля с космодрома Байконур

02.11.2022, 14:41 5896
Неизвестные украли 50 метров кабеля с космодрома Байконур
Фото: Depositphotos
Байконур. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На космодроме Байконур произошла кража 50 метров кабеля. Полиция устанавливает причастных к преступлению.
 
Пропажу провода обнаружил днем 1 ноября диспетчер. Он же обратился в правоохранительные органы.
 

На месте происшествия удалось обнаружить протекторы шин автомобиля, на котором, предположительно, скрылись похитители. В истории разбираются силовики", - сообщает Ren TV.

 
Размер ущерба устанавливается. Известно, что в состав кабеля данной марки входят алюминий, свинец и сталь.
 

Инцидент никак не повлиял на работу стартовых позиций ракет и космических аппаратов, а также прочей инфраструктуры космодрома", - отметили в пресс-службе космодрома.

 

В Шымкенте пресечена деятельность ОПГ, вовлекавшей в занятие проституцией несовершеннолетних

02.11.2022, 11:29 8901
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В августе текущего года в Шымкенте ликвидирована преступная группа из 11 человек, промышлявшая содержанием секс-притонов и вовлечением в проституцию несовершеннолетних. Об этом на форуме по вопросам противодействия торговле людьми в Республике Казахстан рассказал глава департамента по борьбе с оргпреступностью МВД Канат Нурмагамбетов.
 

В августе пресечена деятельность организованной преступной группы в составе 11 человек в Шымкенте, которая занималась торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией, содержанием притонов и вовлечением лиц, включая несовершеннолетних, в проституцию. В целом доказана их причастность к совершению 23 преступлений, установлено 18 потерпевших, в том числе шесть несовершеннолетних. Буквально на днях была изобличена еще одна ОПГ, занимавшаяся торговлей людьми", - рассказал Нурмагамбетов.

 
По его словам, ежегодно в РК регистрируется более 100 досудебных расследований по преступлениям с торговлей людьми. В 2019 году было зарегистрировано 182, в 2020 году - 111, в 2021 году - 103, за 9 месяцев текущего года - 79.
 
Пресекается противоправная деятельность организованных групп, в том числе транснациональных, занимающихся вербовкой и эксплуатацией жертв торговли людьми. В 2019 году была пресечена деятельность двух ОПГ по торговле людьми, в 2020 году - одной, в 2021 году - двух, в 2022 году - шести. Ликвидируются каналы вывоза казахстанцев с целью эксплуатации в Королевство Бахрейн, Южную Корею и другие страны.

Ранее министр внутренних дел рассказал о проблемах законодательства, препятствующих борьбе с торговлей людьми, и озвучил положения нового законопроекта.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов