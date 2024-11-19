В Уральске по подозрению в хищении 45 млн тенге задержали членов киберпреступной группы

Рассказать друзьям

Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении двух граждан, обвиняемых в похищении человека и открытом хищении имущества с применением насилия, сообщает пресс-служба суда.





Суд установил, что К. совместно с другими лицами, подойдя к потерпевшему, представился сотрудником полиции и сообщил, что он подозревается в совершении преступления. Затем находившийся с ним С. несколько раз ударил потерпевшего в грудь и по ногам. Неизвестный прыснул перцовым баллончиком в лицо потерпевшего, после чего его посадили в машину.





В салоне автомобиля С. нанес потерпевшему удар электрошокером, отобрал телефон и потребовал пароль от банковского приложения. Получив доступ, С. перевел 149 тыс. тенге знакомому К., который затем перевел деньги матери К.





Приговором суда подсудимые С. и К. признаны виновными по совокупности преступлений и окончательно осуждены:





С. - к 7 годам;





К. - к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с признанием в действия рецидива преступлений.





Приговор вступил в законную силу.



