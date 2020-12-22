В ВКО обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями

Усть-Каменогорск. 21 декабря. Kazakhstan Today - Тела трех мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире в Курчатове, передает Kazakhstan Today.

21 декабря в городе Курчатове совершено особо тяжкое преступление с применением огнестрельного оружия. В одной из квартир многоэтажного дома обнаружены тела трех мужчин, сообщает Polisia.kz

По предварительным данным, виновное лицо (один из умерших) покончил жизнь самоубийством после совершения преступления. Личность погибших мужчин установлена - все погибшие жители города Курчатова", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

В настоящее время начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство".

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В полиции подчеркнули, что информация, распространяемая в социальных сетях о том, что данный факт произошел на улицах города, не соответствует действительности.

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