Система Orphus

В ВКО обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями

21.12.2020 12907
В ВКО обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями
Усть-Каменогорск. 21 декабря. Kazakhstan Today - Тела трех мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире в Курчатове, передает Kazakhstan Today.
 
21 декабря в городе Курчатове совершено особо тяжкое преступление с применением огнестрельного оружия. В одной из квартир многоэтажного дома обнаружены тела трех мужчин, сообщает Polisia.kz.
 

По предварительным данным, виновное лицо (один из умерших) покончил жизнь самоубийством после совершения преступления. Личность погибших мужчин установлена - все погибшие жители города Курчатова", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев. 

 
В настоящее время начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство". 
 
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. 
 
В полиции подчеркнули, что информация, распространяемая в социальных сетях о том, что данный факт произошел на улицах города, не соответствует действительности.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая