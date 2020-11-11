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В ВКО подозреваемый в изнасиловании упал с балкона многоэтажки

10.11.2020 7453
Усть-Каменогорск. 10 ноября. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области подозреваемый в изнасиловании погиб, упав с балкона пятого этажа жилого дома, передает Kazakhstan Today.
 
42-летний подозреваемый 7 ноября с телесными повреждениями был доставлен в Аягозскую районную больницу, где впоследствии скончался, пишет YK-news.kz.
 
Установлено, что квартира, с балкона которой выпрыгнул мужчина, принадлежит родителям одного из сотрудников районного отдела полиции.
 

По результатам судебно-медицинского исследования каких-либо других телесных повреждений, кроме тех, которые характерны для падения, не обнаружено", - рассказал заместитель начальника департамента полиции ВКО Елдос Закимов.

 
В ДП добавили, что погибший являлся подозреваемым в изнасиловании девушки - инвалида 2-й группы.
 
Сейчас все обстоятельства происшествия, в том числе причины его нахождения в той квартире, выясняются специальной комиссией, управлением собственной безопасности проводится досудебное расследование, назначен процессуальный прокурор.
 

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