В ВКО вынесен приговор по делу об избиении школьницы

Двое осуждены на три года лишения свободы, третьему фигуранту дела назначено наказание в виде ограничения свободы на год

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Усть-Каменогорск. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Восточно-Казахстанской области вынесен - Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Восточно-Казахстанской области вынесен приговор по делу об избиении школьницы. На скамье подсудимых трое несовершеннолетних, обвиняемых по статьям "Хулиганство в группе лиц по предварительному сговору" и "Вымогательство с применением насилия в группе лиц по предварительному сговору".





1 марта 2023 года в торгово-развлекательном центре "АДК-Ривер" несовершеннолетние Т. и О. из хулиганских побуждений, вступив в предварительный сговор, нанесли телесные повреждения несовершеннолетней потерпевшей Д. 2 марта 2023 года несовершеннолетние Т. и А., вступив в сговор, нанесли несовершеннолетней Д. неоднократные удары по лицу и телу, далее под угрозой применения насилия с целью унижения человеческого достоинства, проявляя исключительный цинизм, заставили потерпевшую снять белье, сняли происходящее на камеру телефона. Свои действия осужденные сопровождали требованиями передать А. и Т. денежные средства в размере 50 000 тенге, угрожая распространить отснятое видео в интернете", - говорится в сообщении суда.





Отмечается, что вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, видеозаписями, вещественными доказательствами.





По данным пресс-службы специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Восточно-Казахстанской области, суд назначил наказание А. и Т. по статье 293, часть 2, пункт 1, УК 1 год ограничения свободы, по статье 194, часть 2, п.п. 1, 2, УК в виде лишения свободы сроком на 3 года. Окончательное наказание назначено в виде 3 лет лишения свободы.





Гр. О. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.





Также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей в сумме 9 000 000 тенге.





Приговор не вступил в законную силу.





Стоит отметить, что в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. Об этом заявила заместитель руководителя администрации президента, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Аида Балаева.





С начала года социальные сети регулярно "взрывают" видеоролики с избиениями, массовыми драками, конфликтами между учениками старших классов и молодыми людьми. Одним из резонансных случаев стало избиение школьницы в одном из ТЦ Усть-Каменогорска. Практически в тот же период в сообществах Семея обсуждался аналогичный случай с участием школьниц. В целом следует отметить учащение конфликтных инцидентов среди молодежи, сопряженных с особой жестокостью. Как итог, по данным на сегодня, на учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей", - отметила она.





Не менее острой проблемой, по словам Балаевой, является растущая вовлеченность молодежи в азартные игры.





По некоторым данным, по состоянию на 2022 год количество казахстанцев, страдающих от игровой зависимости, достигло 350 тысяч. Кроме того, отмечается тенденция к увеличению количества молодых людей, страдающих от лудомании в возрасте от 15 до 18 лет", - сказала председатель Нацкомиссии.





Балаева также акцентировала внимание на интернет-рисках.





МВД только в текущем году выявило более 5 тысяч зарубежных противоправных интернет-ресурсов, в том числе свыше 500 по распространению порнографических материалов", - сказала она.





В 2022 году по рекомендациям уполномоченного органа об устранении нарушений законодательства собственниками и администрациями интернет-ресурсов приняты меры по удалению около 65 тысяч противоправных материалов. Из них более 53 тысяч - за распространение идеологии терроризма, религиозного и этнического экстремизма, около двух тысяч - за пропаганду наркотических и психотропных веществ, более 4 тысяч - за порнографию, культ жестокости и суицида, более семисот - по нарушению закона "Об игорном бизнесе", порядка тысячи - по финансовым пирамидам.





Аида Балаева отметила, что необходимо выработать четкие механизмы регулирования интернет-пространства на законодательном уровне.





Роль родителей в воспитании достойных граждан своей страны основная. Но многие ли из нас задумываются: "Что волнует моего ребенка?", "Знаю ли я его?", "Доверяет ли он мне?". На эти и сотни других простых вопросов многие из родителей ответить не смогут. Иначе было ли бы у нас столько сломанных детских и юношеских судеб?" - сказала Балаева.





Она также отметила, что, безусловно, вышеуказанные проблемы говорят и об отсутствии либо проведении слабой работы над идеологической составляющей среди молодежи со стороны госорганов.





Определенные вопросы вызывает и эффективность работы на местах, в частности управлений по вопросам молодежной политики, чья деятельность зачастую сводится к организации круглых столов и работе только лишь с активной частью молодежи, фактически не нуждающейся в помощи. А вот неустроенной молодежи опять же внимания уделяется недостаточно. Мы должны на системной основе разобраться, почему наши дети уходят на улицы в поисках понимания, ищут утешения в порочных соблазнах и деструктиве, почему тысячи из них не хотят жить", - подытожила Балаева.