27.10.2024, 17:53 17986
В Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны
Фото: кадр видео
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Кокшетау. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Зеренде вандалы разбили и расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны, сообщает sinegor.kz.
Увидев это, мы потеряли дар речи. В голове не укладывается, как можно было сотворить такое! Стыд, боль и разочарование. Это малая часть эмоций, которые испытываешь после просмотра данного видео", - говорится в подписи к ролику.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту начато расследование.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, совершившие данное преступление", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
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28.10.2024, 12:18 1321
Убийство подростка в Талгаре: уголовное дело возбудили по пяти статьям
Фото: news.ivest.kz
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Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов в ответе на депутатский запрос рассказал по каким статьям ведется уголовное расследование убийства в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Полата.
По данным министра МВД, уголовные дела возбудили по пяти статьям УК РК:
- статья 99 УК РК "Убийство";
- статья 293 "Причинение вреда";
- статья 115 "Угроза";
- статья 432 "Укрывательство преступления";
- статья 434 "Недонесение о преступлении".
В настоящее время по подозрению в умышленном убийстве арестованы 8 человек, еще трое задержаны по подозрению в недонесении о преступлении.
Расследование продолжается. Проверяется причастность других лиц, находившихся на месте преступления. Их действиям будет дана юридическая оценка", - сообщил министр в ответе на депзапрос.
Напомним, в начале октября в Талгаре произошло убийство 16-летнего парня. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе (в онлайн режиме) над убийцами парня.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
28.10.2024, 11:06 2866
В Алматы два человека задержаны за распространение рекламы наркотиков
Фото: МВД
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Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержаны лица, размещавшие листовки с рекламой наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Алматы.
Пресечена незаконная деятельность двух лиц, расклеивавших листовки с объявлением: "Работа для всех от 50 000 рублей, подработка, свободный график, высокая оплата". При себе указанные лица имели более 300 листовок с изображением QR-кода, при переходе по которому идет отсылка в телеграм-канал реализации наркотических средств", - проинформировали в ведомстве.
По начатому досудебному расследованию по статье 299-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей санкцию до шести лет лишения свободы, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
Прокуратура города призывает граждан не идти на поводу сомнительных работодателей, предлагающих легкие способы обогащения и высокие заработки, а напротив, при обнаружении подобных фактов незамедлительно сообщать в правоохранительные органы", - отметили в пресс-службе.
28.10.2024, 09:11 4851
В Казахстане ликвидировали четыре нарколаборатории
Фото: скриншот с видео Polisia.kz
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел РК усиливаются меры по противодействию наркопреступности, сообщает Polisia.kz.
За три дня сотрудниками полиции пресечена деятельность четырех нарколаборатории, где задержано шесть человек, среди которых двое иностранцев. Также выявлено 66 наркоправонарушений, из них 13 фактов сбыта и девять фактов незаконного хранения", - сказал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Он сообщил, из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотиков, из которых 24 кг "синтетики" и 11 кг марихуаны.
За наркопреступления задержаны 13 лиц и все они водворены в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается", - отметил Данияр Мейрхан.
26.10.2024, 21:31 36516
На 6 миллионов тенге обманули мошенники пенсионерок в Кокшетау
Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их внучки попали в ДТП
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Кокшетау. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух дропперов, обманувших пенсионерок на 6 миллионов тенге, задержали полицейские в Кокшетау, сообщает Polisia.kz.
Сразу три жительницы Кокшетау стали жертвами телефонных мошенников. 22 и 23 октября на телефоны пенсионерок поступили звонки с одной и той же информацией. Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их внучки попали в ДТП. Мошенники предложили решить вопрос с помощью денег, и обманом выманили у пенсионерок последние сбережения", - рассказали в полиции.
Деньги у пенсионерок забрали два 18-летних курьера, приехавшие в Кокшетау из южной столицы.
По словам молодых людей, легкий заработок им предложили в Telegram. Понимая, что включает в себя работа курьера, молодые люди согласились и по указанию кураторов прибыли в Кокшетау. За два дня они успели обойти три адреса и забрать деньги у испуганных пенсионерок. Полученные наличные они перевели на указанные работодателем счета.
По всем трем фактам ведется досудебное расследование. Молодые люди задержаны и дают показания. Проводятся необходимые следственные действия.
Ранее несовершеннолетний мошенник обманул казахстанцев на 11 млн тенге.
Ранее несовершеннолетний мошенник обманул казахстанцев на 11 млн тенге.
26.10.2024, 15:30 42041
Рога сайги на 2 млрд тенге пытались вывезти из Казахстана
Фото: КНБ РК
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Талдыкорган. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области в Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" предотвращена попытка вывоза рогов сайги из страны стоимостью более 2 миллиардов тенге, сообщили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.
Предотвращена попытка вывоза из страны рогов сайги в количестве 991 штуки", - говорится в сообщении.
По данным областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге.
Отмечается, что материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.
Ранее сообщалось, что около 4,5 тысячи сайгачьих рогов изъяли у иностранца в Алматы.
25.10.2024, 11:12 61211
Сбежавшего из ИВС в Талгаре задержали в Алматинской области
Фото: Instagram/police_almobl
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Алматы. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгарском районе Алматинской области, на окраине села Теренкара, задержан подозреваемый, который 21 октября совершил побег из изолятора временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
Подозреваемый водворен в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что с самого начала розыскных мероприятий были мобилизованы все силы полиции, а также активное содействие оказывали личный состав ДЧС, отряды добровольцев из числа общественных помощников, волонтеров и жителей области.
Полиция выражает благодарность всем, кто оказал содействие в поисковых мероприятиях.
Как сообщалось ранее, в Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки.
24.10.2024, 15:07 79496
Еще один организатор финпирамиды Chia TaiPharmaceutical отправился за решетку
Обманувшая казахстанцев на 180 млн тенге мошенница проведет за решеткой 5 лет
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Уральск. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Западно-Казахстанской области обманула казахстанцев на 180 млн тенге, втянув их в финансовую пирамиду, сообщили в пресс-службе прокуратуры Западно-Казахстанской области.
Уроженка Чингирлауского района Западно-Казахстанской области вступила в финансовую пирамиду Chia TaiPharmaceutical и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении.
Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод она незаконно привлекала денежные средства вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности фармацевтического предприятия. В результате ее преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 180 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 5 лет.
Причиненный ущерб полностью взыскан в пользу потерпевших.
Ранее уголовное дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group направили в суд в Туркестанской области. В Астане руководитель подразделения финпирамиды Chia TaiPharmaceutical обманула граждан на 29 млн тенге. Она также приговорена к пяти годам колонии. В Кокшетау казахстанцы вложили в подразделение данной финпирамиды более 290 млн тенге.
24.10.2024, 13:57 80886
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ходже спецоперации ликвидировали нарколабораторию, функционировавшую в частном секторе Медеуского района, сообщает Polisia.kz.
Задержан 35-летний житель Алматинской области, который в арендованном доме организовал производство синтетических наркотиков. В ходе обыска изъяты десятки полиэтиленовых пакетов с порошкообразными веществами, сырье в объемных канистрах с жидкостью со специфическим запахом, походная баня размером 1,80 на 1,20 метра с системой вытяжки и гофрированными трубами, внутри которой находилась 150-литровая пластмассовая бочка с наслоением, приспособленная для смешивания реагентов, а также ведра, пластиковые контейнеры с наслоением, весы и другой лабораторный инвентарь. Согласно данным судебно-химической экспертизы, порошкообразное вещество является мефедроном, его вес составляет 21,7 кг", - информировал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.
По данному факту начато досудебное расследование. "Нарколаборант" взят под стражу. В настоящее время устанавливается канал поставки в Алматы сырья для изготовления синтетических наркотиков.
Ранее нарколабораторию, оборудованную в одном из частных домов, обнаружили в Жетысуском районе Алматы. Всего с начала года ликвидировано свыше 50 нарколабораторий.
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