В Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны

Фото: Instagram/police_almobl

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Алматы. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгарском районе Алматинской области, на окраине села Теренкара, задержан подозреваемый, который 21 октября совершил побег из изолятора временного содержания. Об этом - В Талгарском районе Алматинской области, на окраине села Теренкара, задержан подозреваемый, который 21 октября совершил побег из изолятора временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.





Подозреваемый водворен в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи", - проинформировали в полиции.





Отмечается, что с самого начала розыскных мероприятий были мобилизованы все силы полиции, а также активное содействие оказывали личный состав ДЧС, отряды добровольцев из числа общественных помощников, волонтеров и жителей области.





Полиция выражает благодарность всем, кто оказал содействие в поисковых мероприятиях.





Как сообщалось ранее, в Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки.







