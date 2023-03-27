В ЗКО на 69 тысяч тенге оштрафовали чиновников, отказавших в продлении аренды земли

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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В СМУС Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Р., который обвинялся в убийстве своего друга и краже денежных средств, - В СМУС Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Р., который обвинялся в убийстве своего друга и краже денежных средств, сообщает пресс-служба суда.





Несовершеннолетний подсудимый Р. обвинялся в том, в ходе встречи с несовершеннолетним С. у него произошел конфликт по поводу долга, переросший в драку, в результате которой Р. задушил шнурком от обуви С. и затем похитил банковскую карточку последнего. Покинув место преступления, Р. расплачивался банковской карточкой С. и потратил 28 000 тенге.





Прокурор и потерпевшие в суде полностью поддержали обвинение и просили назначить Р. 12 лет лишение свободы.





В качестве доказательств были учтены признательные показания подсудимого после задержания, орудие убийства - шнурок от кроссовка, на котором обнаружены следы ДНК подсудимого, сведения о покупках подсудимого по платежной карточке потерпевшего и др.





Подсудимый вину не признал. По его версии, в момент убийства он находился в общественном месте, где его видели разные люди. В суде свидетели подтвердили, что подсудимый был с ними на игровой площадке. Банковскую карточку потерпевший передал ему ранее для пользования. От признательных показаний, данных в ходе досудебного расследования, подсудимый Р. отказался и пояснил, что в отношении него было оказано физическое давления, хотя проверка этот факт не подтвердила.





Присяжные заседатели по итогам тайного голосования признали Р. невиновным в совершении убийства и краже и оправдали за недоказанностью его участия в совершении преступлений.





Приговор не вступил в законную силу.