26.03.2023, 18:50 20781
В ЗКО на 69 тысяч тенге оштрафовали чиновников, отказавших в продлении аренды земли
Нарушение выявили борцы с коррупцией
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Уральск. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе анализа сотрудники департамента антикоррупционной службы ЗКО выяснили, что акиматы Казталовского и Теректинского районов необоснованного отказали предпринимателям в продлении срока аренды земельных участков, сообщает портал "Мой город".
После вмешательства права бизнесменов восстановили. Чиновники, отказавшие предпринимателям, привлечены к административной ответственности по статье 465 КоАП "Нарушение порядка и срока выдачи разрешения". Санкция данной статьи предусматривает штраф в 20 МРП - 69 тысяч тенге.
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27.03.2023, 10:33 706
Генпрокуратура: Более 2,5 тысяч подозреваемых в совершении преступлений находятся в розыске
250 из 400 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений удалось задержать после объявления в розыск
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Органами уголовного преследования страны за последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивалось более 3000 человек, рассказали в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, при координации прокуроров 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан. Сейчас подлежат поимке свыше 2500 человек. В основном разыскиваются по линии органов внутренних дел, 400 за совершение мошенничества, 250 за кражи.
250 из 400 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений удалось задержать после объявления в розыск.
Благодаря налаженному сотрудничеству с иностранными государствами, установлено местонахождение 600 разыскиваемых подозреваемых в совершении преступлений, большинство из них скрываются в Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки, в Турецкой Республике, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Кыргызской Республике, в Республике Узбекистан и в Украине. К примеру, в текущем году задержаны 6 подозреваемых в совершении преступлений, вызвавших общественный резонанс (4 - по убийству, 2 - за организацию и руководство финансовыми пирамидами). По остальным лицам совместно с правоохранительными органами других стран проводятся мероприятия по их задержанию", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Напомним, казахстанку экстрадировали из Швеции за сбыт поддельной валюты.
27.03.2023, 10:15 1256
Житель Абайской области хранил оружие, похищенное во время январских событий
Проводится досудебное расследование
Фото: Polisia.kz
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Семей. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Аягозского района, у которого по месту жительства изъяли оружие и боеприпасы, похищенные во время январских событий 2022 года.
Поиция изъяла оружие Вепрь-12 12 калибра с 4 патронами к нему, с резиновыми пулями, пригодными к стрельбе, магазин от АК-74 с 3 боевыми патронами калибра 7,62х39, пригодными к стрельбе, защитные противоударные щитки, ремень с кобурой для пистолета и специальные средства, уточняет Polisia.kz.
Подозреваемый помещен под стражу.
Данный факт зарегистрировали по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.
Ранее тайник с патронами обнаружили в парке отдыха в Талдыкоргане.
27.03.2023, 09:17 2491
Сотрудники КНБ изъяли свыше 100 килограммов героина
Фото: КНБ РК
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Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан совместно с МВД Кыргызской Республики в результате многоходовой спецоперации пресечен устойчивый канал контрабандных поставок тяжелых наркотиков, сообщили в пресс-службе КНБ РК.
В ходе оперативной разработки сотрудниками КНБ была добыта информация о сосредоточении в странах формирования наркотрафика крупных партий опиатов, предназначенных для переброски транзитом через Казахстан за рубеж. Поэтапно были установлены способы и ухищренные схемы транспортировки наркотиков", - проинформировали в пресс-службе КНБ.
Сообщается, что в результате специальных мероприятий получены точные сведения о прибытии в Казахстан иностранного гражданина, являющегося непосредственным организатором переправки наркотиков.
Благодаря слаженным действиям оперативников и службы специального назначения "А" КНБ в Алматы при перевозке свыше 100 кг героина организатор наркоканала был задержан. Материал расследования зарегистрирован в ЕРДР, ведутся следственные действия. Работа по пресечению каналов международного наркотрафика продолжается", - отметили в КНБ.
Ранее сообщалось, что более пяти килограммов героина пытался провезти в Казахстан иностранец.
26.03.2023, 18:16 23441
В Алматы суд присяжных оправдал подростка, обвиняемого в убийстве друга
Подростка оправдали за недоказанностью его участия в совершении преступлений
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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В СМУС Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Р., который обвинялся в убийстве своего друга и краже денежных средств, сообщает пресс-служба суда.
Несовершеннолетний подсудимый Р. обвинялся в том, в ходе встречи с несовершеннолетним С. у него произошел конфликт по поводу долга, переросший в драку, в результате которой Р. задушил шнурком от обуви С. и затем похитил банковскую карточку последнего. Покинув место преступления, Р. расплачивался банковской карточкой С. и потратил 28 000 тенге.
Прокурор и потерпевшие в суде полностью поддержали обвинение и просили назначить Р. 12 лет лишение свободы.
В качестве доказательств были учтены признательные показания подсудимого после задержания, орудие убийства - шнурок от кроссовка, на котором обнаружены следы ДНК подсудимого, сведения о покупках подсудимого по платежной карточке потерпевшего и др.
Подсудимый вину не признал. По его версии, в момент убийства он находился в общественном месте, где его видели разные люди. В суде свидетели подтвердили, что подсудимый был с ними на игровой площадке. Банковскую карточку потерпевший передал ему ранее для пользования. От признательных показаний, данных в ходе досудебного расследования, подсудимый Р. отказался и пояснил, что в отношении него было оказано физическое давления, хотя проверка этот факт не подтвердила.
Присяжные заседатели по итогам тайного голосования признали Р. невиновным в совершении убийства и краже и оправдали за недоказанностью его участия в совершении преступлений.
Приговор не вступил в законную силу.
24.03.2023, 21:35 97491
В Жезказгане лжетеррорист "заминировал" здание банка
Лжетеррорист, подойдя к сотруднику охраны, сообщил о минировании здания и скрылся в неизвестном направлении
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Жезказган. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На номер 102 департамента полиции Улытауской области обратился руководитель службы безопасности филиала "Халык банк" в Жезказгане о поступлении информации с угрозами террористического характера, сообщает аппарат антитеррористической комиссии Улытауской области.
Лжетеррорист, подойдя к сотруднику охраны, сообщил о минировании здания и скрылся в неизвестном направлении.
Незамедлительно в банк прибыли силы первичного реагирования. В ходе осмотра объекта и прилегающей территории подозрительных предметов и взрывных устройств не обнаружено.
Полицейские по горячим следам установили гражданина Д., 1967 года рождения, проживающего в Жезказгане. Мужчина свою вину признал. В качестве оправдания он заявил, что был пьян.
По указанному факту проводится досудебное расследования по статье 273, часть 1, УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок).
Более двух лет ограничения свободы получил "заминировавший" самолет астанчанин.
В декабре в Экибастузе лжетеррорист сообщил о заложенной бомбе в здании акимата. Также в декабре сотрудники полиции изобличили несовершеннолетнего лжетеррориста в Алматинской области.
24.03.2023, 21:10 98856
Жителя Актау подозревают в убийстве своих троих несовершеннолетних детей
Фото: пресс-служба МВД РК
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Актау. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Тела детей 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире дома 27 микрорайона Актау, сообщает пресс-служба МВ РК.
По подозрению в их убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца. Начато досудебное производство по статье 99 Уголовного кодекса РК. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Напомним, в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау подозревается 24-летний сожитель его матери.
В Жанаозене несовершеннолетняя забеременела от своего отца.
24.03.2023, 15:48 111956
В Алматинской области Антикор ведет расследование в отношении судьи и сотрудника ДГД
Фото: Depositphotos
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Конаев. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении судьи специализированного межрайонного экономического областного суда и сотрудника подразделения департамента государственных доходов Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
Судья подозревается в получении взятки при посредничестве работника налогового органа за вынесение решения по гражданским делам о признании банкротами 2 предприятий, имеющих налоговую задолженность перед государством", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что в соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте чиновника от образования подозревают в неоднократном получении взяток.
24.03.2023, 15:13 113466
В Астане задержан руководитель международной финпирамиды Qnet
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Столичный департамент по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой столицы задержал подозреваемого по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, сообщает АФМ.
Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других. Деятельность международной компании Qnet была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию", - уточнили в агентстве.
Там рассказали, что в ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.
Сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн тенге", - рассказали в АФМ.
Подозреваемый арестован на 2 месяца.
Ранее в Астане создателя финпирамиды и руководителя преступной группы приговорили к 8 годам лишения свободы. Также в Талдыкоргане создательницу финпирамиды осудили на 6 лет лишения свободы. В Алматы 16 организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге, приговорили к различным срокам лишения свободы.
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