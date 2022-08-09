Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске

Фото: пресс-служба департамента полиции Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 8 АВГУСТА - Школьник из столицы задержан в Кокшетау по подозрению в закладке синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

5 августа сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности на привокзальной территории задержали 17-летнего жителя Нур-Султана, ученика одной из столичных школ. В ходе личного обыска у юноши обнаружили и изъяли 17 пакетиков с веществом порошкообразной консистенции белого цвета. По предварительным данным, это мефедрон весом около 8 граммов, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

Также у задержанного изъят мобильный телефон, с помощью которого он делал фотоотчеты мест закладок. При проверке гаджета оперативники установили адреса, по которым в день задержания молодой человек произвел закладки "синтетики". На месте оперативники нашли 5 так называемых бомб в количестве 118 пакетиков с аналогичным веществом. Предварительно вес изъятого препарата составил около 60 граммов.

Как установили полицейские, в июне молодой человек устроился в качестве курьера, а затем через приложение "Телеграм" получал инструкции по закладке наркотиков на территории столицы и в Кокшетау. Примечательно, что заработную плату задержанный получал в криптовалюте.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное производство по статье 296, часть 4, УК РК. Расследование продолжается.