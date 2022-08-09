Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске

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Подробности задержания полицейские обещают раскрыть в ближайшее время, информирует портал "Мой город".
Напомним, 6 августа около 20.00 был убит бизнесмен. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени Атояна.
Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление - бизнесмен и еще двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет бизнесмена ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице.
В воскресенье утром полицейские распространили ориентировку на двух подозреваемых - 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды, которые после совершения убийства скрылись с места преступления.
Со вчерашнего дня все выезды и въезды в город проверялись полицейскими, отрабатывались все места возможного местонахождения подозреваемых.
Как сообщили полицейские, предварительной причиной жестокой расправы могло послужить то, что бизнесмен несвоевременно выплатил своему рабочему заработную плату. На этой почве между ними возник конфликт, который перерос в убийство.
Подозреваемые как приверженцы деструктивного религиозного течения на учете не состояли, ранее к уголовной ответственности не привлекались", - отметила старший инспектор управления местной полицейской службы ДП ЗКО Диляра Сатарова.