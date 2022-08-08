Убийство бизнесмена в Уральске: полицейские ЗКО распространили ориентировку

УРАЛЬСК. 7 АВГУСТА - Полицейские Западно-Казахстанской области распространили ориентировку, предположительно, причастных к убийству бизнесмена в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За совершение особо тяжкого преступления разыскиваются граждане Кожантаев Руслан Фархатович, 1991 года рождения, Амангельды Турлан Сырлыбайулы, 2001 года рождения, которые 06.08.2022 года примерно в 19.55 возле здания 15 по улице Исатая - Махамбета после совершения убийства скрылись с места преступления", - проинформировали в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.
Подчеркивается, что в настоящий момент на розыск и задержание данных лиц брошены все силы и средства ДП ЗКО. Данное преступление стоит на особом контроле у руководства департамента.
Напомним, в Уральске на парковке городского парка и стадиона имени Петра Атояна обнаружено тело известного в городе бизнесмена.