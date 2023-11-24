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Жестокое избиение подростка в Экибастузе: личности несовершеннолетних установлены
В отношении родителей несовершеннолетнего и других правонарушителей возбуждено административное производство
Фото: Depositphotos
Павлодар. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Павлодарской области, после того как в Сети распространилось видео с жестоким избиением подростка, провела проверку и установила личности несовершеннолетних, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Факт имел место 6 ноября текущего года, личности несовершеннолетних установлены. Конфликт произошел между несовершеннолетними 2009 и 2008 года рождения. В отношении родителей несовершеннолетнего и других правонарушителей возбуждено административное производство", - проинформировали в департаменте.
Кроме того, проведен совет профилактики по месту учебы несовершеннолетних.
Материалы по данному факту направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Экибастуза. Несовершеннолетние поставлены на внутришкольный учет, а также на учет в органах внутренних дел", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.