Жестокое убийство: в Шымкенте обезглавили мужчину

Шымкент. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Шымкенте обезглавили мужчину, передает Kazakhstan Today.

Убийство, совершенное в массиве Кайнар-Булак, потрясло всех. Рано утром обезглавленного мужчину нашли в кустах местные жители. Тогда правоохранительные органы прочесали весь массив, сообщает Otyrar.kz

Преступника задержали в считанные часы, подозреваемый сейчас в СИЗО, ведется следствие. Жители массива благодарят полицию, которая моментально отреагировала и задержала предполагаемого убийцу.

О страшной картине, которую они увидели 8 ноября, жители дачного массива вспоминают с ужасом. В тот день рано утром в кустах нашли бездыханное тело пожилого мужчины. Тогда территорию дачного поселка оцепили полицейские, в городе был объявлен план перехват.

Сразу, как нашли тело, приехали полицейские, сняли тут везде на фото и видео. Я погибшего так знаю, Витя, кажется, звали! Он иногда выпивал, а так не могу ничего сказать. Я хочу сказать, что район у нас не криминогенный, за 20 лет никто ко мне лично не приставал. Живем дружно! Полиция тут работает оперативно, спасибо им что помогли", - сказал житель жилого массива Кайнар-Булак Корганбай Досметов.

Подробности совершенного убийства следователь не раскрывает в интересах следствия, известно одно: задержан молодой человек 2001 года рождения. Что его толкнуло на столь жесткое убийство, пока не ясно. Следователь Бауыржан Тюльбашев сообщил, что его удалось задержать по горячим следам.

8 ноября текущего года в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины, 1967 года рождения, в массиве Кайнар-Булак Каратауского района. По данному факту РУП Каратауского района департамента полиции города Шымкента начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый гражданин 2001 года рождения. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сказал Бауыржан Тюльбашев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства