Житель Павлодара осужден за распространение фальшивых долларов США

ПАВЛОДАР. 29 МАРТА - Павлодарец в течение нескольких лет вывозил из Турции фальшивые доллары США, которые он менял в обменных пунктах Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Когда он находился на отдыхе в Турции в 2019 году, его знакомый дал ему поддельные 50 долларов США. Вернувшись в Казахстан, он потратил эти деньги и понял, что купюры очень схожи с настоящими.

Житель Павлодара поменял в обменном пункте фальшивую 50-долларовую купюру, привезенную им из Турции.

В обменном пункте поддельную купюру приняли без опасений, и молодой павлодарец понял, что может "заработать" подобным образом. Убедившись, что поддельные банкноты долларов высокого качества и не вызывают подозрения в местах сбыта, задался преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение путем приобретения и сбыта поддельных банкнот долларов США", - информирует Polisia.kz.

По данным полиции, с 2019 по 2021 год они вывозили из Турецкой Республики фальшивые деньги, которые меняли на тенге в обменных пунктах Нур-Султана, а также Бишкека в Кыргызской Республике. В 2021 году павлодарца осудили и назначили 5 лет условно.

Данный осужденный состоит на учете в службе пробации города Павлодара. Еженедельно приходит на регистрацию в службу пробации, трудоустроен. Кроме того, с ним регулярно проводятся профилактические беседы", – проинформировал начальник службы пробации города Павлодара Асет Мынжасаро.