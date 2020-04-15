Жителя Семея задержали за звонок о лжебомбе в одном из торговых домов в Темиртау

Караганда. 14 апреля. Kazakhstan Today - Жителя Семея задержали за ложное сообщение о взрывном устройстве в одном из торговых домов в Темиртау, передает Kazakhstan Today.

14 апреля текущего года в 16.25 на пульт службы 102 поступило анонимное сообщение от неизвестного мужчины о заложенном взрывном устройстве в торговом доме "Аян пассаж" в Темиртау. Сотрудниками полиции здание осмотрено, взрывное устройство не обнаружено", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 39-летний житель Семея.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Данная статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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