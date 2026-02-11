10.02.2026, 20:42 3336
Конституция, инфляция и Налоговый кодекс: о чем говорил Токаев на расширенном заседании правительства
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенном заседании правительства, сообщает Акорда.
В частности, глава государства предложил закрепить в новой Конституции запрет на выселение из жилища без решения суда.
В проекте Конституции отдельное внимание уделено бережному отношению к природе, что, на мой взгляд, очень важно. Считаю нужным усилить уже наработанный массив поправок в этом направлении одной принципиальной нормой. В частности, в действующей Конституции есть положение, гласящее: "Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда". Полагаю, есть смысл добавить, что и "выселение из жилища" иначе как по решению суда тоже должно быть недопустимым. На мой взгляд, это важная социальная норма, которая в полной мере соответствует духу новой Конституции. Прошу членов конституционной комиссии рассмотреть это предложение", - заявил он.
В целом, отметил президент, проект нового Основного закона страны вобрал в себя все основные принципы и ценности, направленные на консолидацию народа и обеспечение динамичного прогресса Казахстана.
В конечном счете суть предлагаемых поправок сводится к одному: защите прав и свобод человека и гражданина. И это не просто набор деклараций, мы создаем единую систему, гарантирующую защиту прав человека и четко определяющую реальные пути их достижения. К примеру, по предложению адвокатского сообщества впервые вводится отдельная статья об адвокатуре. В проекте новой Конституции также подтвержден и детализирован светский характер государства с акцентом на систему образования. На защиту традиционных ценностей направлена формулировка о том, что "брак - это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины", - добавил лидер страны.
Также Касым-Жомарт Токаев поручил принять конкретные меры для снижения инфляции.
Снижение инфляции до разумного и рационального уровня, без резких скачков. Причины высокого уровня инфляции нам понятны. Теперь нужно решить эту проблему, но без ущерба развитию страны. Однако мнения по этому вопросу расходятся. Ставлю задачу перед правительством и Нацбанком совместно разработать пошаговый алгоритм действий. В этой критически важной работе должны принять участие все ведомства и экспертное сообщество. Повторяю: требуется срочно переломить неблагоприятную ситуацию, принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет. Следует обеспечить качественную реализацию программы совместных действий. Попытки заболтать проблему обсуждениями, разработкой ненужных дорожных карт будут расцениваться как уход от ответственности", - подчеркнул президент.
Он предупредил, что "в подобных случаях будут приниматься строгие меры воздействия".
В качестве результата будут признаны только конкретные показатели, ведущие к росту реальных доходов населения", - отметил Токаев.
Кроме того, президент высказался о налоговой реформе в Казахстане.
Налоговый кодекс, который начал действовать с этого года, призван создать стимулы для повышения прозрачности и дисциплины в экономике. Сейчас видны первые положительные результаты. По данным Министерства экономики, только за счет запуска нового налогового режима для самозанятых в легальное поле вышли более 180 тысяч новых налогоплательщиков. По оценкам правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 триллиона тенге. Планы, конечно, обнадеживающие, но подчеркну: намеченные показатели не должны достигаться за счет неоправданного налогового нажима, необоснованного давления на бизнес", - заявил президент.
По его мнению, "значительный потенциал пополнения бюджета скрыт в эффективном налоговом администрировании".
Поэтому следует в срочном порядке обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы", - сказал глава государства.
Он отметил необходимость наладить взаимодействие государства и бизнеса.
Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до 1 декабря этого года завершить создание единой государственной медицинской информационной системы, которая обеспечит сквозную прослеживаемость и контроль всех процессов.
Что касается здравоохранения, то в этой отрасли действуют более 30 разрозненных информационных систем. За прошедшие годы полноценная интеграция этих систем так и не состоялась, что является одной из основных причин злоупотреблений в процессе освоения средств бюджета. Удивительно, что буквально под боком у профильных министров осуществлялись мошеннические схемы запредельных масштабов и беспрецедентные по своей дерзости, причем в социальной сфере. Генеральная прокуратура и другие уполномоченные ведомства обязаны вскрыть всю подноготную преступлений независимо от их давности и лиц, которые их покрывали. Буду лично контролировать процесс следствия", - заявил Токаев.
Он отметил необходимость обеспечения абсолютную прозрачности системы обязательного социального медицинского страхования.
С полным текстом выступления главы государства можно ознакомиться по ссылке.
04.02.2026, 13:16 36851
В Алматы чествовали детей блокадного Ленинграда и воинов - защитников Сталинграда
Фото: wikipedia.org
С каждым годом на такие встречи их приходит все меньше - ветеранов и тружеников тыла, детей, эвакуированных в Алма-Ату из блокадного Ленинграда и малолетних узников концлагерей - свидетелей Великой Отечественной войны…
В этом году мероприятие, посвященное 82 годовщине снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битве, завершившейся 2 февраля 1943 года, было организовано Комиссией по делам семьи и женщин при акиме города Алматы, представительством Россотрудничества при поддержке генерального консульства России в Алма-Ате.
Эти даты - вечное напоминание о величайшем подвиге людей, о неисчислимых жертвах, принесенных во имя Победы. Низко склоняем головы перед вашим несокрушимым мужеством", - обратилась к главным героям встречи с приветственным словом консул генерального консульства Российской Федерации Наталья Сорокина.
В память о тех трагических и героических страницах истории, вспоминая миллионы людей, которые ценой собственной жизни отстояли свободу и будущее Родины, став вечными символами невероятного мужества, силы духа и самопожертвования, присутствующие склонили головы в минуте молчания…
Поздравление в адрес проживающих в Алматы ветеранов Великой Отечественной войны - участников обороны и жителей блокадного Ленинграда от имени губернатора Санкт-Петербурга стало уже доброй традицией.
В своем обращении с пожеланиями крепкого здоровья, счастливых, радостных и долгих лет жизни Александр Беглов отметил, что "не имеющий аналогов в мировой истории бессмертный подвиг ленинградцев, участников обороны города на Неве никогда не будет предан забвению. Их самоотверженность, невероятную стойкость и беспримерное мужество помнят в семьях, чьи родные прошли через страшные 900 дней блокады… Для нас, жителей города-героя Ленинграда, Санкт-Петербурга, святой долг проявлять о вас заботу, поддерживать и быть рядом".
Конечно, в этот день героев торжества радовали песнями, музыкой, стихами творческие коллективы Алматы, в их числе заслуженный деятель культуры Республики Казахстан Марина Гранова, трио "Гармония" и другие.
Особым подарком для гостей стало выступление воспитанников детской театральной студия Sats com Unity Театра имени Наталии Сац педагога Ирины Арнаутовой, которые исполнили легендарные песни "Темная ночь" и "Ехали солдаты", а также стихотворение Владимира Алатырцева "Песня о черемухе".
В адрес героев вечера звучало множество слов благодарности, пожелания доброго здоровья на многие лета от Алматинского городского филиала республиканского общественного объединения "Организация ветеранов", представителей Казахстанского митрополичьего округа Русской Православной Церкви, представителей районных администраций и социальных служб
Кроме того, в рамках проведения памятных мероприятий представители Россотрудничества и генерального консульства в Алматы 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, возложили цветы к Вечному огню и навестили всех проживающих в Алматы детей блокады, передали им поздравления от губернатора Санкт-Петербурга и генерального консула России в Алматы, подарки и памятные сувениры от ДО АО "Банк ВТБ Казахстан".
Мы чтим подвиг советского народа, отстоявшего свою Родину и победившего нацизм, и мы отдаем дань уважения людям, явившим высочайшие образцы мужества, стойкости и героизма и, что еще очень важно, показавшим величайшую верность духовно-нравственным идеалам, которые помогли выстоять в этой страшной битве и которые должны быть переданы молодежи", - резюмировала Мария Симакова, руководитель представительства Россотрудничества в Алматы.
27.01.2026, 21:16 78901
27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады
Фото: historyrussia.org
27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции советские войска полностью освободили Ленинград от немецко-фашистской блокады. Подвиг жителей города, вынесших 872 жесточайших дня осады, стал вечным примером мужества и стойкости, пишет historyrussia.
Блокада Ленинграда, один из наиболее трагических эпизодов Великой Отечественной войны, началась 8 сентября 1941 года, когда финские войска оккупировали Карельский перешеек, а нацистские части захватили Шлиссельбург, отрезав город от сухопутной связи с остальной страной. С самого ее начала в Ленинграде сложилась тяжелейшая обстановка: еще 10 сентября 1941 года враг разбомбил Бадаевские склады, пожар на которых уничтожил значительную часть продовольствия. По состоянию на 12 сентября запасы продовольствия в городе составляли: хлеба, крупы и мяса на 30-35 суток, жиров - на 45 суток, сахара и кондитерских изделий - на 60 суток. Каменного угля при строжайшей экономии могло хватить только до ноября, жидкого топлива - до конца сентября. В городе остро ощущалась нехватка продовольствия, а к ноябрю начался массовый голод. Нормы снабжения по карточкам на продовольствие снижались пять раз: с 20 ноября в результате последнего уменьшения нормы продовольствия рабочие получали по 250 грамм хлеба в день, все остальные - всего по 125 грамм.
Кроме того, город находился под непрекращавшимися артиллерийскими обстрелами и авианалетами: по данным Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении немецко-фашистскими варварами мирных жителей Ленинграда и ущербе, нанесенном хозяйству и культурно-историческим памятникам города за период войны и блокады, за время блокады на Ленинград было сброшено 107 158 фугасных и зажигательных бомб, свыше 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов. Только в сентябре-ноябре 1941 года в городе 251 раз объявлялась воздушная тревога, а средняя продолжительность артобстрелов в ноябре достигла 9 часов.
Единственной транспортной магистралью, связывавшей город с землей, стала "Дорога жизни", проходившая через Ладожское озеро (в период навигации - по воде, зимой - по льду). До весны 1943 года по ней в город доставили более полутора миллионов тонн грузов, эвакуировали около 1,3 миллиона ленинградцев. Летом 1942 года по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для снабжения Ленинграда горючим, а осенью - энергетический кабель.
Несмотря на массовый голод, страшный холод и непрекращающиеся обстрелы, ленинградцы продолжали бороться. Пока защитники города героически обороняли Невский пятачок и другие подступы к Ленинграду, мирные жители трудились на оставшихся предприятиях.
На территории города было сооружено свыше четырех тысяч дотов и дзотов, в зданиях оборудовано около 22 тысяч огневых точек, на улицах установлено свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий. Население Ленинграда было основным источником пополнения войск Ленинградского фронта: в городе сформировали 10 дивизий народного ополчения, за период зимы-весны 1941-1942 годов на фронт ушли свыше 100 тысяч ленинградцев. В период блокады трудящиеся города изготовили и отремонтировали около двух тысяч танков, полторы тысячи самолетов, свыше четырех с половиной тысяч морских и полевых орудий, 850 боевых кораблей и судов различных классов; произвели 225 тысяч автоматов, 12 тысяч минометов, 7 с половиной миллионов снарядов и мин.
18 января 1943 года советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда в ходе операции "Искра", создав коридор, по которому в город доставлялось продовольствие, вооружение и пополнение для защитников Ленинграда. Еще спустя год ожесточенных сражений, 27 января 1944 года, город был полностью освобожден от блокады. В честь этого над ним прогремели 24 орудийных залпа из 324 орудий.
Начиная с 1996 года, 27 января отмечается в нашей стране как День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В 2022 году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Благодаря работе поисковиков, историков и следователей удалось установить, что общее число жертв блокады составило не менее 1 093 842 человек.
Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского и Серафимовского кладбищ, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан "Зеленый пояс Славы". 27 января 2024 года, в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады, в Ленинградской области был открыт мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
20.01.2026, 21:11 116216
Реформа парламента, пост вице-президента и Народный совет: о чем говорил Токаев на V заседании Национального курултая
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на V заседании Национального курултая в городе Кызылорде, сообщает Акорда.
В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев предложил назвать однопалатный парламент "Курултай".
Рабочая группа внимательно изучила предложения граждан и активно их обсудила. В итоге она пришла к выводу, что количество мандатов парламента должно составлять 145. В новом парламенте может быть три заместителя председателя. А количество комитетов не должно превышать 8", - заявил глава государства на V заседании Национального курултая.
По его словам, второй блок предложений затрагивает компетенции парламента в части формирования состава ряда ключевых государственных органов.
Согласно действующей Конституции, как вам известно, полномочия по формированию Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии равномерно распределены между мажилисом, сенатом и президентом. Теперь же предлагается, чтобы назначение всех членов этих важных государственных структур осуществлялось исключительно с согласия парламента. Предлагается также наделить депутатов высшего представительного органа страны полномочиями по избранию всех судей Верховного суда по представлению президента", - сообщили Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что это большой шаг в развитии казахстанского парламентаризма, укреплении системы сдержек и противовесов между ветвями власти.
Президент также преложил новую процедуру принятия законов.
Предлагается трехэтапная процедура принятия законов. На первом этапе депутаты в целом одобряют законопроект. Затем утверждают поправки и на заключительном этапе принимают закон. Таким образом, путем коренной перестройки деятельности парламента мы продолжим ранее реализованные политические реформы", - пояснил Токаев.
Вместе с тем он отметил, что в новом парламенте предусматривается избрание депутатов сроком на пять лет.
Кроме того, президент Казахстана заявил, что в стране появится должность вице-президента.
Сегодня на заключительном заседании Национального курултая хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая мной новелла органично замкнет собой всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в Конституции", - заявил глава государства.
По его словам, назначать вице-президента будет президент с согласия парламента простым большинством голосов. Круг его полномочий определяет сам глава государства.
Предполагается, что вице-президент по поручению президента будет:
- представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств;
- представлять интересы президента в парламенте;
- взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями;
- выполнять иные поручения президента.
Также в Казахстане создадут Народный совет - Қазақстанның Халық Кеңесі.
На новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа или трибуна для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития. Данная платформа включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности нашего народа. Исходя из этого исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института предлагаю создать Қазақстанның Халық Кеңесі - Народный Совет Казахстана", - заявил глава государства.
Токаев считает исключительно важным сохранить в деятельности нового органа стратегическую преемственность функций Ассамблеи народа и Национального курултая - последовательное укрепление казахской государственности и независимости Республики Казахстан.
Вместе с тем Халық Кеңесі - Народный совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представленность все этносы, группы населения и регионы. Қазақстанның Халық Кеңесі - Народный совет Казахстана будет обладать статусом высшего консультативного органа страны. Состав совета предложено сформировать из 126 человек: 42 - от этнокультурных объединений, 42 - от крупных общественных объединений, 42 - от маслихатов и региональных общественных советов. Все члены Народного совета будут назначаться президентом, а председатель - избираться его членами. У председателя Халық Кеңесі - Народного совета будет два заместителя, назначенных на ротационной основе на общественных началах, а также руководитель секретариата", - добавил президент.
Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев высказался о новом Налоговом кодексе.
Экономика и бизнес переходят в режим новых налоговых правил. Правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить ровный, бесконфликтный "фискальный транзит". Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести коррективы. Эффективные каналы обратной связи особенно важны в условиях трансформации общества. Системная работа с обращениями граждан позволяет держать руку на пульсе, знать их реальные потребности, своевременно реагировать на чаяния людей", - подчеркнул президент.
С полным текстом выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева на V заседании Национального курултая можно ознакомиться по ссылке.
28.12.2025, 19:39 241506
Кузница рекордов: 53 года назад открылся спортивный комплекс "Медео"
Фото: Depositphotos
Ровно 53 года назад 28 декабря в горах над городом Алма-Атой открылся спортивный комплекс "Медео", передает корреспондент агентства.
На церемонию собралось десять тысяч человек, свободных мест практически не было. Практически сразу после открытия каток вернул себе славу "кузницы рекордов", сообщает ia-centr.ru.
Медео" называют жемчужиной Заилийского Алатау и фабрикой рекордов.
За все время работы высокогорного катка на нем было установлено 123 мировых рекорда. Каток принимал масштабные международные соревнования. В 1974 году здесь прошел пятый чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин.
Сам каток "Медео" расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря - подобных высокогорных спортивных объектов в мире единицы, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Каток был уникален не только своим расположением, но и инженерными решениями. Лед создавался с использованием дистиллированной воды с минимумом примесей, что обеспечивало высокую степень скольжения и максимальный скоростной режим.
В основание катка была залита железобетонная плита, в которой проложили 170 километров труб. По этим трубам циркулировал хладагент, обеспечивавший устойчивый ледяной покров до восьми месяцев в году.
Высокогорье также играло свою роль - в таких условиях спортсменам легче переносить нагрузки. Еще интересный факт: некоторые спортсмены отмечали, что в определенных погодных условиях на "Медео" возникал эффект аэродинамической трубы - формировались потоки ветра, которые буквально помогали набирать скорость.
Стоит отметить, что "Медео" остается лидером среди стадионов по количеству установленных здесь мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин, пишет wikipedia.org.
С сентября 2001 года по декабрь 2002 года проведена капитальная реконструкция ледового поля катка. В ходе реконструкции были демонтированы прежние 170 километров бесшовного металлического трубопровода, уложенного в основание поля для его охлаждения, а также система охлаждения поля установленная в специальном машинном зале, в отдельном здании, расположенном ниже катка.
В результате реконструкции на ледовое поле вместо необходимых 170 километров трубопроводов было уложено всего 140 километров пластиковых трубопроводов. В ходе укладки на поле новых труб госстройнадзором был выявлен их брак. Вместо прежней системы охлаждения была установлена новая система охлаждения финской компании BG International на основе фреона, для размещения которой установили некапитальное строение выше катка, исказив первоначальный ландшафтный вид и обзор на плотину и горы.
Полная стоимость реконструкции "Медео" составила 5 млн долларов. По поручению президента РК Нурсултана Назарбаева 3 млн долларов были выделены из республиканского бюджета. Еще 2 млн долларов выделил муниципальный бюджет.
С 2008-го по декабрь 2009-го в преддверии зимней Азиады-2011 проводилась очередная капитальная реконструкция . Стоимость этой реконструкции катка "Медео" оценена в 19,4 млрд тенге.
На стадионе в ходе реконструкции заменена большая часть инженерно-технических систем. Появилась новая холодильная станция для охлаждения льда. Претерпела изменения система визуализации (электронное табло и фотофиниш), освещения и озвучивания. Установлено новое мультимедийное табло площадью 200 квадратных метров от компании Billboard Video (США), позволяющее отражать результаты спортивных игр, транслировать телепрограммы, тематические и рекламные ролики. Реконструированы медико-восстановительный и пресс-центры, площадь в гостиничном комплексе увеличена на 400 мест. Построен фитнес-центр на 3400 метров. На ледовой арене катка одновременно могут кататься от 2 до 3 тысяч человек.
В ходе реконструкции 2010 года количество посадочных мест на зрительных трибунах было сокращено до 8100 человек. тогда как изначально количество посадочных мест на катке составляло 12,5 тысячи мест. Также изначально на катке было 170 километров труб с хладоносителем, но после реконструкции уменьшено до 140 километров.
Сегодня "Медео" - это крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля - 10,5 тысячи метров.
21.12.2025, 12:11 279041
35 лет назад в Алма-Ате был создан СНГ
Фото: depositphotos.com
Ровно 35 лет назад Алма-Ате главы одиннадцати суверенных государств подписали протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств , в котором подчеркнули, что все республики на равноправных началах образуют СНГ.
Участники встречи приняли Алма-Атинскую декларацию, подтвердившую приверженность к сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней политики, провозгласившую гарантии выполнения международных обязательств бывшего СССР", - сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В декабре 1993 года к Содружеству присоединилась Грузия, а 18 августа 2009 года эта страна вышла из объединения. Также сейчас Туркменистан является ассоциированным членом СНГ.
Согласно практике ежегодно проводятся 1 заседание совета глав государств, 2 заседания совета глав правительств, 2 заседания совета министров иностранных дел и ежеквартальные заседания экономического совета СНГ.
Для Содружества характерно выборочное участие государств в тех или иных сферах многостороннего взаимодействия, которое осуществляется в формате заинтересованных сторон. Решения органов СНГ имеют силу только для тех государств, которые участвовали в их принятии.
Казахстан рассматривает Содружество Независимых Государств как уникальную и универсальную диалоговую площадку, объединяющую практически все страны постсоветского пространства", - отметили в МИД.
Подчеркивается, что участие Республики Казахстан в деятельности СНГ направлено на развитие взаимодействия с государствами объединения в целях укрепления многостороннего диалога в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.
Кроме того, казахстанская сторона является одним из наиболее активных государств-участников в СНГ, стремится поддерживать высокую динамику взаимодействия, внося конструктивные и содержательные предложения в работу органов Содружества.
В период с 2016 по 2017 год по инициативе Республики Казахстан в СНГ проведена работа по адаптации работы организации к современным реалиям.
В результате проведенной работы усилена самостоятельность и ответственность деятельности совета министров иностранных дел и экономического совета СНГ путем делегирования им ряда полномочий высших уставных органов организации. Сокращена общая численность сотрудников органов Содружества, межгосударственного статистического комитета СНГ. Работа экономического суда СНГ переведена в формат ad hoc, и сокращена численность его аппарата. Внедрен механизм приема на работу в органы СНГ, финансируемые из единого бюджета организации, на конкурсной основе. Упразднен координационный комитет транспортных коридоров СНГ", - проинформировали пресс-службе.
По данным МИД, принципиальные подходы Казахстана к деятельности Содружества получили дальнейшую реализацию в ходе председательства РК в СНГ в 2022 году.
Итоги проведенной работы получили высокую оценку со стороны глав государств СНГ на саммите организации 14 октября 2022 г. в Астане. По результатам состоявшегося саммита СНГ поддержаны и реализованы казахстанские инициативы, нацеленные на углубление культурно-гуманитарного сотрудничества на площадке Содружества, взаимодействия СНГ с другими международными организациями и государствами", - добавили в пресс-службе.
22.11.2025, 19:42 559406
84 года назад по льду Ладожского озера была проложена "Дорога жизни" в блокадный Ленинград
Фото: rosavtodor.gov.ru
Ровно 84 года назад, 22 ноября 1941 года, по льду Ладожского озера была проложена "Дорога жизни" в блокадный Ленинград, передает корреспондент агентства.
На лед выехала первая колонна из 60 грузовиков ГАЗ-АА 388-го отдельного автомобильного батальона. Утром следующего дня они выехали из поселка Кобона обратно, везя продовольствие в осажденный город. Всего за самую страшную блокадную зиму 1941-1942 годов работавшие на "Дороге жизни" водители доставили в Ленинград 361 тысячу тонн грузов, в том числе 262 тысячи тонн продовольствия, и вывезли полмиллиона людей - в основном женщин и детей", - пишет iz.ru.
Открыли движение по Ладоге легендарные полуторки - маломощные грузовики ГАЗ-АА. В ледяных торосах, на не укатанной еще трассе, они зачастую буксовали. В первое время водитель, сбившийся с пути, рисковал расстаться с жизнью - шансов на то, что в плохой видимости, в метели, а тем более в ночной темноте или утреннем полумраке его хватятся и обнаружат, были невелики. Большинство водителей, заплутавших в первые дни на незнакомой, заснеженной дороге, погибли.
В целях светомаскировки фары предписывалось гасить - фронт зачастую приближался к "Дороге жизни" на расстояние 15 километров, над ней курсировала немецкая авиация. Позднее, в следующие зимы, на Ладоге появится настоящая инфраструктура - посты техпомощи, пункты обогрева и питания, регулировщицы, стоящие через равные промежутки пути, и знаки, а маломощные "газики" заменят на более совершенные трехтонки ЗИС-5. Но тогда, в конце осени - начале зимы 1941-го года водители, выбирая между опасностью попасть под обстрел немецкой авиации и уйти с трассы в условиях плохой видимости и замерзнуть насмерть на ладожских просторах чаще всего выбирали первое - и включали фары.
При этом большинство водителей, обеспечивавших движение на "Дороге жизни", были ленинградцами. Многие из тех, кто ежедневно доставлял в город продовольствие, сами жили по блокадной норме.
По установившейся вскоре практике в город машины шли, груженые продуктами, и в первую очередь мукой. Оттуда - с людьми, которых нужно было бы вывезти из голодающего города. Большую часть пассажиров составляли ленинградские дети. И если открытые двери могли спасти водителя, который вез в машине груз, то в случае, когда полуторка, переполненная людьми, проваливалась под лед или попадала под обстрел, эта мера, увы, спасти не могла. Многие из тех, кто благодаря ладожской дороге обрел вторую жизнь, на этом пути стали свидетелями того, как следовавшая за ними или прямо перед ними в колонне машина, с такими же пассажирами, как и они, мгновенно уходила под лед - в особенности при обстрелах.
Помогла спасти "Дорога жизни" и многие хранившиеся в городе исторические ценности. В частности, потолочные плафоны, сейчас установленные на станции метро "Новокузнецкая" в Москве, были вывезены из Ленинграда по ладожскому льду.
16.11.2025, 12:57 642386
Сегодня 84-я годовщина подвига гвардейцев-панфиловцев
Фото: кадр из видео
84 года назад, 16 ноября 1941 года, дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова удалось отразить попытку прорыва немецких танков на Москву у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе. Этот момент стал переломным в битве за Москву, пишет агентство Sputnik.
Как пишет РИА Новости, германское командование подготовило крупную наступательную операцию под кодовым наименованием "Тайфун", которой предусматривалось расчленение обороны советских войск тремя ударами танковых группировок, окружение и уничтожение их в районах западнее Вязьмы и восточнее Брянска. Затем подвижными группами охватить Москву с севера и юга и во взаимодействии с войсками, наступавшими с фронта, овладеть ею.
"12 октября государственный Комитет обороны создал вокруг столицы Московскую зону обороны. Со всех концов страны спешили к Москве эшелоны с войсками, вооружением, боеприпасами. Новые части и соединения буквально с колес вступали в бой (...) Среди новых соединений Красной армии выделялась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Она формировалась после начала войны в Алма-Ате (Казахстан) и Фрунзе (Бишкек, Киргизия). Дивизия была фактически ополченской, так как создавалась сверх плана. В нее призывались главным образом жители Казахстана, а также частично Киргизии. Многонациональное воинское соединение на 40% состояло из казахов, 30% бойцов - русские и столько же - представители еще 26 народов Советского Союза. Новобранцы, которым в среднем было по 30-35 лет, не имели ни боевого опыта, ни военной подготовки, но их командир Панфилов был опытным военачальником, воевавшим в Первую мировую (1914-1918), а затем и в Гражданскую войны (1917-1922)", - сообщает агентство.
Как пишет Sputnik, уже при переброске дивизии под Москву, генерал Панфилов показал, насколько грамотным военачальником и тактиком он являлся.
"Получив назначение, в первую очередь к месту предстоящих боев он отправил командиров подразделений. У них уже были карты, на которые генерал нанес месторасположение частей. С прибытием основных сил на линию фронта, это позволяло существенно экономить время и перемещать солдат более оперативно. Именно благодаря этому, к моменту начала тяжелейших боев за Москву, фашистам не удалось совершить прорыва ни с ходу, ни впоследствии", - говорится в информации.
16 ноября 1941 года началось новое германское наступление на Москву.
"После мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник обрушился на 316-ю дивизию генерала Ивана Панфилова силами 2-й и 11-й танковых дивизий. На участок всего полка наступало более 50 танков. Основной удар танковой армады врага пришелся по 4-й и 6-й стрелковым ротам 2-го батальона 1075-го полка, оборонявшимся у железнодорожного разъезда Дубосеково, находившегося в семи километрах юго-восточнее Волоколамска, и деревни Петелино. Наиболее массированным атакам подверглись позиции 4-й роты во главе с политруком Василием Клочковым. Главный удар противник наносил на опорный пункт у Дубосеково, который находился на самом выгодном для наступления направлении, выводившем неприятеля в тыл дивизии. Его обороняли воины 2-го взвода 4-й роты, которые грамотно подготовились к встрече противника", - пишет РИА Новости.
В течение четырех часов панфиловцы сдерживали танки и пехоту врага.
"Они отразили несколько атак противника, в которых танки шли волнами по 15-20 машин в группе. Панфиловцы уничтожили свыше 10 танков. Большинство совершивших этот беспримерный подвиг воинов, в том числе и Василий Клочков, пали смертью храбрых. Несколько человек были тяжело ранены. В результате этого боя германские части были задержаны более чем на шесть часов и не сумели в тот день прорвать оборону дивизии у Дубосеково. Задержка продвижения противника даже на несколько часов позволила другим частям Красной армии занять более удобные позиции, лучше их оборудовать, подтянуть резервы. Это позднее сыграло свою роль и при подготовке контрнаступления", - рассказывает источник.
По словам внучки генерала Панфилова Алуы Байкадамовой, несмотря на то что Великая Отечественная завершилась 80 лет назад, многие документы по панфиловцам все еще находятся в архивах под грифом "Секретно". Там есть еще немало важных деталей о бессмертном подвиге советских солдат у разъезда Дубосеково.
"Для чего нам нужно открыть архивы и снять гриф секретности? Чтобы убрать досужие разговоры о том, сколько было панфиловцев, был ли бой и подвиг, и так далее. Вероятно, закрыты они потому до сих пор, что те, кто принял там первый бой, были практически смертники и надо об этом помнить", - цитирует Байкадамову Sputnik.
В ближайшее время Байкадамова намерена обратиться с письмом на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой о том, чтобы в память о Панфиловской дивизии 16 ноября официально объявили Днем мужества казахстанских воинов.
10.11.2025, 16:30 716266
190 лет назад родился ученый-этнограф и путешественник Чокан Валиханов
Фото: gov.kz
190 лет назад, в ноябре 1835 года, в ауле Кусмурын Аманкарагайского округа (ныне аул Кунтимес, Сарыкольский район, Костанайская область, Казахстан) родился ученый-этнограф, географ, путешественник, фольклорист и просветитель-демократ Чокан Валиханов, передает корреспонденте агентства.
При рождении мальчику было дано мусульманское имя Мухаммед-Ханафия. Позже придуманное его матерью Зейнеп Шормановой ласкательное прозвище Чокан превратилось затем во всеми признанное имя. Его детские годы прошли в живописных местах - Кусмуруне и Сырымбете, пишет институт истории и этнологии имени Валиханова.
С самого раннего детства Чокан проявил сильную тягу к знаниям, увлеченно слушал старших, рассказывавших исторические предания. Ему разрешалось присутствовать при беседах степных биев и слушать песни акынов. Одним из детских увлечений Чокана было рисование, зарисовки с натуры. Этому искусству он научился у русских художников-топографов и геодезистов, подолгу проживавших в Кусмурунской крепости, в семье Валихановых. Изначально он использовал тушь и карандаш, но позже стал рисовать и акварелью. Таким образом, работы Чокана стали первыми изображениями казахской степи, сделанными ее коренным жителем. Рисование обостряло его наблюдательность, в то же время оно отвечало его эстетическим потребностям, ибо он уже в раннем возрасте производил первые записи казахского народного эпоса в Кусмуруне, что, вполне возможно, помогли визуализации событий на бумаге. В дальнейшем он берет в привычку изображать в своих дневниках то, что видел вокруг, и сохранил ее на всю жизнь. Среди обширных материалов, собранных Чоканом Валихановым, значительное место занимают его зарисовки карандашом и тушью, где запечатлены флора и фауна мест его пребываний, воспроизведены типы жителей Кыргызского края и Восточного Туркестана и их занятия. В свои альбомы он зарисовывал этнографические предметы и жанровые сюжеты, чертил планы, схемы и маршруты. Они как бы продолжают зарисовки в дневниковых записях, сделаны словно небрежно, но очень точно. В формировании его мировоззрения большую роль сыграли и ссыльные декабристы, нередко гостившие в их доме. Они пробудили в любознательном мальчике неподдельный интерес к науке, литературе и искусству, а также западным демократическим ценностям. Годы наиболее интенсивного духовного становления личности Чокана связаны с Омским кадетским корпусом, считавшимся в то время одним из лучших учебных заведений Западной Сибири, куда в возрасте 12 лет его отправляют на учебу. С первых лет учебы юного кадета выделяли прилежание в учебе и строгая дисциплина. В годы учебы он подружился с Григорием Потаниным, ставшим впоследствии выдающимся русским ученым и общественным деятелем. Чокан с огромным интересом изучал военные и общеобразовательные дисциплины. Здесь же заметно углубил знания в области восточных языков. Многих сверстников он превосходил в учебе", - говорится в публикации.
В 1853 году в возрасте 18 лет Чокан окончил кадетский корпус корнетом по армейской кавалерии, затем определен офицером 6-го кавполка Сибирского казачьего войска. Чокан в 6-м кавполке служил, фактически он был оставлен при генерал-губернаторе Западной Сибири, а через год назначен адъютантом генерала Густава Гасфорта, управлявшего тогда Западной Сибирью и северо-восточными районами Казахстана. Одновременно по линии главного управления края на Чокана Валиханова была возложена должность офицера особых поручений. Чокан был близко знаком с великим русским писателем Федором Достоевским, отбывавшим каторгу в Омской крепости в 1854 году в Омске.
В 1854-1857 годах Чокан принимает энергичное участие в решении вопроса о присоединении казахов Старшего жуза и кыргызских племен бугу, сарыбагыш и солту к России. Одновременно он начинает усиленно изучать духовную культуру этих народов.
В 1855 году Чокан принимает участие в поездке генерала Густафа Гасфорта и совершает большое путешествие по Центральному Казахстану, Семиречью и Тарбагатаю. Оно положило начало глубокому научному изучению Валихановым истории казахского народа и его быта. В том же году он принимает участие в крупной военно-научной экспедиции, организованной под руководством полковника Михаила Хоментовского. Чокан два месяца находился среди кыргызов, в бассейне озера Иссык-Куль. Там он решил задачу примирения кыргызских родов бугу и сарыбагыш, заодно собирал разные сведения, преимущественно изучая предания и язык кыргызов, принял участие в съемке Иссык-Куля, в результате которой на новой карте были изменены форма и контуры его берегов, собрал орнитологическую и энтомологическую коллекцию, составил гербарий, изучил флору и фауну Семиречья и Иссык-Куля. По результатам командировки молодой корнет был поощрен наградой, а в 1856 году ему присваивается следующий чин поручика.
В начале августа 1856 года Валиханов направляется в Кульджу. По пути он посещает ряд пограничных пунктов западного Китая. Ему предстоит выполнить сложную дипломатическую миссию, связанную с решением спорных пограничных вопросов и установлением нормальных торговых отношений с Китаем. Это важное поручение было им выполнено превосходно. После ряда совещаний с китайскими сановниками в Кульдже удалось наладить торговые отношения и восстановить дружеские связи между обоими государствами.
В 1857 году Валиханов вновь совершил поездку к алатауским кыргызам, на этот раз для наблюдения за ходом дел в частях Западного Китая, прилежащих к южной границе российских владений, в связи с волнениями в Кашгаре. Эта поездка являлась для казахского ученого по существу пробным шагом перед его знаменитой экспедицией в Кашгар. В ходе миссии молодой исследователь впервые обратил внимание на знаменитый кыргызский эпос "Манас". Результатами трех путешествий Чокана стали талантливо написанные им путевые очерки "Дневник поездки на Иссык-Куль", "Западная провинция Китайской империи и Кульджа" и "Записки о киргизах".
Зиму 1856 года Чокан проводит исключительно в областном архиве Западной Сибири, где глубоко изучает все восточные источники, касающиеся кыргызов. 27 февраля 1857 года Чокан Валиханов по рекомендации Петра Семенова-Тян-Шанского избирается в состав действительных членов Русского географического общества, что означало признание заслуг молодого казахского ученого.
В 1858-1859 годы он совершает свою знаменитую поездку в Кашгарию, создавшую ему славу отважного путешественника. После Марко Поло и иезуита Гоеса он первый проник в Кашгарию. Изучив географию, историю, политическое устройство, особенности культуры и быта этой почти неизвестной тогда в Европе страны, Валиханов внес существенный вклад в научное исследование Восточного Туркестана. Поездка эта была очень опасна, - из-за непрекращающейся национально-освободительной войны автохтонных народов этого края против китайской власти в течение ряда лет здесь не было устойчивой власти, и в стране царил беспорядок, сдобренный подозрительными отношениями местных властей ко всему иностранному.
В 1862-1864 годах он принимал активное участие в жизни казахского общества, вел деятельную борьбу против казахской аристократии и реакционного чиновничества, отстаивал интересы бедноты, составлял проекты развития просвещения, административной и судебной реформы, которые, по его мнению, должны были обуздать феодалов и улучшить положение трудящихся масс. Столь напряженную работу он вел, несмотря на туберкулез, подтачивающий его организм.
Вскоре Чокан Валиханов уезжает в Омск, где принимает участие в работе юридической комиссии областного правления и занимался вопросами казахской судебной реформы. Весной 1864 года Чокан был приглашен в военную экспедицию генерала Черняева, в задачу которой входило присоединение Южного Казахстана к России. Валиханов был специально командирован, чтобы обеспечить переговоры с местным населением.
Архивные документы, в том числе оживленная переписка между Чоканом и начальником Алатавского округа и казахов Старшего жуза генералом Колпаковским, где речь идет о ходе восстания дунган в Западном Китае, о брожении среди местного населения Восточного Туркестана, в том числе о настроениях среди казахов Семиречья дают понять, что Чокан, находясь в приграничном с Китаем Алтын-Емеле, выполнял специальные задания царской администрации, создает здесь довольно разветвленную агентурную сеть, которую сам как-то назвал "агентством", то есть приграничное место, где он проживал, стало связующим звеном между Россией и Синьцзяном. Последние изыскания показывают, что он мог уехать из Зачуйского отряда в связи с разразившемся в те дни восстанием дунган в Урумчи. Во всяком случае, за несколько месяцев до своей смерти он числился на службе по Генштабу и по Азиатскому департаменту. Также есть сведение, что Чокан Черняевым был представлен к чину ротмистра за отличие в делах с кокандцами.
Штабс-ротмистр Русской армии и казахский султан Чокан Чингизович Валиханов скончался в ауле Тезека у перевала Алтын-Эмель, нынешней Алматинской области 10 апреля 1865 года, не дожив и до тридцати лет.
Сейчас в честь Валиханова названы улицы многих казахстанских городов, населенных пунктов. Ему сооружены памятники в Алматы, Кокшетау, Семее, Павлодаре, Омске, его имя носят Институт истории и этнологии МОН РК, государственный университет в Кокшетау, кадетский корпус Министерства обороны РК, расположенный в Щучинске. В Кокшетауском государственном университете имени Чокана Валиханова ежегодно проводятся "Чокановские чтения".
Также в селе Сырымбет Айыртауского района Северо-Казахстанской области открыт музей и реконструирована усадьба Валихановых "Сырымбет".
