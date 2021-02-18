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В Баянаульском нацпарке очевидец заснял на видео рысь

17.02.2021 22006
Павлодар. 17 февраля. Kazakhstan Today - Хищника на видео заснял местный гид и экскурсовод Каныш Ниязов, передает Kazakhstan Today. 
 
Ролики он опубликовал в Instagram.
 

Баянаульская рысь, они постоянно на Кочете двигаются, просто не всегда их успеваешь запечатлеть на камеру", - говорит за кадров автор ролика.

 
В декабре очевидцы встретили детеныша рыси на дороге в Алтайские Альпы.
 
В ноябре снежный барс вновь попал на фотоловушку в Национальном парке "Алтын Эмель".
 
 
 

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