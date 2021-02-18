В Баянаульском нацпарке очевидец заснял на видео рысь

Павлодар. 17 февраля. Kazakhstan Today - Хищника на видео заснял местный гид и экскурсовод Каныш Ниязов, передает Kazakhstan Today.

Ролики он опубликовал в Instagram.

Баянаульская рысь, они постоянно на Кочете двигаются, просто не всегда их успеваешь запечатлеть на камеру", - говорит за кадров автор ролика.

В декабре очевидцы встретили детеныша рыси на дороге в Алтайские Альпы.

В ноябре снежный барс вновь попал на фотоловушку в Национальном парке "Алтын Эмель".

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