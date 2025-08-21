20.08.2025, 15:43 10081
Более 8,5 млрд тенге направили на экологические проекты за счет средств утильсбора
Приобретены система раннего обнаружения пожаров, внедорожники, грузовые автомобили повышенной проходимости, а также колесные тракторы с навесным оборудованием
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Жасыл даму" профинансировало проекты по защите лесов и развитию материальной базы организаций по охране животного мира на сумму более 8,5 млрд тенге, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.
Как уточнили в ведомстве, финансирование в размере более 6,19 млрд тенге было направлено на приобретение системы раннего обнаружения лесных пожаров. Система предназначена для постоянного мониторинга состояния лесов и позволяет оперативно выявлять очаги возгорания. Современный программно-аппаратный комплекс внедрен сразу в нескольких регионах страны:
- в Акмолинской области - КГУ "Куйбышевское УЛХ", КГУ "БукпаУЛХ", КГУ "Акколь УЛХ", КГУ "Красноборское УЛХ" и КГУ "Кенеское УЛХ";
- в Астане - РГП на ПХВ "Жасыл Аймак";
- в Костанайской области - РГУ "Наурзумский ГПЗ".
Кроме того, за счет средств утильплатежей АО "Жасыл даму" профинансировано развитие материальной базы природоохранных структур на сумму 2,41 млрд тенге. Средства направлены на закупку отечественной техники, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническим регламентом. В перечень вошли полноприводные внедорожники, грузовые автомобили повышенной проходимости (в том числе рефрижераторы-тушевозы), а также колесные тракторы с навесным оборудованием. Вся техника уже передана специализированным организациям, занимающимся охраной, воспроизводством и использованием животного мира.
Напомним, в Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха, в городе будет запрещено использовать пиротехнику и разжигать костры. Разработчики правил прокомментировали деление города на экологические зоны.
19.08.2025, 13:29
Платный въезд и переход на экотранспорт: проект правил охраны атмосферного воздуха разработали в Алматы
Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха, разработанный в соответствии со статьей 206 Экологического кодекса Республики Казахстан, сообщает управление экологии и окружающей среды города.
В ведомстве уточнили, что проект разрабатывался в открытом доступе рабочей группой с участием представителей общественности, научных сообществ, профильных ассоциаций, экспертного сообщества, бизнеса, территориальных подразделений центральных государственных органов.
Документ направлен на улучшение экологической обстановки в городе, системное снижение уровня загрязнения и защиту здоровья горожан. По данным экологического мониторинга, Алматы стабильно входит в число наиболее загрязненных городов мира. В 2024 году завершены расчеты сводного тома предельно допустимых выбросов по Алматинской агломерации, впервые с учетом ранее не охваченных источников - частного сектора, бань и въезжающего транспорта. Реальная экологическая нагрузка в Алматинской агломерации составила более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ в год, а объем валового выброса в Алматы составила 189 тыс. тонн в год, из которых 60%, или 112 тыс. тонн, приходится на автотранспорт. При этом выбросы загрязняющих веществ от автомобилей эко-класса ЕВРО 0 составляют 84% от общего объема выбросов автотранспортных средств, или 94,6 тыс. тонн в год", - сообщили в управлении.
Проект предусматривает комплекс мер, среди которых создание зон с низким уровнем выбросов (Low Emission Zones, LEZ), где эксплуатация автомобилей низких экологических классов ограничена и будет платной, усиление требований к коммунальным и частным автопаркам, а также к стационарным источникам выбросов. Дополнительно предусматривается расширение системы экологического мониторинга с использованием современных технологий, включая датчики и беспилотные летательные аппараты, а также ужесточение контроля за качеством топлива.
Внедрение зон LEZ будет поэтапным и начнется в пилотном режиме на отдельных центральных магистралях. На первых этапах, ориентировочно в октябре текущего года, проект будет работать без взимания платы с автовладельцев для тестирования и анализа транспортных потоков и состава автопарка "базового года". В перспективе для автомобилей классов Евро-0-4 въезд станет платным, тогда как электромобили, транспорт на водородных двигателях, а также автомобили классов Евро-5 и Евро-6 будут освобождены от оплаты. Для жителей, постоянно проживающих в пределах зоны, предусмотрены льготы: ежемесячный абонемент по сниженной стоимости при условии регистрации в информационной системе "Чистый город" и прохождения положительного техосмотра. Средства, получаемые от платного въезда, будут направляться на реализацию экологических инициатив, развитие общественного транспорта и меры поддержки населения. Одним из таких механизмов станет программа поэтапного выкупа старых автомобилей низких экологических классов у горожан, что позволит смягчить социальные последствия введения ограничений и ускорить обновление автопарка", - пояснили в ведомстве.
В управлении считают, что реализация новых правил обеспечит системное снижение уровня загрязнения воздуха, повысит экологическую ответственность перевозчиков и предприятий малого и среднего бизнеса, а также улучшит качество жизни алматинцев. В настоящее время проект правил проходит процедуру публичных обсуждений.
Меры по снижению выбросов в Алматы реализуются последовательно.
В 2025 году к газу будут подключены 126 частных домов.
В 2026-2027 годах планируется завершить перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ, что позволит сократить объем выбросов с 49 тыс. до 4,2 тыс. тонн в год.
Особое внимание уделяется экологичному общественному транспорту. С 2024 года в городе полностью прекращена закупка дизельных автобусов. Начиная с 2023 года парк пополнился 1520 газовыми автобусами, 175 электробусами и 212 троллейбусами. До конца 2025 года ожидается поставка еще более 950 газовых автобусов и 120 электробусов, что существенно повысит качество воздуха и сделает городской транспорт современным и экологичным.
Напомним, в этом году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Самыми грязными городами страны традиционно признаны Астана, Алматы, Караганда и Усть-Каменогорск.
18.08.2025, 14:54
Новые требования к охране воздуха Алматы: в акимате прокомментировали деление города на экологические зоны
Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы дали разъяснения по проекту новых специальных требований в области охраны атмосферного воздуха города, передает корреспондент агентства.
На сайте "Открытые НПА" недавно был размещен проект решения маслихата о введении специальных экологических требований по охране атмосферного воздуха на территории Алматы. В рамках публичных обсуждений был поднят вопрос о зонировании города: в документе упоминается введение территории с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, въезд на которую будет платным.
В акимате пояснили, что в Алматы делить территорию на отдельные "платные квадраты" не планируют - зона пониженных выбросов охватит весь город.
Это обусловлено котловинным рельефом: выбросы из любой точки распространяются по всей территории, поэтому условия будут едиными (...) Внедрение будет поэтапным: сначала - пилот с нулевой ставкой и регистрацией в системе "Чистый город", затем - расширение зоны и установление платы по экологическому классу автомобиля. Решения о границах этапов будут приниматься по результатам мониторинга воздуха и трафика с публикацией карт и параметров заранее", - рассказали разработчики правил.
Информационная система "Чистый город" - это разрабатываемая городом цифровая платформа, через которую будет осуществляться администрирование зоны пониженных выбросов. Водители смогут зарегистрировать свой автомобиль, проверять его экологический класс, получать уведомления, оформлять абонементы и отслеживать платежи.
Именно там будут публиковаться все параметры работы LEZ - тарифы, условия, льготы, статистика и отчетность. Система будет открытой и общедоступной: доступ к ней будет организован через интернет-портал и мобильное приложение. На текущем этапе пилот еще не запущен", - добавили в акимате.
Напомним, согласно планируемым нововведениям в области охраны атмосферного воздуха в Алматы в городе будут запрещены использование пиротехники и разжигание костров.
17.08.2025, 09:34
В Алматы стартовала "Неделя зеленой мобильности"
Алматы. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы открылась "Неделя зеленой мобильности" - экологическая акция в рамках проекта "Чистый Казахстан". Организаторами выступили компания Yutong, акимат города и генеральное консульство КНР, передает корреспондент агентства.
Инициатива направлена на развитие экологически чистого транспорта и формирование у горожан культуры бережного отношения к окружающей среде.
Торжественное открытие прошло на улице Панфилова и сопровождалось интерактивной программой. Жители могли попробовать переработку пластика с помощью "велосипеда-дробилки", пройти мастер-классы по вторичной переработке, познакомиться с VR-технологиями в сфере экологии, а дети - поучаствовать в творческом занятии "Зеленый транспорт".
Выступая с приветственным словом, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй отметила общие моменты в развитии двух стран.
Китай и Казахстан - это добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры, соединенные общими горами и реками. И нас соединяет традиционная дружба и еще схожие концепции в развитии, в том числе и в развитии экологии", - сказала генконсул Китая.
Также перед собравшимися выступили заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы Мадияр Кожекенов и генеральный директор АО "Yutong Bus" Юрий Ли. В своих обращениях они подчеркнули важность сохранения уникальной природы Алматы, развития зеленого транспорта и международного сотрудничества в сфере экологии.
В течение недели жителей города ждут демонстрации экологичных автобусов, образовательные мастер-классы и активности для всей семьи.
13.08.2025, 10:14
Правительство выделило 305 млн тенге для изучения проблем Каспийского моря
Фото: Depositphotos
Актау. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделено 305 млн тенге для НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря". Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым, сообщили в правительстве.
Институт был создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для изучения экологических проблем Каспийского моря. В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции. Кроме того, он специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.
Выделенные из резерва правительства средства будут направлены на дальнейшее развитие института и позволят своевременно и эффективно проводить исследовательские работы в лабораториях гидробиологии и гидрохимии, гидрометеорологии, спутникового мониторинга и решать другие задачи, поставленные перед НИИ.
Каспийское море представляет уникальную экосистему и важнейший источник водных биоресурсов, а также играет ключевую роль в устойчивом развитии западных регионов и страны в целом.
Береговая линия казахстанской части Каспийского моря составляет 2320 км - это самая протяженная линия побережья среди всех прикаспийских государств.
Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что обмеление Каспия является одним ключевых региональных вызовов.
12.08.2025, 19:36
В Астане оштрафовали строителей за сброс бетонных отходов в запрещенном месте
В столице прошел рейд по объектам строительства
Фото: акимат Астаны
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в рамках проекта "Таза Қазақстан" прошел рейд по объектам строительства, сообщает пресс-служба столичного акимата.
В ходе проверки был обследован ряд объектов строительства, в том числе территория строящихся жилых комплексов, в некоторых выявлены нарушения. В частности, зафиксированы факты сброса бетонных отходов в запрещенном месте при строительных работах, отсутствие оборудования для мойки колес строительного транспорта, вывоз мусора на несанкционированные площадки. На ответственных работников строительных объектов наложены штрафы.
Также выяснилось, что у некоторых компаний нет контракта на вывоз строительных отходов. В этом случае дается время для решения вопроса", - отметил представитель управления охраны окружающей среды и природопользования.
Принятые меры направлены на сокращение числа незаконных свалок, повышение экологической культуры бизнеса и формирование комфортной городской среды.
Ранее маслихат города Алматы подготовил проект решения о введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы.
12.08.2025, 14:31
Запрет на пиротехнику и разжигание костров: в Алматы разработаны спецтребования по охране воздуха
Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Маслихат города Алматы подготовил проект решения о введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы, передает корреспондент агентства.
Согласно предлагаемым правилам, на территории города Алматы будет запрещено разведение костров и любое сжигание (в местах общего пользования, на территориях предприятий и индивидуальных жилых домов, дворовых и внутридворовых территориях жилого сектора, школьных и дошкольных учреждений, на всех улицах и иных местах) в любых установках для сжигания, контейнерах, урнах, открытым или закрытым способом травы, листвы, твердых бытовых отходов, производственных отходов, автошин, пластиковых и полиэтиленовых отходов, в том числе опасных отходов. При этом отмечается, что запрет не распространяется на случаи срезания и организованного сжигания частей растений, зараженных карантинными вредителями и болезнями.
На территории города Алматы запрещается запуск гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением", - сказано в документе.
Также отмечается, что способы уборки территории города и методы борьбы с гололедом в зимнее время, а также допустимые для этого средства и оборудование, обязательные к соблюдению и применению организациями, осуществляющими такую деятельность, утверждаются акиматом города.
Согласно требованиям, физическим и юридическим лицам в городе Алматы запрещается:
1) использование твердого и жидкого топлива для производственных нужд хозяйствующих субъектов, отопительных котлов индивидуальных жилых домов, отдельных котельных, отапливающих многоквартирные жилые дома, в газифицированных районах города Алматы, за исключением случаев использования резервных источников тепло- и энергообеспечения в чрезвычайных случаях;
2) эксплуатация источника выброса загрязняющих веществ в случае, если установки очистки газов отсутствуют, отключены или не обеспечивают проектную очистку и (или) обезвреживание;
3) применение бензиновых и дизельных генераторов мощностью более 10 киловатт без системы очистки выхлопных газов;
4) эксплуатация специальной техники (экскаваторы, трамбовщики, бульдозеры, тракторы и прочее) без системы очистки выхлопных газов;
5) уборка территории города и борьба с гололедом зимой способами и средствами, не предусмотренными постановлением акимата города Алматы.
Также отмечается, что в городе будет создана специальная зона с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, въезд на территорию которой будет платным, кроме спецтранспорта.
В документе прописано, что автопаркам (за исключением легковых автотранспортных средств) разрешается прогрев ДВС при температуре воздуха выше 0 °C не более 5 минут, а при температуре воздуха ниже 0 °C не более 15 минут. Более длительный прогрев ДВС разрешается только с применением автономных отопительных систем и электрических автомобильных подогревателей. При этом делается акцент, что акимат будет реализовывать меры, направленные на развитие электротранспорта.
В случае наступления неблагоприятных метеорологических условий акимат доводит до сведения населения рекомендации на период НМУ, а также разрабатывает и утверждает план действий по ограничению транспортного потока на улицах города Алматы в периоды НМУ.
Напомним, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Транспортный коллапс стал привычным явлением в городе в часы пик, во время осадков, а также во время ремонта дорог. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Недавно президент поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города.
Напомним, доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
08.08.2025, 17:31
В Алматы река окрасилась в зеленый цвет
Фото: depositphotos.com
Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы река Каргалы окрасилась в зеленый цвет, передает корреспондент агентства.
По результатам лабораторного анализа проб воды из реки Каргалы превышений по химическим и бактериологическим показателям не выявлено. Вода соответствует нормам. Выявленные следы красящего вещества, предположительно, относятся к водорастворимой пищевой краске, сброшенной в систему ливневой канализации. Ожидается итоговое заключение", - заявили в управлении экологии и окружающей среды города.
Ранее в Сети распространились кадры, на которых можно заметить, что река Каргалы окрасилась в необычный цвет.
29.07.2025, 15:45
"Тенгизшевройл" оштрафовали почти на 640 млн тенге за загрязнение воздуха
Фото: КМГ
Атырау. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области компанию "Тенгизшевройл" оштрафовали почти на 640 млн тенге за загрязнение воздуха, сообщает прокуратура региона.
ТОО "Тенгизшевройл" в 3-м и 4-м кварталах 2023 года, а также 1-м и 2-м кварталах 2024 года выброшено в атмосферу 49,3 тонны сверхнормативных загрязняющих веществ от экологически допустимых норм. Установлено, что из них 4,9 тонны загрязняющих веществ выброшены в атмосферу без разрешения. В связи с этим в отношении ТОО "Тенгизшевройл" постановлением прокурора возбуждено административное производство и судом наложен штраф на сумму 639,6 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Подчеркивается, что решение вступило в законную силу
Загрязнение атмосферного воздуха в регионе является острой проблемой, и прокуратура осуществляет надзор в данном направлении на постоянной основе", - заверили в пресс-службе.
Ранее "Казхром" оштрафовали на 854 млн тенге за выброс почти 700 тонн загрязняющих веществ.
