Более 8,5 млрд тенге направили на экологические проекты за счет средств утильсбора

Рассказать друзьям

Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха, разработанный в соответствии со статьей 206 Экологического кодекса Республики Казахстан, сообщает управление экологии и окружающей среды города.





В ведомстве уточнили, что проект разрабатывался в открытом доступе рабочей группой с участием представителей общественности, научных сообществ, профильных ассоциаций, экспертного сообщества, бизнеса, территориальных подразделений центральных государственных органов.





Документ направлен на улучшение экологической обстановки в городе, системное снижение уровня загрязнения и защиту здоровья горожан. По данным экологического мониторинга, Алматы стабильно входит в число наиболее загрязненных городов мира. В 2024 году завершены расчеты сводного тома предельно допустимых выбросов по Алматинской агломерации, впервые с учетом ранее не охваченных источников - частного сектора, бань и въезжающего транспорта. Реальная экологическая нагрузка в Алматинской агломерации составила более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ в год, а объем валового выброса в Алматы составила 189 тыс. тонн в год, из которых 60%, или 112 тыс. тонн, приходится на автотранспорт. При этом выбросы загрязняющих веществ от автомобилей эко-класса ЕВРО 0 составляют 84% от общего объема выбросов автотранспортных средств, или 94,6 тыс. тонн в год", - сообщили в управлении.





Проект предусматривает комплекс мер, среди которых создание зон с низким уровнем выбросов (Low Emission Zones, LEZ), где эксплуатация автомобилей низких экологических классов ограничена и будет платной, усиление требований к коммунальным и частным автопаркам, а также к стационарным источникам выбросов. Дополнительно предусматривается расширение системы экологического мониторинга с использованием современных технологий, включая датчики и беспилотные летательные аппараты, а также ужесточение контроля за качеством топлива.





Внедрение зон LEZ будет поэтапным и начнется в пилотном режиме на отдельных центральных магистралях. На первых этапах, ориентировочно в октябре текущего года, проект будет работать без взимания платы с автовладельцев для тестирования и анализа транспортных потоков и состава автопарка "базового года". В перспективе для автомобилей классов Евро-0-4 въезд станет платным, тогда как электромобили, транспорт на водородных двигателях, а также автомобили классов Евро-5 и Евро-6 будут освобождены от оплаты. Для жителей, постоянно проживающих в пределах зоны, предусмотрены льготы: ежемесячный абонемент по сниженной стоимости при условии регистрации в информационной системе "Чистый город" и прохождения положительного техосмотра. Средства, получаемые от платного въезда, будут направляться на реализацию экологических инициатив, развитие общественного транспорта и меры поддержки населения. Одним из таких механизмов станет программа поэтапного выкупа старых автомобилей низких экологических классов у горожан, что позволит смягчить социальные последствия введения ограничений и ускорить обновление автопарка", - пояснили в ведомстве.





В управлении считают, что реализация новых правил обеспечит системное снижение уровня загрязнения воздуха, повысит экологическую ответственность перевозчиков и предприятий малого и среднего бизнеса, а также улучшит качество жизни алматинцев. В настоящее время проект правил проходит процедуру публичных обсуждений.





Для справки





Меры по снижению выбросов в Алматы реализуются последовательно.





В 2025 году к газу будут подключены 126 частных домов.





В 2026-2027 годах планируется завершить перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ, что позволит сократить объем выбросов с 49 тыс. до 4,2 тыс. тонн в год.





Особое внимание уделяется экологичному общественному транспорту. С 2024 года в городе полностью прекращена закупка дизельных автобусов. Начиная с 2023 года парк пополнился 1520 газовыми автобусами, 175 электробусами и 212 троллейбусами. До конца 2025 года ожидается поставка еще более 950 газовых автобусов и 120 электробусов, что существенно повысит качество воздуха и сделает городской транспорт современным и экологичным.



