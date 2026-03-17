16.03.2026, 20:26 3131
Экологи проверят Иртыш на возможное загрязнение
Павлодар. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты департамента экологии Павлодарской области возьмут пробы воды в устье "Теплого течения" - ответвления реки Иртыш - для проведения проверки, сообщает МИА "Казинформ".
Как пишет издание, в соцсетях распространилось видео, в котором утверждается, что устье "Теплого течения" - ответвления реки Иртыш - может быть загрязнено нефтепродуктами. Автор видео говорит, что поверхность воды покрыта маслянистой пленкой и чувствуется запах бензина. Он подчеркнул, что Иртыш - главная водная артерия региона, поэтому возможное загрязнение вызывает серьезные опасения у местных жителей.
Теплое течение" - важное ответвление реки Иртыш. Его вода на Аксуской ГРЭС не соприкасается с загрязняющими механизмами или производственными веществами, она используется исключительно для охлаждения оборудования. То есть предприятие не сбрасывает в реку загрязняющих веществ. Наши специалисты просмотрели данную видеозапись. Сегодня сотрудники специализированной лаборатории отправятся на "Теплое течение" и возьмут там пробы воды. Исследование состава воды проводится по определенным методикам. Этот процесс может занять около пяти суток. Только после этого станет известно, чем именно была загрязнена вода в реке", - сообщил изданию заместитель руководителя областного департамента экологии Асет Сыздыков.
Ранее сообщалось, что массовая гибель рыбы обернулась многомиллионным штрафом для спиртзавода в Акмолинской области.
16.03.2026, 18:48 5056
Целый мир будет разрушен - активистка о проекте застройки Кок-Жайляу Эксклюзив КТ
Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Общественный, экологический активист Ажар Джандосова в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today прокомментировала идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок-Жайляу и рассказала, как застройка может повлиять на экосистему урочища, передает корреспондент агентства.
Экосистема Кок-Жайляу - это целый мир, который будет разрушен при строительстве курорта. Вырубка тысяч деревьев, разрушение растительного покрова, вместе с тем уничтожение среды обитания и кормовой базы множества насекомых, птиц, животных. Шум и свет во время строительства и деятельности курорта станет причиной того, что многие животные и птицы будут вынуждены покинуть эти места. Возможно, что будут завезены новые виды растений, которые вытеснят аутентичные. Пострадают пути миграции животных. Крупное строительство нарушит водный баланс урочища, который повлияет на потоки горных рек, питающих регион", - заявила она.
Ажар Джандосова привела в пример слова эколога, руководителя общественного фонда "Зеленое спасение" Сергея Куратова, который назвал строительство на Кок-Жайляу настоящим экоцидом.
Экоцид - это нанесение масштабного, долгосрочного ущерба окружающей среде, выходящего за пределы одной географической зоны", - пояснила активистка.
Она также рассказала, как урбанизация влияет на ледники, леса и климатические процессы в предгорьях.
Застройка горных территорий асфальтовыми и бетонными дорогами, зданиями, прокладка дорожек, сама жизнедеятельность на застроенной территории предполагает повышение температуры поверхностей и воздуха в этой местности, что создает тепловое облако, которое поднимается выше и неизбежно приводит к более быстрому таянию ледников. Этому же способствует и вырубка леса, и загрязнение воздуха выбросами. А ледники - это и чистая вода города, именно благодаря ледникам создается движение воздуха в Алматы. Ледники, реки и зеленый каркас города являются его климатической защитой, охлаждая воздух в летние дни. Урбанизация разрушает эту защиту. Если говорить о строительстве курорта на Кок-Жайляу (Almaty Super Ski. - Прим. ред.), то в проекте - строительство "горной деревни": отелей, ресторанов, бутиков. Пока инициаторы заявляют, что застраиваться будет только 2% территории, а это 20 га. Но нужно понимать, если туда будут проведены дорога и все коммуникации, что может остановить создание впоследствии целого города особняков, которых по первому проекту было 300?" - добавила Ажар Джандосова.
Подробнее с интервью можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, еще в 2011 году бывший аким Алматы Ахметжан Есимов на совещании в правительстве по вопросам развития Алматы заявил, что в городе планируется развивать горнолыжный курорт "Кок-Жайляу". По его словам, общая потребность средств для разработки ТЭО, включая концепцию данного проекта, составляет порядка 3 млрд тенге.
В 2013 году стало известно, что акимат Алматы объявит тендер на разработку ПСД курорта "Кок-Жайляу" стоимостью около 3,145 млрд тенге.
Тогда отмечалось, что проект реализуется вопреки протестам общественности. Эксперты, экологи, спортсмены и другие жители Алматы заявляли, что горнолыжный курорт на плато Кок Жайляу навредит дикой природе, может стать причиной нехватки воды в городе и не принесет заявленных экономических выгод (привлечение местных и зарубежных туристов, организация новых рабочих мест). Для защиты Кок Жайляу представители общественности подали жалобу в Орхусский комитет.
В 2019 году на заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года бывший аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок-Жайлау" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.
Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в Facebook прокомментировала вопрос по строительству горнолыжного курорта "Кок-Жайлау" под Алматы.
Министр напомнила, что в апреле этого года строительство курорта было отложено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Как тогда подчеркнул глава государства, в этом важном вопросе не должно быть спешки и следует изучить экспертные оценки, а также мнение жителей города. Как вы помните, на тот момент аким Алматы Бауыржан Байбек, по рекомендации Касым-Жомарта Токаева, озвучил необходимость доработать и отложить проект строительства курорта "Кок-Жайлау", - написала она.
В 2023 году общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.
Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.
Член инициативной группы "Сохраним Кок-Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.
В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.
Также в декабре прошлого года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на портале "Открытые НПА" опубликовал проект постановления "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы", передает корреспондент агентства.
В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат. Согласно плану, 127 мероприятий на сумму 655 911 млн тенге запланировано для реализации проекта.
Тогда о комплексном плане развития высказалась общественная, экологическая активистка Ажар Джандосова. Как пояснила эксперт, каким бы экологичным ни было строительство и деятельность объектов - это несомненно скажется на состоянии почвенного покрова, биоразнообразия, состояние ледников, которые сейчас катастрофически уменьшаются, а это влияет и на климат в Алматы.
Между тем политик и экономист Петр Своик рассказал об экономическом аспекте превращения Алматы в деловой и туристический центр. По его словам, для этого нужна масса факторов.
13.03.2026, 21:00 24631
За четыре года на Каспии погибли почти 3,5 тысячи тюленей
Актау. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За последние четыре года в Мангистауской области погибли 3433 тюленя, сообщили МИА "Казинформ" в Институте гидробиологии и экологии.
В 2024-2025 годах специалисты провели экспедиционные и лабораторные исследования на побережьях полуострова Тупкараган, Тюленьих островах, в заливе Кендерли, а также в районах Актау и Акшукыра: обследовали береговую линию, провели морфометрические измерения, собрали биологические пробы и выполнили гистологические, токсикологические и гидрохимические анализы.
По результатам исследований установлено, что массовая гибель каспийских тюленей носит многофакторный характер. Она может быть связана с неблагоприятными гидрометеорологическими условиями, антропогенным воздействием (запутывание в рыболовных сетях, механические травмы), системными патологическими изменениями внутренних органов (возможно связанными с инфекциями и факторами окружающей среды), а также загрязнением среды обитания, в том числе повышенным содержанием нефтепродуктов в воде", - рассказали в институте.
Как пишет издание, материалы исследований направлены в уполномоченные государственные органы для оперативного реагирования и проведения мониторинга.
В институте подчеркнули, что массовая гибель каспийских тюленей свидетельствует о неблагоприятном состоянии морской среды и представляет угрозу устойчивости экосистемы Каспийского моря. Превышение нормативов по отдельным компонентам в структуре воды подтверждает неблагоприятные условия для существования вида. Снижение численности популяции и травмирование преимущественно молодых тюленей могут иметь долгосрочные негативные последствия для воспроизводства вида и его биологической устойчивости.
После проведения исследований Институт гидробиологии и экологии предложил усилить экологический мониторинг в акватории Каспийского моря, ужесточить контроль за антропогенным воздействием, включая рыболовство и загрязнение, продолжить комплексные токсикологические, инфекционные и гистологические исследования, а также разработать меры по сохранению популяции каспийского тюленя.
Напомним, 29 апреля в Тупкараганском районе Мангистауской области были обнаружены 88 туш тюленей. В мае на побережье Каспийского моря в той же области нашли еще 117 туш животных, погибших в 2024 году. 3 ноября, сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья в пределах Тупкараганского района обнаружили 112 туш мЕртвых тюленей, выброшенных на берег.
Ранее биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится в критическом состоянии.
В августе из резерва правительства было выделено 305 млн тенге Казахскому научно-исследовательскому институту Каспийского моря. Институт был создан по поручению президента для изучения экологических проблем Каспия. В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции. Кроме того, он специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.
12.03.2026, 16:35 33821
Karachaganak Petroleum оштрафовали на 2 млрд тенге за сверхнормативные выбросы
Объем сверхнормативных выбросов составил 13,8 тонны
Уральск. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированная природоохранная прокуратура Западно-Казахстанской области выявила нарушения экологического законодательства в деятельности Karachaganak Petroleum Operating B.V. За сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ компания оштрафована на 2 млрд тенге, сообщили в областной прокуратуре.
Как рассказали в прокуратуре, нефтегазовая компания Karachaganak Petroleum Operating B.V. осуществляла выбросы, загрязняющие окружающую среду. Объем сверхнормативных выбросов составил 13,8 тонны.
Департаментом экологии на компанию был наложен штраф в 2 млрд тенге, который к настоящему времени взыскан.
Напомним, что в Акмолинской области незаконный сброс сточных вод предприятием стал причиной массовой гибели рыбы в реке Айдабулка. Лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воде, после чего предприятие было оштрафовано и получило предписание устранить нарушения.
Ранее сообщалось, что Казахстан проиграл судебное дело о штрафе в 2,3 трлн тенге за нарушения в области охраны окружающей среды международному консорциуму North Caspian Operating Company N.V. - оператору Северо-Каспийского проекта по разработке нефтегазового месторождения на Кашагане. NCOC оспорил в суде иск на сумму 2,3 трлн тенге (4,2 млрд долларов США. - Прим. ред.), поданный правительством Казахстана, за сверхнормативное хранение серы на месторождении Кашаган.
07.03.2026, 18:10 67761
Ели вместо лиственных: в Алматы повторяют неудачную практику озеленения
В городе повторят посадку елей на участке, где деревья уже погибали
Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Наурызбайском районе Алматы на разделительной полосе по улице Алатау готовятся высадить хвойные деревья, несмотря на то что ранее посаженные на этом же участке ели болели и засыхали. В управлении экологии города решили повторить посадку, дополнив ее липами, говорится в материале Orda.kz.
Экологи и ландшафтные специалисты уже не раз предупреждали: хвойные плохо приживаются вдоль загазованных городских трасс. Ранее министр экологии РК Ерлан Нысанбаев отмечал, что хвоя выделяет смолу, на которой оседают пыль и гарь, из-за чего деревья быстро гибнут.
Ландшафтный дизайнер Татьяна Антоненко отмечает, что вдоль дорог из хвойных допустима лишь лиственница, которая ежегодно сбрасывает хвою и очищается от загрязнений. Для городских трасс лучше подходят карагач, гледичия, клен гиннала и клен татарский, а на разделительных полосах - сортовой сумах.
Специалисты также указывают, что хвойные чувствительны к загазованности и дорожным реагентам, а их иголки хуже задерживают мелкую пыль, чем листья лиственных деревьев.
Площадь листьев одного взрослого тополя или карагача (вяза) в десятки раз превышает поверхность иголок ели. Лиственные деревья гораздо эффективнее задерживают мелкодисперсную пыль (PM2.5), а это главная проблема смога в Алматы", - говорится в материале.
При этом в городе уже есть примеры неудачных посадок: сосны, высаженные ранее вдоль проспекта Райымбека и на улице Толе би возле озера Сайран, частично погибли, а оставшиеся деревья находятся в плохом состоянии.
Помимо того что хвойные деревья высаживают в совсем неподходящих местах, положение дополнительно ухудшает появление новых болезней и паразитов из-за рубежа. А за закупку непроверенных саженцев для городского озеленения отвечает акимат, отмечает издание.
Отметим, что проблема гибели деревьев, в том числе хвойных пород, в Алматы обсуждается уже несколько лет. Саженцы в городе нередко погибают спустя короткое время после высадки, что вызывает критику со стороны экологов и жителей. Причиной гибели саженцев называют слабый контроль за работой подрядчиков, отвечающих за озеленение, и недостаточный уход за новыми насаждениями.
Еще в 2023 году сенатор Нурлан Бекенов назвал огромными потерями для бюджета неприживающиеся саженцы. По его словам, приживаемость саженцев, высаживаемых по всей территории Казахстана, составляет 70%. Почти каждое третье дерево не приживается. Он подчеркнул, что особенно плохо приживаются хвойные деревья, поэтому, по мнению сенатора, необходимо рассмотреть возможность посадки других видов деревьев, более подходящих к местному климату, и минимизировать потери бюджета.
03.03.2026, 12:08 91761
"Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." оштрафовали на 2 млрд тенге
Комитет экологического контроля установил, что компания допустила сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ и сбросы сточных вод
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом экологии по Западно-Казахстанской области проведена внеплановая проверка в отношении казахстанского филиала компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." по факту сверхнормативных эмиссий, сообщили в пресс-службе Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.
По результатам проверки установлено, что в 2024 году компания допустила сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ и сбросы сточных вод. По выявленным фактам компания привлечена к административной ответственности за нарушение требований статьи 328 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Общая сумма наложенного штрафа составила 2,07 млрд тенге. Срок добровольного погашения штрафа не истек", - проинформировали в комитете.
Дополнительно департаментом выдано предписание о проведении анализа причин допущенных сверхнормативных выбросов и сбросов, а также о разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на исключение подобных нарушений в дальнейшем.
28.02.2026, 11:11 108621
Массовая гибель рыбы обернулась многомиллионным штрафом для спиртзавода в Акмолинской области
Кокшетау. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Массовая гибель рыбы произошла в реке Айдабулка из-за несанкционированного сброса сточных вод местным спиртзаводом. Предприятие оштрафовано на 21,3 млн тенге, сообщили в Комитете экологического контроля и регулирования.
5 февраля в социальных сетях появилось видео массовой гибели рыбы в реке Айдабулка Зерендинского района Акмолинской области. Это послужило поводом внеплановой проверки в отношении АО "Айдабульский спиртзавод".
В ходе проверки инспекторы обнаружили трубу, по которой завод без разрешения сбрасывал сточные воды из теплообменников в реку. Согласно представленным пояснениям предприятия, сброс произошел вследствие неполного закрытия задвижки.
Пробы воды из реки установили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что подтверждает факт загрязнения водного объекта.
Также проведены исследования сточных вод в точках сброса в пруд оборотной воды предприятия. Выявлены превышения предельно допустимых концентраций по органическим азотсодержащим веществам, что свидетельствует о загрязнении в результате хозяйственной деятельности предприятия.
По итогам проверки на предприятие наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 21,3 млн тенге.
Кроме того, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
26.02.2026, 19:34 120206
В Алматы 15% автомобилей не прошли экологическую проверку
Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Передвижные эколаборатории проверили 42 автомобиля на проспекте Аль-Фараби - улице Дулати, проспекте Райымбек - улице Жетысуской, улице Жансугурова и Кульджинском тракте, сообщили в акимате Алматы.
Зафиксировано 12 превышений норм у машин с бензиновыми двигателями. Владельцы привлечены к ответственности по статье 334 КоАП РК "Об административных правонарушениях". У дизельных авто нарушений не выявлено", - проинформировали в акимате.
Сообщается, что с 12 по 19 февраля на стационарных постах проведено свыше 4 тысячи замеров. Превышения установлены у 602 автомобилей (15%) по угарному газу и по дымности.
В акимате уточнили, что проверки проводят специалисты компаний Eco Almaty и "Ренессанс Плюс" совместно с департаментом полиции города.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
25.02.2026, 17:25 128001
Естественный процесс - массовую гибель сайгаков объяснили в Минэкологии
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан прокомментировал массовую гибель сайгаков в зимний период, передает корреспондент агентства.
В зимний период на отдельных территориях фиксируются случаи падежа сайгаков, а также их временное приближение к населенным пунктам. Следует отметить, что данные явления являются естественным процессом и связаны с совокупностью природных факторов. Сайгак является мигрирующим видом, чувствительным к изменениям погодных и кормовых условий. В условиях резкого понижения температуры, сильных морозов, обильных снегопадов и образования ледяной корки на поверхности почвы у животных ограничивается доступ к кормовой базе", - заявили в ведомстве.
Как пояснили в комитете, ослабленные особи могут отклоняться от традиционных маршрутов миграции и заходить в населенные пункты в поисках доступного корма и более благоприятных условий.
Такое поведение носит вынужденный характер и не является отклонением, а обусловлено природными условиями и физиологическим состоянием животных", - добавили в пресс-службе.
По словам директора по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергея Скляренко, самым опасным для сайгаков зимой является джут - образование ледяной корки на снегу, которое ограничивает доступ к корму.
Подкормка практически бессмысленна. В советские годы предпринимались попытки подкармливать животных с самолетов, но при высокой численности это давало минимальный результат: сайгаки постоянно перемещаются, а при отсутствии джута и массовой гибели подкормка полностью бессмысленна. Согласно литературным источникам, отход самцов в зимний период при благоприятных условиях составляет 5-10%, а в суровые зимы достигает 50-70%; из числа "гонных" самцов до весны доживает 5-7%. При численности популяции около 2 млн особей и доле самцов 20% их количество к началу зимы составляет порядка 400 тыс., что позволяет прогнозировать естественную смертность не менее 20-40 тыс. самцов даже при благоприятных условиях", - заявил он.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?".
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?