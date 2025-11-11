Бумажные стаканчики и чай в пакетиках содержат микропластик - исследование

Фото: Depositphotos

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты бьют тревогу из-за растущего в мире использования бумажных стаканчиков и чая в пакетиках, которые выделяют микропластик и несут угрозу здоровью человека и окружающей среде.





Загрязнение микропластиком стало широко распространенной глобальной проблемой из-за его растущего накопления и скрытой угрозы для здоровья человека и окружающей среды. Угроза, которую несет микропластик, постоянно усиливается из-за растущего использования бумажных стаканчиков и пакетированного чая, говорится в исследовании, опубликованном на портале Springer Nature Link





По словам специалистов, микропластик относятся к числу наиболее распространенных и стойких новых загрязнителей, а их постоянное накопление представляет серьезную угрозу для здоровья человека и экосистем. Когда микропластик имеет размер менее 1 мкм, он классифицируются как нанопластик, представляющий еще большую угрозу из-за своей высокой подвижности и способности проникать в клетки человека.





За последние годы ученые по всему миру все чаще обнаруживают микропластик в различных компонентах окружающей среды, включая воздух, пресную воду и морскую вожу, сельскохозяйственные почвы, донные отложения и промышленные сточные воды. Его частицы попадают в пищевые цепи, потенциально нанося вред здоровью человека через цитотоксичность и окислительный стресс при контакте с кожей, вдыхании или проглатывании. Эти исследования привлекли внимание научного сообщества к проблеме воздействия микропластика, поступающего из бумажных стаканчиков и чайных пакетиков.





Бумажные стаканчики часто воспринимаются как экологичная альтернатива благодаря их предполагаемой биоразлагаемости. Однако они, как правило, покрыты тонким слоем пластика - обычно полиэтилена низкой плотности, который предотвращает протекание жидкости и повышает прочность. Со временем при контакте горячих жидкостей (кофе, чая) с этим покрытием начинается его разрушение, в результате чего микропластиковые частицы могут переходить в напиток. Такое взаимодействие приводит к прямому попаданию микропластика в организм, и даже возможно - в кровоток, что вызывает серьезные опасения для здоровья. Кроме того, наличие полиэтилена делает бумажные стаканчики практически неразлагаемыми и затрудняет их переработку . В итоге большинство таких отходов сохраняется в окружающей среде годами, представляя угрозу, аналогичную пластиковым стаканчикам. По данным организации Zero Waste Europe, в мире ежегодно используется около 16 миллиардов одноразовых кофейных стаканчиков. На свалках разложение бумажного стаканчика может занять более 20 лет, что наносит значительный ущерб окружающей среде", - сказано в исследовании.





Аналогичное широкое распространение получили и чайные пакетики. Многие производители используют так называемые пищевые пластики, например нейлон (NY), чтобы пакетики не распадались в кипятке. Кроме того, для запаивания часто применяются пластиковые волокна. Бумажные чайные пакетики могут содержать эпихлоргидрин - химическое вещество, предотвращающее их разрыв. Некоторые пакетики способны выделять следовые количества загрязнителей, включая соединения фтора, тяжелые металлы (мышьяк As, алюминий Al, медь Cu, кадмий Cd, свинец Pb, ртуть Hg, барий Ba), нитраты (NO₃⁻) и другие вещества в зависимости от состава и условий хранения.





Во время заваривания при высоких температурах (95 °C и выше) чайные пакетики выделяют микропластик и фталаты. В одном из исследований было установлено, что один пластиковый чайный пакетик при заваривании выделяет около 11,6 миллиарда микропластиков и 3,1 миллиарда нанопластиков в одну чашку чая, что вызывает серьезные опасения относительно потенциальных рисков для здоровья. Также установлено, что пирамидальные пакетики выделяют значительное количество наночастиц размером от 1 до 2 нм, причем их количество в сотни миллионов раз превышает количество микропластиков. Эти частицы могут вызывать тератогенные, мутагенные и канцерогенные эффекты. Частое употребление чая из пластиково-ламинированных бумажных стаканчиков или пластиковых чайных пакетиков может приводить к постоянному поступлению в организм миллиардов микропластиковых и нанопластиковых частиц, часть которых способна проникать в клетки человека.





После использования огромное количество выброшенных бумажных стаканчиков и чайных пакетиков попадает в систему муниципальных отходов, вызывая засоры и в конечном итоге оказываясь на свалках. Таким образом, эти отходы способствуют быстрому накоплению микропластика в окружающей среде, так как со временем распадаются на нанопластики", - бьют тревогу эксперты.