Около 70 павших сайгаков обнаружили на Кенгирском водохранилище в области Улытау   

Рассказать друзьям

Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошла пресс-конференция экологов и представителей экспертного сообщества относительно планов правительства и местных властей по масштабной застройке гор и передаче около 20 тысяч гектаров территории Иле-Алатауского национального парка государственному региональному природному парку "Медеу", сообщили в Казахстанском пресс-клубе.





В феврале 2025 года на портале электронного правительства был размещен для обсуждения "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы". Он предусматривает реализацию более 120 мероприятий (большинство из которых на территории особо охраняемых территорий) на общую сумму 656 миллиардов тенге, которые на две трети планируется финансировать за счет государственного бюджета. Позже СМИ сообщили о том, что около 20 тысяч гектаров земель Иле-Алатауского национального парка планируется передать на баланс государственного регионального природного парка "Медеу". То есть, пояснили эксперты, "фактически понизить их охранный статус, передав земли из ООПТ республиканского значения в ООПТ местного значения".





Как отметили участники пресс-конференции, предложения правительства и акимов по бюджетным вливаниям и поддержке инвесторов для реализации проектов по привлечению иностранных туристов и развитию горнолыжных курортов "стали краеугольным камнем в вопросе экологической безопасности всей агломерации". По их мнению, реализация плана "приведет к дальнейшему разрушению горных экосистем, к ухудшению экологической ситуации в Алматы и области, к нарушению норм международных конвенций, ратифицированных РК: о всемирном наследии, о биологическом разнообразии, об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и других".





Горы являются экологическим регулятором для всего Алматинского региона. От их состояния зависит наше здоровье и благополучие! Развитие туризма не избавит нас от смога, которым дышат уже два поколения алматинцев. В комплексном плане не предусмотрено уменьшение антропогенной нагрузки, которая возникла из-за безответственной застройки и избыточного туризма, не запланировано улучшение качества воды и состояния воздушного бассейна города, не намечено решение проблемы с отходами, заполонивших парки. На землях Иле-Алатауского национального парка хозяйничают многие ведомства, администрация парка фактически утратила контроль над его территорией", - заявил председатель ЭО "Зеленое спасение" Сергей Куратов.





По мнению эксперта в области экологии и транспортной политики Елены Ерзакович, основная проблема текущего планирования в сфере туризма на примере алматинского горного кластера - "это полное игнорирование вопросов устойчивого развития самой агломерации, учета мнения общественности на всех стадиях обсуждения проектов, и особенно отсутствие межведомственной координации".





Мы посылали запросы в Министерство туризма и спорта и в Министерство экологии и природных ресурсов с целью добиться проведения стратегической экологической оценки предлагаемого комплексного плана, чтобы оценить его экологические и социальные риски. Но получили отсылку на будущую оценку таких рисков на уровне отдельных объектов. При этом нет никаких гарантий, что в соответствии с действующим экологическим законодательством вообще будут проводиться оценка воздействия на окружающую среду и общественные обсуждения по планируемым объектам на территории особо охраняемой природной территории. Получается, что, принимая план, чиновники намерены потратить из бюджета на инфраструктуру для туризма в горах то, что обеспечивает социальные потребности жителей города в течение года, при этом создавая дополнительную нагрузку на инфраструктуру города", - сказала эксперт.





Туроператор Вагида Салимова в свою очередь отметила, что предварительные консультации по поводу реализации комплексного плана с представителями туристического бизнеса не проводились.





Некоторые запланированные объекты вызывают недоумение не только у экологов, но и у представителей туристического бизнеса (...) Мы выступаем за развитие экологического туризма на природных локациях и формирование круглогодичных турпродуктов, которые будут привлекать осознанных туристов и давать возможность развиваться местным сообществам и продвигать местных туроператоров. Совершенно непонятно, почему из текущего плана по развитию туризма, несмотря на его "комплексный и кластерный" статус, выпали проекты по открытию новых музеев, выставочных и концертных площадок и других доступных объектов туризма в городе Алматы, Талгаре и Каскелене и поселках для экономического и социального роста и просвещения местного населения", - задалась вопросом представитель туристического бизнеса.





Участники пресс-конференции призвали правительство и местные власти прислушаться к голосу общественности, выражающему мнение о необходимости пересмотра пакета мер по развитию туризма в Алматинском горном кластере и остановить все попытки передачи земель нацпарка под управление акимата Алматы.





Масштабное строительство, увеличение туристического потока и новая хозяйственная деятельность на территории ООПТ приведут к негативным последствиям для жителей города и экологических систем парка, которые обеспечивают Алматинскую агломерацию жизненно важными экологическими услугами (водой и чистым воздухом). Запланированные затраты на реализацию комплексного плана развития туризма Алматинского горного кластера сравнимы с общими затратами на социальную сферу, запланированными в бюджете города Алматы на 2025 год (851,9 миллиарда тенге)", - заявили активисты.





Участники пресс-конференции выразили сомнение в целесообразности таких огромных затрат в трудный для страны период и предложили:





- сосредоточить усилия госорганов и депутатов на улучшении законодательства, в частности Экологического кодекса и других законов, регулирующих деятельность и застройку ООПТ;





- ликвидировать межведомственную "неразбериху", которая является одним из самых серьезных препятствий для сохранения природы и эффективного управления ООПТ;





- разработать и принять особые стандарты для любых видов деятельности на ООПТ;





- запретить или существенно ограничить использование одноразового пластика в их границах.





Ранее в Минэкологии сообщили , что акимату Алматы не планируют передавать земли Иле-Алатауского нацпарка.





Стоит отметить, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. В ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, из которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.



