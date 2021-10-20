Между чиновниками и спасателями разгорелся спор после пожара на свалке в Актау

АКТАУ. 19 ОКТЯБРЯ - После крупного пожара на мусорной свалке в Актау между чиновниками и спасателями разгорелся спор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным специалистов ДЧС Мангистау, им пришлось тушить пожар более 13 часов. Между тем спасатели давно просили городские власти разобраться со стихийной свалкой, но так и не были услышаны, сообщает телеканал "Астана".
Специалисты ДЧС присвоили пожару третий уровень опасности. Отходы горели на 700 квадратных метрах. Работу огнеборцев осложнял ветер. Но главная претензия у спасателей - к местным чиновникам.
Пожар происходит каждый год 5-6 раз. На данный момент земля находится на балансе акимата. Со стороны управления по ЧС Актау несколько раз уведомляли, что есть такая-то проблема, территория превращается в свалку, надо принять необходимые меры, мы сообщали акимату", - сказал Жандос Кенжебаев, начальник УЧС Актау.
В акимате же уверяют, что не игнорировали просьбы спасателей. Несколько раз даже проводили на этом месте субботники. А организовал свалку один из местных предпринимателей. Бизнесмен владеет прилегающим участком, но за деньги пропускал мусоровозы.
Самозванец, который сказал, что там открыт полигон для трамбовки мусорных отходов и за определенную сумму пропускал мусоровозы. Поэтому люди думали, что делают это законно. Он людей обманывал. Сейчас отдел архитектуры и ЧС выясняют детали, после чего документы будут переданы в полицию", - отметил заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев.
Ранее сообщалось, что Актау накрыло смогом из-за пожара на свалке. Это уже второй крупный пожар на мусорном полигоне Актау в этом году. В мае отходы горели за строительным гипермаркетом в 1-А микрорайоне города.