Суд отклонил иск акимата Алматы к строителям ТРЦ по факту вырубки деревьев вдоль Кульджинской трассы

Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный экономический суд Алматы отклонил иск управления зеленой экономики к товариществу с ограниченной ответственностью, по заказу которого строят торгово-развлекательный центр на Кульджинском тракте, передает Kazakhstan Today.

В издании inAlmaty.kz напомнили о том, что в феврале 2020 года общественные активисты сообщали о массовой вырубке деревьев на пересечении Кульджинской трассы и улицы Бухтарминской на участке строительства ТРЦ.

В управлении зеленой экономики акимата Алматы заявили, что на этом участке произрастало более 11 тысяч саженцев, и потребовали от компании-заказчика строительства ТРЦ компенсационной посадки в пятикратном размере (55 245 саженцев). Управление подало на компанию в специализированный межрайонный экономический суд Алматы.

20 декабря по решению судьи СМЭС Алматы Динары Шаргыновой суд отклонил иски акимата о признании вырубки 11 049 деревьев незаконной и компенсационной посадке.

Суд считает, что факт незаконности действий ответчика подлежит установлению в порядке уголовного либо административного судопроизводства. Кроме того, постановлением дознавательного отдела управления полиции Медеуского района от сентября 2020 года производство досудебного расследования в отношении ответчика было прекращено за отсутствием состава преступления.

Суд также не удовлетворен представленными доказательствами нахождения и вырубки на участке ответчика 11 049 деревьев.

Во-первых, представленная карта инвентаризации зеленых насаждений, которая была изготовлена при инвентаризации и лесопатологического обследования, не привязана к фактическим границам земельного участка ответчиков. Во-вторых, площадь, на которой произрастало 11 049 деревьев, превышает в четыре раза земельный участок стороны ответчика. Последняя инвентаризация проводилась в 2018 году, однако после проведения инвентаризации истец не проводил проверку правильности подсчета зеленых насаждений на участке ответчика", - зачитала решение судья.

На этих основаниях суд принял решение об отказе в иске. На решение суда в течение месяца может быть подана апелляционная жалоба или ходатайство прокурора.

Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело опрос граждан на тему "Отношение казахстанцев к проблемам экологии", по результатам которого выяснилось, что подавляющее большинство казахстанцев крайне негативно относятся к незаконной вырубке деревьев.

30 ноября акимат Илийского района Алматинской области выдал разрешение на снос 1649 деревьев на месте строительства Большой алматинской кольцевой дороги (БАКАД).

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