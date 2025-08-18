17.08.2025, 09:34 8726

В Алматы стартовала "Неделя зеленой мобильности"  

Инициатива направлена на развитие экологически чистого транспорта
Алматы. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы открылась "Неделя зеленой мобильности" - экологическая акция в рамках проекта "Чистый Казахстан". Организаторами выступили компания Yutong, акимат города и генеральное консульство КНР, передает корреспондент агентства.
Инициатива направлена на развитие экологически чистого транспорта и формирование у горожан культуры бережного отношения к окружающей среде.


Торжественное открытие прошло на улице Панфилова и сопровождалось интерактивной программой. Жители могли попробовать переработку пластика с помощью "велосипеда-дробилки", пройти мастер-классы по вторичной переработке, познакомиться с VR-технологиями в сфере экологии, а дети - поучаствовать в творческом занятии "Зеленый транспорт".

Выступая с приветственным словом, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй отметила общие моменты в развитии двух стран.

Китай и Казахстан - это добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры, соединенные общими горами и реками. И нас соединяет традиционная дружба и еще схожие концепции в развитии, в том числе и в развитии экологии", - сказала генконсул Китая.



Также перед собравшимися выступили заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы Мадияр Кожекенов и генеральный директор АО "Yutong Bus" Юрий Ли. В своих обращениях они подчеркнули важность сохранения уникальной природы Алматы, развития зеленого транспорта и международного сотрудничества в сфере экологии.


В течение недели жителей города ждут демонстрации экологичных автобусов, образовательные мастер-классы и активности для всей семьи.

 
13.08.2025, 10:14 34171

Правительство выделило 305 млн тенге для изучения проблем Каспийского моря

Фото: Depositphotos
Актау. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделено 305 млн тенге для НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря". Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым, сообщили в правительстве.

Институт был создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для изучения экологических проблем Каспийского моря. В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции. Кроме того, он специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.

Выделенные из резерва правительства средства будут направлены на дальнейшее развитие института и позволят своевременно и эффективно проводить исследовательские работы в лабораториях гидробиологии и гидрохимии, гидрометеорологии, спутникового мониторинга и решать другие задачи, поставленные перед НИИ.

Каспийское море представляет уникальную экосистему и важнейший источник водных биоресурсов, а также играет ключевую роль в устойчивом развитии западных регионов и страны в целом.

Береговая линия казахстанской части Каспийского моря составляет 2320 км - это самая протяженная линия побережья среди всех прикаспийских государств.

Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что обмеление Каспия является одним ключевых региональных вызовов.
 
12.08.2025, 19:36 39061

В Астане оштрафовали строителей за сброс бетонных отходов в запрещенном месте

В столице прошел рейд по объектам строительства
Фото: акимат Астаны
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в рамках проекта "Таза Қазақстан" прошел рейд по объектам строительства, сообщает пресс-служба столичного акимата.

В ходе проверки был обследован ряд объектов строительства, в том числе территория строящихся жилых комплексов, в некоторых выявлены нарушения. В частности, зафиксированы факты сброса бетонных отходов в запрещенном месте при строительных работах, отсутствие оборудования для мойки колес строительного транспорта, вывоз мусора на несанкционированные площадки. На ответственных работников строительных объектов наложены штрафы.

Также выяснилось, что у некоторых компаний нет контракта на вывоз строительных отходов. В этом случае дается время для решения вопроса", - отметил представитель управления охраны окружающей среды и природопользования.


Принятые меры направлены на сокращение числа незаконных свалок, повышение экологической культуры бизнеса и формирование комфортной городской среды.

Ранее маслихат города Алматы подготовил проект решения о введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы.
 
12.08.2025, 14:31 41076

Запрет на пиротехнику и разжигание костров: в Алматы разработаны спецтребования по охране воздуха

В случае наступления неблагоприятных метеорологических условий акимат утверждает план действий по ограничению транспортного потока на улицах города
Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Маслихат города Алматы подготовил проект решения о введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы, передает корреспондент агентства.

Согласно предлагаемым правилам, на территории города Алматы будет запрещено разведение костров и любое сжигание (в местах общего пользования, на территориях предприятий и индивидуальных жилых домов, дворовых и внутридворовых территориях жилого сектора, школьных и дошкольных учреждений, на всех улицах и иных местах) в любых установках для сжигания, контейнерах, урнах, открытым или закрытым способом травы, листвы, твердых бытовых отходов, производственных отходов, автошин, пластиковых и полиэтиленовых отходов, в том числе опасных отходов. При этом отмечается, что запрет не распространяется на случаи срезания и организованного сжигания частей растений, зараженных карантинными вредителями и болезнями.

На территории города Алматы запрещается запуск гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением", - сказано в документе.


Также отмечается, что способы уборки территории города и методы борьбы с гололедом в зимнее время, а также допустимые для этого средства и оборудование, обязательные к соблюдению и применению организациями, осуществляющими такую деятельность, утверждаются акиматом города.

Согласно требованиям, физическим и юридическим лицам в городе Алматы запрещается:

1) использование твердого и жидкого топлива для производственных нужд хозяйствующих субъектов, отопительных котлов индивидуальных жилых домов, отдельных котельных, отапливающих многоквартирные жилые дома, в газифицированных районах города Алматы, за исключением случаев использования резервных источников тепло- и энергообеспечения в чрезвычайных случаях;

2) эксплуатация источника выброса загрязняющих веществ в случае, если установки очистки газов отсутствуют, отключены или не обеспечивают проектную очистку и (или) обезвреживание;

3) применение бензиновых и дизельных генераторов мощностью более 10 киловатт без системы очистки выхлопных газов;

4) эксплуатация специальной техники (экскаваторы, трамбовщики, бульдозеры, тракторы и прочее) без системы очистки выхлопных газов;

5) уборка территории города и борьба с гололедом зимой способами и средствами, не предусмотренными постановлением акимата города Алматы.

Также отмечается, что в городе будет создана специальная зона с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, въезд на территорию которой будет платным, кроме спецтранспорта.

В документе прописано, что автопаркам (за исключением легковых автотранспортных средств) разрешается прогрев ДВС при температуре воздуха выше 0 °C не более 5 минут, а при температуре воздуха ниже 0 °C не более 15 минут. Более длительный прогрев ДВС разрешается только с применением автономных отопительных систем и электрических автомобильных подогревателей. При этом делается акцент, что акимат будет реализовывать меры, направленные на развитие электротранспорта.

В случае наступления неблагоприятных метеорологических условий акимат доводит до сведения населения рекомендации на период НМУ, а также разрабатывает и утверждает план действий по ограничению транспортного потока на улицах города Алматы в периоды НМУ.

Напомним, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.

Транспортный коллапс стал привычным явлением в городе в часы пик, во время осадков, а также во время ремонта дорог. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Недавно президент поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города.

Напомним, доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.

 
08.08.2025, 17:31 60466

В Алматы река окрасилась в зеленый цвет  

Выявлены следы красящего вещества
Фото: depositphotos.com
Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы река Каргалы окрасилась в зеленый цвет, передает корреспондент агентства.

По результатам лабораторного анализа проб воды из реки Каргалы превышений по химическим и бактериологическим показателям не выявлено. Вода соответствует нормам. Выявленные следы красящего вещества, предположительно, относятся к водорастворимой пищевой краске, сброшенной в систему ливневой канализации. Ожидается итоговое заключение", - заявили в управлении экологии и окружающей среды города.




Ранее в Сети распространились кадры, на которых можно заметить, что река Каргалы окрасилась в необычный цвет.
 
29.07.2025, 15:45 109846

"Тенгизшевройл" оштрафовали почти на 640 млн тенге за загрязнение воздуха

Почти 5 тонн загрязняющих веществ выброшены в атмосферу, заявили в прокуратуре
Фото: КМГ
Атырау. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области компанию "Тенгизшевройл" оштрафовали почти на 640 млн тенге за загрязнение воздуха, сообщает прокуратура региона.

ТОО "Тенгизшевройл" в 3-м и 4-м кварталах 2023 года, а также 1-м и 2-м кварталах 2024 года выброшено в атмосферу 49,3 тонны сверхнормативных загрязняющих веществ от экологически допустимых норм. Установлено, что из них 4,9 тонны загрязняющих веществ выброшены в атмосферу без разрешения. В связи с этим в отношении ТОО "Тенгизшевройл" постановлением прокурора возбуждено административное производство и судом наложен штраф на сумму 639,6 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.


Подчеркивается, что решение вступило в законную силу

Загрязнение атмосферного воздуха в регионе является острой проблемой, и прокуратура осуществляет надзор в данном направлении на постоянной основе", - заверили в пресс-службе.


Ранее "Казхром" оштрафовали на 854 млн тенге за выброс почти 700 тонн загрязняющих веществ.
 
27.07.2025, 16:31 124631

Строгие выговоры получили руководители филиала "Казводхоза" Туркестанской области

Несмотря на дефицит воды, они заключили вне плана больше тысячи договоров с аграриями на полив рисовых полей
Фото: Минводы РК
Туркестан. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На юге Казахстана усилили контроль за объемом необходимой для полива воды из-за ее дефицита, сообщает 24.kz

В Туркестанской области она поступает строго по графику - поочередно в каждый канал. За самовольный забор воды и несогласованную смену выращиваемых культур - штраф. Первые строгие выговоры уже получили руководители местного филиала "Казводхоза". Вместо разрешенных 4 тысяч гектаров они заключили договоры на полив риса на 13 тысячах. Летний сезон для фермеров юга - настоящий марафон на выживание. Поливная вода на вес золота. Поля приходится поливать строго по графику. Ресурсов на всех не хватает", - рассказывает телеканал.


Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Алибек Плалов отмечает: в этом году дефицит воды для орошения ощущается особенно остро.

В Жетысайском, Мактааральском районах, Шардаре полив осуществляется за счет трансграничных каналов. В Шардаринском водохранилище осталось лишь 15% воды. По сравнению с прошлым годом объемы существенно снизились", - рассказал Плалов.


Однако, несмотря на предупреждения, многие аграрии для посева вновь выбрали самую водоемкую культуру - рис. По плану должно быть максимум 4 тысячи гектаров с рисом, на деле - 13.

В начале года мы предупреждали, что этот год будет сложным по водоснабжению. К сожалению, некоторые из наших фермеров все же посеяли рис. И теперь все ощущают последствия. При этом у нас действует жесткий лимит на воду", - сообщает советник акима Жетысайского района Турышбек Елшибаев.


Руководителям филиала "Казводхоза" вынесли строгие выговоры, так как с аграриями вне плана заключили больше тысячи договоров на полив рисовых полей.

На ситуацию отреагировал министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов.

Для нас закон - это Водный кодекс. Порядок - это значит, если установлен график, то вода должна поступать аграрию строго по этому графику", - заявил глава ведомства.


В регионе активно внедряют водосберегающие технологии, государство покрывает до 80% расходов на их использование. В этом году современные методы орошения применяют на площади 46 тысяч гектаров. Это позволяет экономить воду в 2-2,5 раза и увеличивать урожайность в 3 раза.

По словам специалистов, в этом году реки обмелели раньше обычного.

Зима была малоснежной, весна - засушливой. Поэтому в Туркестанской области начали строительство новых водохранилищ. Они смогут накапливать до 100 млн кубов воды. Но это в будущем. А сейчас борьба идет за каждый кубометр", - сообщает телеканал.


Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.

Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.

Президент Токаев призвал страны Центральной Азии скоординировать действия в борьбе с климатическими угрозами: опустыниванием и дефицитом воды.
 
25.07.2025, 16:50 140251

В Балхаше установили 16 счетчиков чистоты

На экране в режиме реального времени отображаются данные по благоустройству
Фото: gov.kz
Балхаш. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Балхаше Карагандинской области установили 16 счетчиков чистоты, сообщает пресс-служба акимата региона.

На светодиодном экране в режиме реального времени в цифрах и фактах отображаются данные по благоустройству. Всего в городе 16 таких счетчиков", - заявили в пресс-службе.


По данным акимата, на экране счетчика можно увидеть:

  • количество вывезенного мусора;
  • сколько урн установили;
  • число участников экологической акции;
  • сколько устранено несанкционированных свалок и вывезено негабаритного мусора;
  • сколько дворов привели в порядок;
  • выполненные работы по уличной инфраструктуре.

В будущем функционал экрана будет расширен: появятся данные по озеленению, ремонту дорог и другим направлениям благоустройства", - добавили в ведомстве.


Напомним, более 1 млн тонн отходов собрали в Казахстане в прошлом году.
 
25.07.2025, 13:17 139046

Обмеление Каспия - один из ключевых региональных вызовов - Бектенов

Нужны решительные скоординированные действия всех прикаспийских государств для сохранения уникального водоема
Фото: Depositphotos
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Обмеление Каспия является одним ключевых региональных вызовов, заявил на первой международной экологической конференции в городе Манжероке (Республика Алтай) премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Он акцентировал внимание на снижении уровня Каспийского моря, подчеркнув необходимость активизации регионального взаимодействия между прикаспийскими государствами.

С начала 2000-х годов наблюдается тенденция снижения уровня Каспийского моря. Для изучения этой и других проблем создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Прогнозы ученых неутешительны. Нужны решительные скоординированные действия всех прикаспийских государств для сохранения этого уникального водоема", - отметил Бектенов.


Он подчеркнул, что экологическая безопасность является не просто частью "зеленой" мировой повестки, а важным условием для устойчивого развития любой страны.

Кроме того, Бектенов обратил внимание на ситуацию в Приаралье. Он напомнил, что Казахстан возглавляет Международный фонд спасения Арала. В стране ведется работа по его восстановлению, укрепляется Кокаральская дамба, воссоздается дельта Сырдарьи, реализуются проекты по поддержке рыбной отрасли и озеленению высохшего дна бывшего моря.

Премьер-министр также отметил важность сохранения ледников. По прогнозам экспертов, к 2100 году объем ледников Центральной Азии значительно снизится.

Напомним, на сегодняшней конференции Россия призвала прикаспийские страны совместно решать проблему обмеления Каспия.
 

