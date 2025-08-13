В Астане оштрафовали строителей за сброс бетонных отходов в запрещенном месте

Рассказать друзьям

Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Маслихат города Алматы подготовил проект решения о введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы, передает корреспондент агентства.





Согласно предлагаемым правилам, на территории города Алматы будет запрещено разведение костров и любое сжигание (в местах общего пользования, на территориях предприятий и индивидуальных жилых домов, дворовых и внутридворовых территориях жилого сектора, школьных и дошкольных учреждений, на всех улицах и иных местах) в любых установках для сжигания, контейнерах, урнах, открытым или закрытым способом травы, листвы, твердых бытовых отходов, производственных отходов, автошин, пластиковых и полиэтиленовых отходов, в том числе опасных отходов. При этом отмечается, что запрет не распространяется на случаи срезания и организованного сжигания частей растений, зараженных карантинными вредителями и болезнями.





На территории города Алматы запрещается запуск гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением", - сказано в документе.





Также отмечается, что способы уборки территории города и методы борьбы с гололедом в зимнее время, а также допустимые для этого средства и оборудование, обязательные к соблюдению и применению организациями, осуществляющими такую деятельность, утверждаются акиматом города.





Согласно требованиям, физическим и юридическим лицам в городе Алматы запрещается:





1) использование твердого и жидкого топлива для производственных нужд хозяйствующих субъектов, отопительных котлов индивидуальных жилых домов, отдельных котельных, отапливающих многоквартирные жилые дома, в газифицированных районах города Алматы, за исключением случаев использования резервных источников тепло- и энергообеспечения в чрезвычайных случаях;





2) эксплуатация источника выброса загрязняющих веществ в случае, если установки очистки газов отсутствуют, отключены или не обеспечивают проектную очистку и (или) обезвреживание;





3) применение бензиновых и дизельных генераторов мощностью более 10 киловатт без системы очистки выхлопных газов;





4) эксплуатация специальной техники (экскаваторы, трамбовщики, бульдозеры, тракторы и прочее) без системы очистки выхлопных газов;





5) уборка территории города и борьба с гололедом зимой способами и средствами, не предусмотренными постановлением акимата города Алматы.





Также отмечается, что в городе будет создана специальная зона с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, въезд на территорию которой будет платным, кроме спецтранспорта.





В документе прописано, что автопаркам (за исключением легковых автотранспортных средств) разрешается прогрев ДВС при температуре воздуха выше 0 °C не более 5 минут, а при температуре воздуха ниже 0 °C не более 15 минут. Более длительный прогрев ДВС разрешается только с применением автономных отопительных систем и электрических автомобильных подогревателей. При этом делается акцент, что акимат будет реализовывать меры, направленные на развитие электротранспорта.





В случае наступления неблагоприятных метеорологических условий акимат доводит до сведения населения рекомендации на период НМУ, а также разрабатывает и утверждает план действий по ограничению транспортного потока на улицах города Алматы в периоды НМУ.





Напомним, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.





Транспортный коллапс стал привычным явлением в городе в часы пик, во время осадков, а также во время ремонта дорог. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Недавно президент поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города.





Напомним, доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.



