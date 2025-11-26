25.11.2025, 10:54 12306
В Казахстане ежегодно образуется около 4,5 млн тонн коммунальных отходов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В коммунальном секторе ежегодно образуется около 4,5 млн тонн ТБО. Об этом сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев на заседании правительства.
В коммунальном секторе ежегодно образуется около 4,5 млн тонн ТБО, однако доля переработки остается на уровне 25-26%. Пищевые отходы в зависимости от региона составляют до 30-40% массы ТБО. Строительные отходы, несмотря на установленный законодательный запрет на их захоронение, продолжают попадать на полигоны и увеличивают количество стихийных свалок", - сказал Жомарт Алиев.
По его словам, рост экономики, урбанизация, изменение потребительских привычек и увеличение объемов строительства привели к увеличению образования отходов всех категорий. Основная доля приходится на промышленные отходы: ежегодно образуются сотни миллионов тонн вскрышных пород, хвостов и техногенных минеральных образований.
Таким образом сфера управления отходами сталкивается с комплексом взаимосвязанных экологических, экономических и институциональных вызовов. В этой связи разработана Концепция по управлению всеми видами отходов c привлечением всех заинтересованных сторон, которая направлена на системное решение накопившихся проблем", - сказал Жомарт Алиев.
Напомним, концепция включает меры по управлению всеми видами отходов на 2026-2030 годы. В результате планируется достичь 100-процентную инвентаризацию всех видов отходов, за исключением радиоактивных, увеличить на 10% объем промышленных отходов, вовлеченных во вторичный оборот, а также снизить объем коммунальных отходов, направляемых на полигоны, не менее чем на 10%.
новости по теме
25.11.2025, 10:35 13046
В Казахстане проведут разовую легализацию отходов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 годы в Казахстане планируют провести разовую легализацию отходов. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев.
Он отметил, что в рамках документа предусмотрена: полная инвентаризация всех видов отходов и обновление государственного кадастра; обязательная регистрация всех образователей отходов в информационной системе; цифровизация отрасли с внедрением искусственного интеллекта.
Еще одной важной мерой является разовая легализация отходов, которая позволит собственникам отходов без последствий задекларировать фактически накопленные объемы, не зафиксированные в отчетах. В результате мы получим реальную картину всех отходов для последующего определения полезного компонентного состава и вовлечения во вторичный оборот", - подчеркнул Жомарт Алиев.
Также для формирования единой нормативно-правовой структуры в концепции предусмотрены:
- унификация законодательства по видам отходов, предусматривающая исключение противоречий и дублирования;
- четкое закрепление полномочий и ответственности, в том числе усиление ответственности собственников отходов за не переработку и рекультивацию;
- совершенствование порядка управления промышленными, коммунальными, строительными, сельскохозяйственными и медицинскими отходами.
Ожидается, что такая структура упростит исполнение требований и сделает регулирование прозрачным для всех участников.
Кроме того, для создания экономических стимулов в рамках концепции предлагается:
- финансирование строительства современных полигонов ТБО за счет утилизационных платежей по аналогии с проектами по переработке отходов;
- пересмотр тарифов: индексация каждые 3 года и переход к экономически обоснованной модели;
- разработка налоговых льгот и субсидии;
- совершенствование системы РОП.
Отдельным направлением концепции является формирование ответственного поведения в области управления отходами у населения и бизнеса через повышение экологической культуры и информированности.
В проекте концепции предусмотрены ключевые целевые индикаторы, отражающие переход к системному управлению отходами:
- 100% инвентаризация всех видов отходов, за исключением радиоактивных;
- увеличение объема промышленных отходов, вовлеченных во вторичный оборот на 10%;
- снижение объема коммунальных отходов, направляемых на полигоны не менее чем на 10%.
18.11.2025, 16:40 54386
Активисты опасаются, что территории близ рощи Баума застроят элитными ЖК после ее благоустройства
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прилегающие к роще Баума территории после ее благоустройства могут застроить элитными жилыми комплексами, а сама роща из природного памятника превратится в городской парк. Такие предположения в ходе пресс-конференции в Алматы высказали активисты и общественники, выступающие против благоустройства рощи.
По мнению экоактивистов, такие территории, как роща Баума, особенно привлекательны для строительных компаний и "становятся маркетинговым активом для будущих ЖК".
Параллельно с благоустройством на прилегающих участках ожидается снос старого частного сектора (…) Наличие поблизости благоустроенного парка повышает ценность будущей недвижимости, позволяя позиционировать ее как экологичную и комфортную для жизни", - отметила в ходе пресс-конференции экоактивистка Салтанат Ташимова.
По ее мнению, в результате проведения благоустройства роща Баума, которая имеет статус государственного природного памятника с заповедным режимом охраны, превратится в городской парк.
Через риторику "благоустройства" формируется новое восприятие территории - как зоны отдыха, то есть фактически городского парка. Юридически статус не меняется, но восприятие и практика использования трансформируются. Это классический "мягкий" способ размывания охранного режима без официального пересмотра", - убеждена гражданская активистка.
Эксперт подчеркнула, что настоящая цель заповедного режима - это сохранение природной среды и ограничение административного вмешательства.
Однако при переводе территории в категорию "городская зона отдыха" фокус смещается с сохранения природы на создание инфраструктуры: дорожек, точек питания, освещения, малых архитектурных форм. Это меняет саму идеологию охраны: природа отходит на второй план, а приоритет получает "комфортная среда", под которую неизбежно адаптируется ландшафт. Так начинается постепенная "урбанизация" природного объекта", - пояснила Ташимова.
Она также обратила внимание, что у проекта разные названия.
На общественных слушаниях на разрешительных документах было указано "Восстановление территории Роща Баума"; в ответах на заявления и жалобы в СМИ - "Капитальный ремонт и восстановление территории Рощи имени Баума"; на паспорте объекта - "Благоустройство рощи Баума", заключение государственной экологической экспертизы выдано на проект по сохранению и восстановлению государственного памятника природы "Роща Баума". Разночтения в названии одного и того же проекта свидетельствуют о системной непрозрачности и попытке подмены понятий. Каждое из этих названий относится к разным видам работ в правовом поле и предполагает разные требования к экспертизе, разрешениям и уровню вмешательства в природную территорию. Такая хаотичная смена формулировок позволяет обходить ограничения, предусмотренные для государственных памятников природы, и создает впечатление целенаправленного ухода от ответственности. Это ставит под сомнение законность всего проекта и указывает на возможные манипуляции с документацией для придания работам видимости соответствия законодательству", - подчеркнула Ташимова.
Напомним, на фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка.
Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.
Необходимо в первую очередь на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today представители Экологического общества Алматы.
В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
14.11.2025, 16:39 84931
В Казахстане свыше 160 чиновников наказали за нарушения экологического законодательства
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане к административной ответственности привлечены 165 должностных лиц на более чем 12,3 млн тенге за нарушения требований экологического законодательства, сообщил в ходе вице-министр экологии и природных ресурсов Нурлан Курмалаев в мажилисе.
Сотрудниками правоохранительной службы за нарушение правил благоустройства наложено штрафов на общую сумму более 5,2 млрд тенге, взыскано более 2,8 млрд тенге", - уточнил вице-министр.
В целом, отметил он, в Казахстане ежегодно образуется свыше 4,5 млн тонн коммунальных отходов, при этом уровень переработки по итогам III квартала 2025 года составил 27% при плане 30%. Космическим мониторингом выявлено 3834 несанкционированные свалки, из которых ликвидировано 75%.
В стране функционирует около 3000 полигонов, из которых более 80% не соответствуют экологическим требованиям. Основные проблемы: отсутствие гидроизоляции, систем сбора фильтрата и свалочного газа, устаревшая инфраструктура, нехватка финансирования и отсутствие раздельного сбора", - уточнил спикер.
По его словам, содержание полигонов сегодня финансируется исключительно за счет тарифа от населения.
В целях решения дефицита финансирования подготовлен проект постановления правительства о строительстве новых полигонов за счет средств утилизационного платежа. Планируемый объем финансирования около 53 млрд тенге. Министерством подготовлены поправки в Экологический кодекс для упрощения требований к сельским полигонам, документ находится на рассмотрении в мажилисе", - сообщил вице-министр.
Ранее порядка 2,5 тыс. тонн мусора вывезли с нелегальных свалок в Астане.
13.11.2025, 13:55 96286
Города с самым грязным воздухом назвали в Казахстане
Фото: Еnergyprom
Рассказать друзьям
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Казахстане показали очень высокий уровень загрязнения в 6 из 70 населенных пунктов. В их числе: Караганда, Сатпаев, Актобе, Кульсары и Астана, а также поселок Шубарши, сообщает Energyprom.
Еще 11 населенных пунктов вошли в категорию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха: города Алматы, Атырау, Темиртау, Петропавловск, Талгар, Павлодар, Костанай, Абай, Туркестан, а также село Жанбай и поселок Кызылсай. К категории повышенного уровня загрязнения воздуха были отнесены 19 городов и 4 поселка, а к категории низкого уровня загрязнения - 16 городов, 8 поселков и 6 сел", - пишет источник.
Исследователи отмечают: за последние пять лет, с 2021 по 2025 год, стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен сразу в 7 городах - Алматы, Атырау, Актобе, Караганде, Темиртау, Петропавловске и Астане.
При этом в Атырау и Петропавловске основным загрязняющим веществом является только сероводород, в Актобе - диоксид азота и сероводород, а в Темиртау - оксид углерода, диоксид азота, сероводород и фенол. В Алматы, Караганде и Астане наблюдается широкий спектр загрязняющих веществ: взвешенные частицы (пыль, РМ2.5 и РМ10), оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород; в Алматы дополнительно отмечается содержание в атмосферном воздухе диоксида серы и фенола", - говорится в исследовании.
За 2024 год объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Казахстане составил 2,3 млн тонн, из которых 1,8 млн тонн пришлось на газообразные и жидкие вещества, в том числе сернистый ангидрид (785,5 тыс. тонн), окись углерода (432,4 тыс. тонн) и окись азота (307,5 тыс. тонн).
Наибольший объем выбросов наблюдался в Павлодарской области: 687,8 тыс. тонн. Следом идут Карагандинская (445,3 тыс. тонн), Атырауская (152,8 тыс. тонн), Актюбинская (124 тыс. тонн), Костанайская (111,6 тыс. тонн) и Мангистауская (105,6 тыс. тонн) области. На эти шесть регионов суммарно пришлись две трети всего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Если брать ситуацию в мире, в 2024 году глобальные выбросы парниковых газов достигли 53,2 млрд тонн CO2-эквивалента - на 1,3% больше, чем годом ранее. С 2020-го прирост составил 8,7%, а с 2015 года - 9,8%.
Основные доли глобальных выбросов пришлись на Китай (29,2%), США (11,1%) и Индию (8,2%). В пятерку крупнейших эмитентов парниковых газов также вошли Россия (4,8%) и Индонезия (2,5%).
Пять стран Центральной Азии суммарно дали лишь 1,4% от всего глобального объема выбросов. При этом наибольшие доли среди них пришлись на Казахстан и Узбекистан: 0,6% и 0,4% соответственно. Следом идет Туркменистан: 0,2%. На Кыргызстан и Таджикистан пришлось лишь по 0,04%.
Таким образом, РК продолжает оставаться страной с относительно небольшой долей выбросов парниковых газов, однако уровень загрязнения воздуха в отдельных городах страны стабильно высок, что требует усиления контроля за промышленными источниками и мониторинга качества атмосферного воздуха.
Ранее сообщалось, что более полумиллиона жителей Караганды дышат загрязненным воздухом.
В 2025 году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Показатель РК составил 73,2 балла из 100 максимально возможных. Кроме того, недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
13.11.2025, 10:25 99486
В центре Алматы забетонировали деревья Дополнено
Фото: threads.com/@emildosov
Рассказать друзьям
Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях алматинцы вновь забили тревогу по поводу зеленых насаждений. Один из жителей мегаполиса поделился фотографиями, на которых запечатлены деревья на проспекте Сейфуллина, замурованные в бетон.
Несколько лет просил озеленить проредевшие полосы улицы Сейфуллина. Каждый год на ней исчезают десятки деревьев, а новые не сажали со времен Тасмагамбетова. Кажется, акимат наконец нашел решение, чтобы я перестал писать обращения: нет зеленых зон - нет проблемы", - написал пользователь в Сети.
Редакция информагентства Kazakhstan Today обратилась за комментарием в акимат Алматы.
Дополнено 13.11.2025, 14.55
В акимате города на запрос редакции сообщили, что по проспекту Сейфуллина на участке между проспектом Абая и проспектом Райымбека ведутся работы по обустройству буферной зоны.
Что касается бетонирования откосов на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Маметовой сообщаем, что в связи с расположением увеселительных заведений на данном участке и большим количеством людей (вытаптывают и т.д.) подрядной организацией проведены работы по бетонированию данного участка. Однако организацию приствольных лунок не успели произвести", - пояснили в ведомстве.
В акимате заверили, что в отношении руководства подрядной организации выписаны административные штрафы, а также проведен демонтаж бетонной отмостки.
Дополнительно на данном участке до 20 ноября будут посажены многолетние кустарники.
К сожалению, что это не единичный случай варварского отношения к зеленым насаждениям в городе. В СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Осенью экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
Также решить проблемы экологии поручил новому акиму города президент.
11.11.2025, 13:33 113116
Молодые деревья вырубили на центральной площади в Атырау
В акимате пояснили, что изначально деревья были посажены с нарушением
Рассказать друзьям
Атырау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей и общественников Атырау возмутила вырубка молодых деревьев на центральной площади, которую провели местные власти, сообщает "Седьмой канал".
Вырубку деревьев атыраусцы расценили как нанесение вреда природе, поскольку город отличается не самой лучшей экологией. Однако в акимате свой поступок объяснили тем, что посадка саженцев была проведена с нарушениями и деревья решили пересадить в другое место.
На данный момент на площади Исатая Махамбета высажено двести хвойных елей. Все они посажены при поддержке спонсоров с соблюдением симметрии и эстетических требований - стоят ровно и аккуратно. Раньше здесь росли 30 деревьев, высаженных беспорядочно. Их не спиливали - а выкопали с корнями и пересадили на территорию коммунального предприятия сельских округов", - прокомментировал пресс-секретарь акимата Атырау Гасырбек Толеген.
Однако общественники не согласны с данным решением местных властей.
На это были потрачены бюджетные средства, и за каждую трату должен быть спрос. Я намерен направить обращение и письмо акиму города, потому что это вопрос, находящийся в его компетенции. Мы все знаем, что экологическая ситуация у нас и так тяжелая", - сказал активист Ерлан Кумыскалиев.
Напомним, саженцы деревьев ежегодно десятками гибнут в Алматы. Однако власти утверждают, что за два последних года в Алматы высажено свыше миллиона деревьев и кустарников, а уровень приживаемости саженцев вырос с 70% в 2022 году до 90% в 2024 году.
10.11.2025, 16:00 116751
Бумажные стаканчики и чай в пакетиках содержат микропластик - исследование
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты бьют тревогу из-за растущего в мире использования бумажных стаканчиков и чая в пакетиках, которые выделяют микропластик и несут угрозу здоровью человека и окружающей среде.
Загрязнение микропластиком стало широко распространенной глобальной проблемой из-за его растущего накопления и скрытой угрозы для здоровья человека и окружающей среды. Угроза, которую несет микропластик, постоянно усиливается из-за растущего использования бумажных стаканчиков и пакетированного чая, говорится в исследовании, опубликованном на портале Springer Nature Link.
По словам специалистов, микропластик относятся к числу наиболее распространенных и стойких новых загрязнителей, а их постоянное накопление представляет серьезную угрозу для здоровья человека и экосистем. Когда микропластик имеет размер менее 1 мкм, он классифицируются как нанопластик, представляющий еще большую угрозу из-за своей высокой подвижности и способности проникать в клетки человека.
За последние годы ученые по всему миру все чаще обнаруживают микропластик в различных компонентах окружающей среды, включая воздух, пресную воду и морскую вожу, сельскохозяйственные почвы, донные отложения и промышленные сточные воды. Его частицы попадают в пищевые цепи, потенциально нанося вред здоровью человека через цитотоксичность и окислительный стресс при контакте с кожей, вдыхании или проглатывании. Эти исследования привлекли внимание научного сообщества к проблеме воздействия микропластика, поступающего из бумажных стаканчиков и чайных пакетиков.
Бумажные стаканчики часто воспринимаются как экологичная альтернатива благодаря их предполагаемой биоразлагаемости. Однако они, как правило, покрыты тонким слоем пластика - обычно полиэтилена низкой плотности, который предотвращает протекание жидкости и повышает прочность. Со временем при контакте горячих жидкостей (кофе, чая) с этим покрытием начинается его разрушение, в результате чего микропластиковые частицы могут переходить в напиток. Такое взаимодействие приводит к прямому попаданию микропластика в организм, и даже возможно - в кровоток, что вызывает серьезные опасения для здоровья. Кроме того, наличие полиэтилена делает бумажные стаканчики практически неразлагаемыми и затрудняет их переработку . В итоге большинство таких отходов сохраняется в окружающей среде годами, представляя угрозу, аналогичную пластиковым стаканчикам. По данным организации Zero Waste Europe, в мире ежегодно используется около 16 миллиардов одноразовых кофейных стаканчиков. На свалках разложение бумажного стаканчика может занять более 20 лет, что наносит значительный ущерб окружающей среде", - сказано в исследовании.
Аналогичное широкое распространение получили и чайные пакетики. Многие производители используют так называемые пищевые пластики, например нейлон (NY), чтобы пакетики не распадались в кипятке. Кроме того, для запаивания часто применяются пластиковые волокна. Бумажные чайные пакетики могут содержать эпихлоргидрин - химическое вещество, предотвращающее их разрыв. Некоторые пакетики способны выделять следовые количества загрязнителей, включая соединения фтора, тяжелые металлы (мышьяк As, алюминий Al, медь Cu, кадмий Cd, свинец Pb, ртуть Hg, барий Ba), нитраты (NO₃⁻) и другие вещества в зависимости от состава и условий хранения.
Во время заваривания при высоких температурах (95 °C и выше) чайные пакетики выделяют микропластик и фталаты. В одном из исследований было установлено, что один пластиковый чайный пакетик при заваривании выделяет около 11,6 миллиарда микропластиков и 3,1 миллиарда нанопластиков в одну чашку чая, что вызывает серьезные опасения относительно потенциальных рисков для здоровья. Также установлено, что пирамидальные пакетики выделяют значительное количество наночастиц размером от 1 до 2 нм, причем их количество в сотни миллионов раз превышает количество микропластиков. Эти частицы могут вызывать тератогенные, мутагенные и канцерогенные эффекты. Частое употребление чая из пластиково-ламинированных бумажных стаканчиков или пластиковых чайных пакетиков может приводить к постоянному поступлению в организм миллиардов микропластиковых и нанопластиковых частиц, часть которых способна проникать в клетки человека.
После использования огромное количество выброшенных бумажных стаканчиков и чайных пакетиков попадает в систему муниципальных отходов, вызывая засоры и в конечном итоге оказываясь на свалках. Таким образом, эти отходы способствуют быстрому накоплению микропластика в окружающей среде, так как со временем распадаются на нанопластики", - бьют тревогу эксперты.
06.11.2025, 15:33 135176
В роще Баума все-таки вырубят более двух тысяч старых деревьев
Фото: facebook/Спасем Рощу Баума
Рассказать друзьям
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На фоне заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга заявил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев.
У нас ежегодно проводится мониторинг. По вырубке на 2026 год у нас запланировано 2 тысячи деревьев с общим кубатурным запасом 438 кубов. Полностью убирать будем", - сказал главный лесничий парка Медеу.
Специалист отметил, что деревья, подлежащие вырубке, помечены клеймом в виде звездочки специальной краской, чтобы подрядная организация знала, какие именно деревья подлежат уборке.
В свою очередь глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов в очередной раз уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев.
Ни одного дерева не будет вырублено, и не вырублено по сей день. Более того, в рамках проекта по благоустройству предусмотрена посадка более тысячи деревьев", - подчеркнул спикер.
Стоит отметить, что власти города неоднократно заявляли о том, что в рамках реконструкции ни одно дерево в роще не будет вырублено. В роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В пресс-службе отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным ведомства, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
По мнению общественников работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.
В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщилна своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.11.2025, 10:47В Казахстане утвержден перечень видов деятельности для применения СНР для самозанятых 26.11.2025, 09:2723841Исследовательский центр энергетического перехода создают Минэнерго РК и PowerChina 26.11.2025, 12:1118861Погранслужба пресекла попытку нелегальной миграции в Актюбинской области 26.11.2025, 10:1817806На территории Казахстана произошло землетрясение 26.11.2025, 11:4417356В Алматы сносят незаконно построенное здание 21.11.2025, 10:47382541На капитализацию холдинга "Байтерек" направят 1 трлн тенге в 2026 году 21.11.2025, 14:58Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации380921Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации 20.11.2025, 18:39371836Малый бизнес бьет тревогу: новые налоговые нормы лишают упрощенку доступа к корпоративному рынку 20.11.2025, 15:40360411Базовую ставку могут снизить в Казахстане в 2026 году 20.11.2025, 14:02357411Казахстан ожидает рост ВВП до 5,4% в 2026 году 11.11.2025, 15:05428331Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 14.11.2025, 14:07398331В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК 14.11.2025, 14:50Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки397531Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки 21.11.2025, 10:47382541На капитализацию холдинга "Байтерек" направят 1 трлн тенге в 2026 году 21.11.2025, 14:58Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации380921Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?