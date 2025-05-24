23.05.2025, 11:31 8216
В Туркестанской области 70% мусорных полигонов не соответствуют экологическим требованиям
Руководителей полигонов оштрафовали на 9 млн тенге, деятельность 11 полигонов приостановлена
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Туркестан. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области выявлены экологические и санитарные нарушения в сфере обращения с отходами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ходе анализа установлено, что 70 процентов полигонов не соответствуют санитарным и экологическим требованиям",- сообщили в ведомстве.
135 полигонов на территории области не обеспечены инфраструктурой (освещением, ограждением, специальными оборудованием) из-за отсутствия финансирования, 81 полигон функционирует без санитарно-эпидемиологического заключения, 11 - без экологических разрешительных документов.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесены акты надзора, наложены (судом и уполномоченным органом) штрафы на сумму более 9 млн тенге в отношении руководства и приостановлена деятельность 11 полигонов до получения экологического разрешения", - проинформировали в прокуратуре.
В настоящее время ведутся работы по очистке несанкционированных полигонов и приведению их в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологическим и экологического законодательства.
Ранее в Акмолинской области выявили нелегальные мусорные полигоны. Акимов и замакимов привлекли к ответственности.
Напомним, в Казахстане 80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим нормам.
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23.05.2025, 12:34 7281
Региональный климатический саммит проведет Казахстан в 2026 году
Его цель - поиск коллективного решения важнейших задач, включая адаптацию к последствиям изменения климата, обеспечение продовольственной и водной безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и исполнительный директор Зеленого климатического фонда Мафальда Дуарте обсудили перспективы углубления сотрудничества между Казахстаном и фондом, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт отметил, что в РК уделяется особое внимание охране окружающей среды, в том числе сохранению и приумножению лесного фонда, рациональному использованию природных ресурсов.
Казахстан в следующим году планирует провести Региональный климатический саммит. Основная цель данного мероприятия - поиск коллективного решения важнейших задач, включая адаптацию к последствиям изменения климата, обеспечение продовольственной и водной безопасности.
В свою очередь Мафальда Дуарте поддержала усилия Казахстана, направленные на решение климатических проблем. В частности, она высоко оценила реализуемый при участии фонда и ПРООН Национальный план адаптации, который включает комплексную систему управления рисками стихийных бедствий и систему раннего оповещения.
Собеседники также подчеркнули значимость формирования бережного отношения к природе и развития экологической культуры в обществе.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в ОАЭ выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития.
21.05.2025, 18:12 21291
Желтый дым в Усть-Каменогорске: Минэкологии назначило проверку
Фото: gov.kz
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Усть-Каменогорск. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов назначило проверку после случая с выбросами с территории Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината, сообщает пресс-служба ведомства.
Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области инициировал внеплановую проверку в отношении АО "УК ТМК", чтобы оценить соблюдение экологических норм и выявить возможные нарушения. Проверка охватывает все аспекты деятельности предприятия, которые могут повлиять на состояние экологии региона", - заявили в ведомстве.
Также в ходе визита в ВКО министр экологии Ерлан Нысанбаев, отметив серьезность инцидента, дал ряд поручений:
- оценить правомерность действий (или бездействия) предприятия в связи с нарушением экологических стандартов, а также провести правовую оценку произошедшего инцидента;
- принять все необходимые меры воздействия в рамках действующего законодательства, включая возможное привлечение к ответственности должностных лиц и предприятия в целом;
- принять срочные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, в том числе усилить контроль за соблюдением экологических требований на других объектах региона.
О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - добавили в Минэкологии.
Напомним, 19 мая около 16.00 на территории Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината был зафиксирован выброс неизвестного вещества. На место оперативно прибыли представители местных исполнительных органов, департаментов по чрезвычайным ситуациям, экологии и санитарно-эпидемиологического контроля для выяснения обстоятельств и оценки возможной угрозы.
21.05.2025, 12:22 24891
ЕАБР стал членом международной инициативы "Принципы зеленых инвестиций "Один пояс, один путь"
Инициатива направлена на поддержку проектов, способствующих борьбе с изменением климата
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития стал членом международной инициативы "Принципы зеленых инвестиций "Один пояс, один путь", повысив свой статус с наблюдателя, сообщает пресс-служба банка.
Присоединение ЕАБР в качестве члена к принципам усилит и расширит новые партнерства по наращиванию потенциала, способствует обмену опытом, предоставит доступ к инструментам для реализации принципов, а также возможность принимать участие в разработке новых рекомендаций и исследований по вопросам устойчивого развития в мире", - проинформировали в пресс-службе.
Как пояснили в ЕАБР, главная цель принципов - создание международной сети институтов для улучшения управления экологическими рисками. Инициатива направлена на поддержку проектов, способствующих борьбе с изменением климата, охране окружающей среды и содействию экономического развития в регионе нового Шелкового пути.
По состоянию на декабрь 2024 года Green Investment Principles for the Belt and Road объединила 49 ведущих финансовых институтов из 17 стран, под управлением которых находятся активы на общую сумму порядка 42 трлн долларов", - добавили в банке.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
20.05.2025, 10:28 33866
В природном парке "Кольсайские озера" засняли снежного барса
Фото: скрин из видео
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На территории государственного национального природного парка "Кольсайские озера" в объектив одной из фотоловушек, установленных с целью мониторинга дикой природы, вновь попал снежный барс, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
Этот редкий кадр подтверждает, что снежный барс продолжает обитать в пределах национального парка, что свидетельствует о стабильности природной среды", - отметили в комитете.
Работа по мониторингу диких животных продолжается.
15.05.2025, 11:14 56931
Окот сайгаков начался в Казахстане
Фото: depositphotos.com
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Окот сайгаков начался в Казахстане и продолжится, предположительно, до конца мая, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.
Сайгак - один из самых древних обитателей казахстанской степи. Следует отметить, что сегодня более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане. В начале мая на территории обитания бетпакдалинской, устюртской и уральской популяций начался окот сайгаков. В этот период инспекторами РГКП ПО "Охотзоопром" организовано круглосуточное дежурство в местах массового окота", - заявили в комитете.
Напомним, в сентябре 2023 года сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
В феврале 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Тем временем "международные эксперты" заявили, что считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
Ранее сообщалось о массовом истреблении бизонов в США в XIX веке. В результате хищнического истребления численность бизонов к началу XX века снизилась с нескольких десятков миллионов до нескольких сотен.
14.05.2025, 13:03 64436
Промышленную зону Кентау объявили зоной чрезвычайной экологической ситуации
Фото: facebook/акимат Кентау
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Кентау. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии объявило зоной чрезвычайной экологической ситуации территорию промышленной зоны города Кентау Туркестанской области площадью 900 га.
Соответствующий приказ подписал министр экологии и природных ресурсов.
Приказом определены:
- границы зоны чрезвычайной экологической ситуации;
- сроки объявления зоны чрезвычайной экологической ситуации;
- правовой режим зоны чрезвычайной экологической ситуации;
- меры по стабилизации и снижению уровня неблагополучной экологической ситуации на соответствующей территории либо указание на необходимость их разработки;
- порядок отнесения граждан к категории пострадавших вследствие чрезвычайной экологической ситуации и меры их социальной защиты.
Зоной чрезвычайной экологической ситуации территория объявлена до 1 января 2075 года.
Акимату Туркестанской области (по согласованию) на территории промзоны поручено:
- установить особый режим въезда и выезда, ограничение движения транспортных средств;
- запретить строительство новых и расширять действующие предприятия и другие объекты, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной экологической ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения;
- отселить население из мест, опасных для проживания людей, с обязательным предоставлением им помещений для постоянного или временного проживания;
- запретить строительство и функционирование объектов, которые признаны представляющими повышенную экологическую опасность, а также объектов оздоровительного и курортного назначения;
- запретить или ограничить осуществление любой другой деятельности, которая представляет повышенную экологическую опасность для людей, растительного, животного мира и других природных объектов;
- разработать мероприятия по стабилизации и снижению уровня неблагополучной экологической ситуации на соответствующей территории и обеспечить мониторинг экологический обстановки.
В приказе уточняется, что в настоящее время на территории промзоны, прилегающей к городу Кентау с севера, население не проживает.
12.05.2025, 15:51 76591
В центре Уральска спилили многолетние деревья
Фото: Фото из соцсетей
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Уральск. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Уральска пожаловались на вырубку многолетних деревьев в центре города, сообщает "Мой город".
Зеленые насаждения вырубили по проспекту Назарбаева и вдоль улицы Нурпеисовой, именуемой в народе как Арбат. Люди искренне недоумевали, почему вполне здоровые и молодые деревья подлежат уничтожению", - пишет сайт.
В акимате города сообщили, что решение принимала экологическая рабочая группа, в состав которой вошли депутаты, чиновники, акимы сельских округов и экоактивисты.
Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в городе Уральске, являются важной частью повышения качества жизни и охраны окружающей среды. Для этого производится вырубка старых и аварийных деревьев, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, а также для транспортных средств. Все работы по вырубке проводятся с соблюдением требований безопасности и с применением эффективных методов", - заявили чиновники.
По их словам, на 10 улицах города будет проводиться инвентаризация зеленых насаждений.
В ближайшее время коммунальщики будут вырубать аварийные, многолетние и гнилые деревья, а также обрезать сухие ветки. Власти пообещали, что на месте вырубленных деревьев будут высажены новые, здоровые саженцы. В акимате заверили, подрядная организация будет ухаживать за ними и своевременно поливать. Так, на улицах Уральска появятся более пяти тысяч новых саженцев различных деревьев: сосна, ель, тополь, береза, рябина, липа, ясень, каштан, сирень. Они, по словам специалистов, наиболее устойчивы к местному климату", - сообщает источник.
Кроме того, вдоль обочин дорог появятся декоративные зеленые насаждения: кустовой можжевельник, вяз мелколистный, жимолость, житняк и другие.
В Караганде стройкомпанию обязали высадить свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных.
10.05.2025, 14:42 90091
Туши мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия
Фото: Depositphotos
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Актау. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители села Акшукур сообщили о нескольких десятках туш тюленей на берегу Каспийского моря.
8 мая специалисты управления экологии по Мангистауской области из-за обнаружения туш мертвых тюленей на берегу моря взяли пробы морской воды. Результаты будут известны в ближайшее время", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 29 апреля сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружены 88 туш тюленей, выброшенных на побережье.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут открытую базу данных о каспийских тюленях.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?