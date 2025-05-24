В Туркестанской области 70% мусорных полигонов не соответствуют экологическим требованиям

Его цель - поиск коллективного решения важнейших задач, включая адаптацию к последствиям изменения климата, обеспечение продовольственной и водной безопасности

Фото: Акорда

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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и исполнительный директор Зеленого климатического фонда Мафальда Дуарте обсудили перспективы углубления сотрудничества между Казахстаном и фондом, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и исполнительный директор Зеленого климатического фонда Мафальда Дуарте обсудили перспективы углубления сотрудничества между Казахстаном и фондом, сообщает Акорда.





Президент Касым-Жомарт отметил, что в РК уделяется особое внимание охране окружающей среды, в том числе сохранению и приумножению лесного фонда, рациональному использованию природных ресурсов.





Казахстан в следующим году планирует провести Региональный климатический саммит. Основная цель данного мероприятия - поиск коллективного решения важнейших задач, включая адаптацию к последствиям изменения климата, обеспечение продовольственной и водной безопасности.









В свою очередь Мафальда Дуарте поддержала усилия Казахстана, направленные на решение климатических проблем. В частности, она высоко оценила реализуемый при участии фонда и ПРООН Национальный план адаптации, который включает комплексную систему управления рисками стихийных бедствий и систему раннего оповещения.





Собеседники также подчеркнули значимость формирования бережного отношения к природе и развития экологической культуры в обществе.



