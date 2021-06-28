Институт надзора за рынком внедрят в Казахстане с 1 июля

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НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - С 1 июля вступит в силу новый закон о техническом регулировании. Законом создается институт надзора за рынком, вводится процедура отбора образцов небезопасной продукции для проведения лабораторных испытаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением. По части технического регулирования министр отметил, что системы стандартизации и сертификации РК призваны стимулировать рост оборота качества продукции.

Отслеживать продукцию будут онлайн - через информационные системы сертификации и аккредитации. В последующем электронные сертификаты будут интегрированы с общими процессами Евразийской экономической комиссии. Нововведения обеспечат прозрачность и эффективность контрольно-надзорной деятельности в области техрегулирования.

Министр сообщил, что большое внимание МТИ уделяет развитию современной лабораторной базы. В течение текущего года в Казахстане получили аккредитацию несколько уникальных лабораторий. На базе Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина открылась Казахстанско-Китайская лаборатория по биологической безопасности, созданная для устранения взаимных технических барьеров в торговле. Она включена в перечень лабораторий "Один пояс, один путь" и планирует получить аккредитацию в КНР.

В этом году начала работу и испытательная лаборатория по электромагнитной совместимости, тестирующая на безопасность различные виды техники - Безэховая камера (БЭК). Аналогов БЭК в СНГ нет. Открытие подобных лабораторий в Казахстане позволяет казахстанскому бизнесу сократить временные и финансовые издержки как минимум в 3 раза.

Также министр отметил, что наличие лабораторий позволяет своевременно и на высоком уровне проводить испытание импортной продукции, исключая обращение контрафактной и небезопасной. Сотрудничество производителей цементной продукции и испытательной лаборатории "Сапа ИнтерСистем" привело к созданию первой в Казахстане, полностью укомплектованной лабораторий по испытанию цемента. Это позволит защитить внутренний рынок от импорта небезопасной и некачественной продукции. Также будет обеспечен сбыт для отечественных производителей.

В ходе встречи были заданы вопросы от населения, одним из которых стал вопрос о стандартизации и межгосударственных стандартов в рамках СНГ. Министр пояснил, что МТИ рассматривает все проекты ГОСТов с учетом обязательного мнения государственных органов и бизнес-сообщества. Не принимаются ГОСТы, которые не соответствуют интересам Казахстана. Для защиты казахстанской промышленности на торговых рынках и обеспечение присутствия на рынке безопасной и качественной продукции министерство приняло программу на увеличение разработки ГОСТ. Также будут разрабатываться стандарты для казахстанских лабораторий на требования безопасности по техническим регламентам ЕАЭС и стандарты для стран потребителей казахстанской продукции.

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