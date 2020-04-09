В ЕНПФ опровергли информацию о выплате 42 500 тенге из пенсионных накоплений

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) опровергли информацию о выплате 42 500 тенге из пенсионных накоплений, передает Kazakhstan Today.

Информация, распространяемая в мессенджерах, о том, что выплаты в размере 42 500 тенге осуществляются гражданам из их индивидуальных пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде, не соответствует действительности", - заверили в фонде.

Подчеркивается, что социальные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с введением чрезвычайного положения, в размере минимальной заработной платы осуществляются из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

В целом следует различать принципы работы накопительной пенсионной системы и системы социального страхования. Фонды индивидуальных накоплений граждан и страховые внебюджетные фонды - это системы, предназначенные для решения разных социальных вопросов. Пенсионные активы ЕНПФ - это собственные деньги вкладчиков (пенсионные взносы и инвестиционный доход) на их индивидуальных пенсионных счетах, предназначенные для пенсионных выплат в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан". Активы ГФСС - средства, аккумулированные из социальных отчислений и предназначенные для социальных выплат при наступлении случаев социального риска, предусмотренных законом "Об обязательном социальном страховании", - объяснили в пресс-службе ЕНПФ.

Случаи социального риска включают потерю работы, утрату трудоспособности, потерю кормильца, потерю дохода в связи с беременностью и родами, потерю дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), потерю дохода в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года.

Проверить и убедиться в сохранности своих индивидуальных пенсионных накоплений можно в личном кабинете на сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) или в мобильном приложении ЕНПФ, а также на сайте электронного правительства (www.egov.kz). Информация о порядке получения социальной выплаты из ГФСС из-за потери дохода в период чрезвычайного положения доступна на портале электронного правительства (egov.kz) либо на сайте 42500.enbek.kz. Просим граждан пользоваться только достоверной информацией из официальных источников", - говорится в сообщении.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства