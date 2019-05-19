Мангистауская область подписала новаторский меморандум с МФЦА

Актау. 18 мая. Kazakhstan Today - В рамках Астанинского экономического форума Мангистауская область совместно с Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) провела международный инвестиционный форум Global Silk Road Mangystau Invest 2019, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима региона, Мангистауская область первой среди других областей подписала меморандум с МФЦА. Таким образом, в рамках нового меморандума аким области Ералы Тугжанов и руководитель МФЦА Кайрат Келимбетов достигли всеобъемлющего соглашения. Отныне Мангистауская область будет работать с инвесторами на принципах международного права.

В пресс-службе проинформировали, что по итогам сегодняшнего форума была достигнута договоренность с инвесторами о реализации двух инвестиционных проектов в Мангистауской области на сумму $230 млн.

Отмечается, что в этом году в рамках Астанинского экономического форума внедрена новая модель привлечения инвестиций в регионы под названием "регион-гость". Мангистауской области была отведена честь оказаться первой в республике. Основной целью этой системы является сосредоточение интересов новых инвесторов и финансовых учреждений всего миру в регионах.

На форуме, который проходил в МФЦА, аким области представил инвестиционный потенциал Мангистауской области. В частности, в проектах региона принимают участие крупные иностранные инвесторы из Турции, России, Китая, Италии, США, Германии и других стран.

Уже успешно реализованы несколько проектов в различных отраслях с участием таких компаний, как CNPC, Shlumberger, Halliburton, OMV Petrom, Total, Saipem, Tenaris, Arcelor Mittal, Heidelberg Cement, находящиеся в списке Forbes Global 2000.

В настоящее время в Мангистауской области намечена реализация 44 инвестиционных проектов на сумму 2,4 трлн тенге в течение 2019-2025 годов, из них 18 проектов с участием иностранного капитала общей стоимостью 2,2 трлн тенге.

По информации пресс-службы, в 2019 году планируется запустить 22 проекта на сумму 66,7 млрд тенге, в том числе 4 проекта на общую сумму 38,4 млрд тенге с иностранным участием.

В соответствии с поручением Первого Президента РК, акиматом Мангистауской области на базе ТОО "ЦОП "Мангистау" для обслуживания инвесторов по принципу одного окна функционирует "Фронт Офис".

"Основной целью фронт-офиса является сопровождение инвесторов во всех государственных и иных организациях. Тут потенциальный инвестор получает всю необходимую информацию о возможных формах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Мангистауской области, о перечне необходимых для этого документов. На сегодняшний день акиматом разработаны Правила взаимодействия государственных органов и иных организаций при реализации инвестиционной политики. В правилах предусмотрена вся работа фронт офиса", - отметил Тугжанов.

Вместе с тем в области функционируют 6 инвестиционных структур, где определены приоритетные направления развития области на ближайшие 5 лет: туризм, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, транспорт и логистика. Описаны инвестиционная привлекательность каждой отрасли с переводом их на русский, английский, турецкий, персидский, китайский языки.

Кроме того, на стадии реализации находятся такие перспективные проекты с участием иностранных инвесторов, как строительство многофункционального логистического центра, строительство и эксплуатация опреснительного завода, завод по выпуску каустической соды и соляной кислоты, строительство опреснительного завода пластовой воды. Удобное географическое месторасположение, богатое историческое наследие и достопримечательности, наличие выхода к морю, а также близость к странам, генерирующим основные туристские потоки, делают возможным развитие туризма. Начата работа по обеспечению инженерной инфраструктурой набережной зоны. Протяженность береговой линии для развития пляжного туризма составляет 63 километра.

"Существующие климатические условия позволяют строить солнечные и ветряные электростанции для дополнительного ресурса электроэнергии в регион. Продолжительность солнечных дней в регионе в году составляет 300 дней и является лучшим показателем в стране, скорость ветра составляет 8,43 метра в секунду. Поэтому еще одним немаловажным сектором является развитие альтернативных источников энергии. Это один из самых перспективных ресурсов, который может в будущем вытеснить все традиционные способы добычи электричества. На сегодняшний день в области ведется строительство ветряной электростанции мощностью 90 МВт", - рассказал аким области.

В завершение своего выступления Ералы Тугжанов заверил инвесторов, что в регионе для бизнеса действует принцип "открытых дверей", и местные исполнительные органы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству.

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