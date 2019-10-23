Президент подписал поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы". Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Как сообщалось ранее, показатели прогноза социально-экономического развития РК на 2019 год сохранены на уровне прогноза, скорректированного в апреле текущего года. С учетом динамики развития экономики с начала текущего года рост ВВП в 2019 году ожидается на ранее утвержденном уровне 3,8%. Прогнозная цена на нефть на 2019 год сохранена на уровне $55 за баррель. Целевой коридор годовой инфляции по прогнозам Нацбанка сохранен в пределах 4,0-6,0%.

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