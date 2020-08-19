Около двух тысяч новых рабочих мест создано на территории индустриальной зоны Алматы за пять лет

Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - За пять лет на территории индустриальной зоны Алматы введены в эксплуатацию 13 предприятий на сумму инвестиций 69,6 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Создано 1952 рабочих места, уплачено налогов на 2 млрд тенге, освоено 63,3 гектара земель. До конца текущего года планируется запуск 9 проектов на общую сумму 30,1 млрд тенге с созданием 1131 рабочего места. В 2021 году и в последующие годы планируется запуск 38 проектов на сумму 160,7 млрд тенге с созданием более 5,6 тыс. рабочих мест", - сообщил сегодня на брифинге в РСК Алматы директор ТОО "Индустриальная зона Алматы" Берикбол Мандибаев.

По его информации, всего участниками Индустриальной зоны Алматы являются 60 компаний на 261 млрд тенге, из них 18 - с иностранным участием (Китай, Россия, Япония, Иран, Малайзия, ОАЭ, Германия, Южная Корея, Турция, США).

В текущем году запущен комплекс по металлообработке и производству подвижных ограждающих конструкций с созданием 42 рабочих мест мощностью 12 125 единиц. Еще 47 высокотехнологичных проектов находятся на стадии реализации и будут запущены в ближайшие годы", - сказал Мандибаев.

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