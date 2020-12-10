Акимат Нур-Султана пока не планирует второй этап строительства LRT

Нур-Cултан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Второй этап строительства LRT в Нур-Султане отложено в связи со сложной экономической ситуацией. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент агентства.

По LRT очень много вопросов было. Этот сложный проект начался несколько лет назад, уже много инфраструктуры подведено, много инженерных сетей вынесено, деньги потрачены", - сказал аким Нур-Султана.

Он отметил, что проект строительства LRT капиталоемкий и сейчас, в период пандемии, работа с банками по финансированию временно приостановлена.

Изначально идея была такой, что город растет и нужно внедрять дополнительные виды пассажирского транспорта. По проекту LRT были определенные проблемы, сейчас идут судебные и следственные действия. По результатам вы услышите ответы, это непростой вопрос", - сказал Кульгинов.

Он также сообщил, что второй этап проекта предусматривал связку легкорельсовым транспортом аэропорта со старым вокзалом.

Но с учетом экономической ситуации о втором этапе пока речи не идет… Но первый этап начался, вы видите, сколько инфраструктуры было построено. Вы же видите, как быстро растет город, количество людей растет. Прогнозируется, что к 2030 году здесь будет 2 млн человек", - заключил аким.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу LRT , проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. Сам по себе проект LRT, как отметил глава государства, очень спорный и экономически непонятный.

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