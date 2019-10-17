Ипотечная организация "Баспана" погасила свои облигации на сумму свыше Т20 млрд

Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - Ипотечная организация "Баспана" погасила облигации на сумму свыше 20 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

АО "Ипотечная организация "Баспана" ("BBB"/прогноз "Стабильный", Fitch) сообщает, что своевременно и в полном объеме осуществила погашение на общую сумму 20 897 222 222,22 тенге по первому выпуску своих облигаций, в том числе основного долга - 20 000 000 000,00 тенге и купонного вознаграждения - 897 222 222,22 тенге. Первичное размещение облигаций состоялось в октябре 2018 года по средневзвешенной ставке 9,59% годовых", - говорится в сообщении службы внешних коммуникаций АО.

В соответствии с графиком следующее погашение состоится в конце 2019 года на общую сумму 32, 550 млрд тенге.

Дочерняя структура Национального банка Республики Казахстан - АО "ИО" Баспана" была создана как финансовый институт развития ипотечного кредитования. Компания занимается привлечением средств через фондовый рынок за счет выпуска облигаций и выкупа ипотечных портфелей у банков второго уровня. На сегодня через фондовый рынок "Баспана" уже разместила облигации на общую сумму в 198,6 млрд тенге.

Финансовая модель "размещение облигаций - выкуп ипотечного портфеля" позволяет развивать жилищные программы 7-20-25 и "Баспана Хит" без привлечения государственных бюджетных средств.

На текущий момент 85% проданных облигаций "Баспаны" приобретены частными инвесторами - банками второго уровня, страховыми компаниями, компаниями по управлению капиталом и брокерскими организациями.

В целом разработанная НБРК финансовая модель "Баспаны" на сегодня доказала свою состоятельность. С одной стороны, казахстанцы получили возможность покупки жилья в ипотеку по сниженным ставкам, с другой - государство освобождено от субсидирования, а инвесторы имеют гарантированную высокую доходность. Кроме того, это позволило банкам второго уровня увеличить свои доли ипотечного кредитования. Если в период с 2015 по 2017 годы средний объем кредитования по ипотеке коммерческими банками составлял 250 млрд тенге в год, то в 2018 году с запуском жилищных программ 7-20-25 и "Баспана Хит" ипотечное кредитование банков достигло 520 млрд тенге, а за 8 месяцев 2019 года - порядка 508 млрд тенге", - отметили в организации.

Напомним, по итогам 9 месяцев текущего года по жилищным программам 7-20-25 и "Баспана Хит" выдано 17 916 займов на общую сумму 162 млрд тенге.

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