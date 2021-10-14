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Казахстан может стать крупнейшим производителем "зеленого" водорода в мире

13.10.2021, 19:33 64963
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Производство "зеленого" водорода намерены наладить немецкие инвесторы в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дорожная карта реализации проекта была подписана в ходе встречи с президентом немецкой компании "SVEVIND" Вольфгангом Кроппом, организованной в рамках визита казахстанской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел РК Алмасом Айдаровым в Швецию. 
 
Деятельность компании "SVEVIND" направлена на долгосрочное инвестирование собственных и привлекаемых ресурсов, в рамках дальнейшего развития низкоуглеродной энергетики в Республике Казахстан посредством масштабного производства "зеленого" водорода с целью дальнейшего экспорта в страны ЕС, сообщили в национальной компании "Kazakh Invest". 
 
В планах инвестора построить ветровые и солнечные электростанции мощностью на 30 ГВт и за счет этих ресурсов производить до 2 млн т водорода в год.
 

Наша компания стремится объединить выдающиеся природные ресурсы Казахстана в разработке проектов по обеспечению Казахстана и Евразии экологически чистой, устойчивой энергией. Реализация проекта выведет Казахстан в число мировых лидеров в области возобновляемых источников энергии. Мы очень рады сделать следующий шаг в развитии проекта и благодарны правительству Казахстана за оказываемую поддержку", - отметил президент "SVEVIND" Вольфганг Кропп. 

 

Водородная энергетика является одной из самых перспективных отраслей, которые могут в будущем вытеснить все традиционные методы добычи энергии. В настоящее время у нас есть доступ ко всем необходимым ресурсам, как ветер, солнце, вода, земля и ноу-хау от стратегического инвестора, компании "SVEVIND". Впереди нас ждут интересные, масштабные и сложные проекты", - добавил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров в ходе встречи с главой компании "SVEVIND".

 
В рамках визита также был произведен автомобильный объезд действующего проекта компании в Швеции и самого крупного ветропарка в Европе "Markbygden 1101".
 
В июне текущего года компания "SVEVIND" подписала меморандум о взаимопонимании с АО "НК "KAZAKH INVEST". В рамках документа инвесторам со стороны нацкомпании и соответствующих госорганов будет оказана полная поддержка и всестороннее содействие в реализации проекта на всех этапах - от получения разрешительной документации до ввода в эксплуатацию. 
 

SVEVIND" немецкая компания с многолетним опытом крупномасштабных проектов возобновляемых источников энергии. Будучи полностью частной компанией и имея солидный опыт финансирования проектов ВИЭ, компания реализовала крупнейший в Европе проект наземного ветрогенерирующего комплекса - кластер ветропарков "Markbygden 1101" в Швеции мощностью более 4 ГВт. С многолетним опытом и знаниями рынка в сфере ВИЭ, компания уверенно конкурирует на рынке и представлена на рынках Швеции, Финляндии и Германии.

 

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    образования по всем видам, в частности, оплаты за высшее образование, а также аренды жилья в городах, в которых сосредоточены основные высшие учебные заведения. 
     
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