Регистрацию 449 компаний признали недействительной в Карагандинской области

Караганда. 2 марта. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов констатирует рост объемов теневой экономики в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве напомнили, что для минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс и переноса акцента к мерам налогового администрирования, в 2017 году была декриминализирована статья УК РК "Лжепредпринимательство".

Но, как показывает практика, проблема создания лжепредприятий и на сегодня остается актуальной. Объемы обналичивания средств с 2017 года выросли почти в 2 раза, сигнализируя о росте объемов теневой экономики в республике, что является следствием ослабления администрирования вопросов, выявляемых ранее в рамках статьи 215 Уголовного кодекса. В этой связи, с учетом важности вопроса экономической безопасности государства, акценты перенесены на меры налогового администрирования. На сегодняшний день в ходе проведения налоговых проверок исключаются взаиморасчеты по сделкам, которые носят признаки фиктивности. Однако подобные адекватные меры реагирования государства на рост теневой экономики не удовлетворяют отдельные группы лиц, для которых отмена уголовной ответственности по лжепредпринимательству стала новой вехой в безнаказанном развитии криминальной деятельности. Так, в настоящее время в СМИ муссируются якобы имеющиеся факты масштабного преследования "добросовестных" налогоплательщиков в Карагандинской области органами государственных доходов", - прокомментировали в комитете госдоходов.

В КГД напомнили, что в октябре 2018 года на территории Карагандинской области была пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении около 10 лет успешно содействовала субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств, тем самым создавая условия для уклонения от уплаты налогов либо хищения бюджетных средств.

Данные действия осуществлялись от 449 компаний, регистрация которых органами государственных доходов в судебном порядке была признана недействительной. На основании вступивших в законную силу решений суда всем контрагентам выставлены уведомления камерального контроля о необходимости исключения из взаиморасчетов сделок с лжекомпаниями и уплате доначисленных сумм по КПН и НДС. Вместе с тем контрагентами лжекомпаний предпринимаются попытки избежать ответственности путем привлечения внимания общественности через социальные сети и средства массовой информации, создавая ошибочное негативное мнение общественности о якобы имеющемся давлении органов государственных доходов в отношении всего малого и среднего бизнеса. Однако статистические данные говорят о другом. В действительности в регионе в период с 2017 года направлено в суд только 1978 исков о признании сделок недействительными. Проведено 228 налоговых проверок налогоплательщиков по вопросу взаиморасчетов с данной группой лжекомпаний. То есть доля лиц, использующих схемы уклонения от уплаты налогов составляет всего 2,1% в общем количестве действующих предпринимателей региона (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - объяснили в пресс-службе.

Отмечается, что подобные необоснованные заявления вызывают широкий общественный резонанс и, как следствие, могут вызвать социальную напряженность и дальнейшую эскалацию деятельности "обнальщиков".

Другим негативным последствием оправдания действий подобных "добросовестных" налогоплательщиков является то, что это ставит в несопоставимые экономические условия действительно законопослушных налогоплательщиков, составляющих более 90% экономики страны, которые добросовестно уплачивают налоги. Так, одной из схем является приобретение нелегальных товаров и услуг по заниженной стоимости с дальнейшей легализацией по завышенной стоимости путем использования фиктивных документов лжекомпаний с целью сокрытия фактической прибыли. Это позволяет подобным предпринимателям демпинговать, создавая неконкурентные условия честному бизнесу. К примеру, порядка 350 компаний, выигравших тендеры по государственным закупкам на суммы свыше 1 млрд тенге, уплачивают налогов менее 3%. То есть меньше, чем субъекты малого бизнеса, работающие по упрощенной декларации. При этом в целях занижения налоговых обязательств используют услуги лжепредприятий, через которые обналичивают денежные средства и далее используют в коррупционных схемах", - уточнили в КГД.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время работа по противодействию лжепредпринимательству направлена на выявление и привлечение к налогообложению бенефициаров, которые являются фактическими пользователями схем по обналичиванию средств.

Если все налогоплательщики будут ясно понимать, что любые их действия вне правового поля не останутся безнаказанными, независимо от того, какие рычаги давления они будут использовать, то отсутствие спроса на услуги лжепредприятий ликвидирует данный сектор теневой экономики", - считают в КГД.

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